SANY inicia operaciones en su primera base de remanufactura de maquinaria de ingeniería en Hainan

DONGFANG, China, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo SANY inauguró oficialmente las operaciones de su primera base global de remanufactura de maquinaria de ingeniería, el Parque Industrial de Manufactura Inteligente SANY Hunan-Hainan (el "Parque"), el 23 de diciembre en la ciudad de Dongfang, provincia de Hainan. El evento marca un hito clave en la estrategia de globalización y sostenibilidad de SANY, y el día de la inauguración, el grupo obtuvo pedidos por valor de 100 millones de yuanes (14,27 millones de dólares estadounidenses) del Sudeste Asiático y África.

El parque es el primer parque industrial de China construido de forma conjunta por una zona de libre comercio (ZLC) piloto y un puerto de libre comercio piloto. Impulsa el desarrollo de los vínculos interregionales entre Hunan y Hainan, aprovechando las ventajas industriales y políticas de ambas provincias para apoyar a las empresas chinas en la expansión de su presencia global.

El parque, cuya construcción comenzó en agosto de 2023, abarca una superficie de 150 mu (aproximadamente 10 hectáreas). Con una inversión total de 600 millones de yuanes (85,62 millones de dólares estadounidenses), se espera que alcance una producción anual de aproximadamente 750 millones de yuanes (107,02 millones de dólares estadounidenses) una vez que opere a plena capacidad.

Estratégicamente posicionado como centro regional de remanufactura y plataforma de distribución de recursos que atiende tanto al mercado nacional como al internacional, el Parque se centra en el mantenimiento y la remanufactura de componentes esenciales de maquinaria de ingeniería y equipos de segunda mano de mercados nacionales e internacionales, promoviendo la reutilización circular de recursos industriales.

Además, en el marco de la Zona de Libre Comercio de Hainan, las actividades de procesamiento de valor añadido que cumplan los requisitos tienen derecho a preferencias arancelarias, mientras que las operaciones de remanufactura pueden realizarse bajo supervisión aduanera y pueden optar a incentivos fiscales para empresas y personas físicas. ThePark se beneficia de la política de incentivos fiscales "Dual 15 %" y ha recibido la aprobación para que sus procesos externalizados disfruten de una reducción del 15 % en el impuesto sobre la renta de sociedades.

"El proyecto representa una iniciativa estratégica clave para que SANY profundice su globalización, digitalización y transformación hacia una economía baja en carbono. De cara al futuro, SANY seguirá explorando activamente nuevos modelos de remanufactura, promoviendo la reutilización circular de recursos industriales e impulsando conjuntamente la transición de la industria global de maquinaria de ingeniería hacia un futuro más verde y con bajas emisiones de carbono", declaró Tang Xiuguo, presidente de SANY.

