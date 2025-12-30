SANY met en service sa première base de remise à neuf de machines d'ingénierie, dans la province de Hainan

DONGFANG, Chine, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY a officiellement commencé l'exploitation de sa première base mondiale de remise à neuf de machines d'ingénierie, le parc industriel pour la fabrication intelligente Hunan-Hainan de SANY (le « parc »), le 23 décembre dans la ville de Dongfang, située dans la province de Hainan. L'événement marque une étape clé dans la stratégie de mondialisation et de durabilité de SANY : dès le jour de l'ouverture, le groupe a reçu des commandes d'une valeur de 100 millions CNY (14,27 millions USD) en provenance d'Asie du Sud-Est et d'Afrique.

SANY Launches First Global Engineering Machinery Remanufacturing Base in Hainan

Premier parc industriel chinois coconstruit par une zone pilote de libre-échange et un port pilote de libre-échange, cette base pousse plus loin le développement des liens interrégionaux entre les provinces du Hunan et de Hainan, en tirant parti des avantages industriels et politiques respectifs des deux provinces pour aider les entreprises chinoises à étendre leur présence dans le monde.

Le parc, dont la construction a débuté en août 2023, couvre une superficie de 150 mu (environ 10 hectares). Représentant un investissement total de 600 millions CNY (85,62 millions USD), il devrait atteindre une valeur de production annuelle d'environ 750 millions CNY (107,02 millions USD) lorsqu'il fonctionnera à pleine capacité.

Stratégiquement positionné comme un centre régional de remise à neuf et une plateforme de distribution des ressources desservant les marchés national et international, le parc se concentre sur la maintenance et la remise à neuf des principaux composants des machines d'ingénierie et des équipements d'occasion provenant des marchés national et international, afin de promouvoir la réutilisation circulaire des ressources industrielles.

En outre, dans le cadre de la zone de libre-échange de la province de Hainan, les activités de transformation à valeur ajoutée admissibles bénéficient de préférences tarifaires, tandis que les opérations de remise à neuf peuvent être menées sous douane et faire l'objet d'incitations fiscales ciblant les entreprises et les particuliers. Entrant dans le champ d'application de la politique d'incitation fiscale « Double 15 % », le parc a obtenu pour ses processus externalisés une réduction de 15 % de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

« Le projet constitue une initiative stratégique majeure qui permet à SANY d'approfondir sa mondialisation, sa transition numérique et sa transformation en entreprise à faible émission de carbone. À l'avenir, SANY continuera à rechercher activement de nouveaux modèles de remise à neuf, à promouvoir la réutilisation circulaire des ressources industrielles et à faire avancer l'industrie mondiale des machines d'ingénierie vers un avenir plus vert à bas carbone, en collaboration avec ses partenaires », a déclaré Tang Xiuguo, président de SANY.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852758/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg