SANY lidera o desenvolvimento de baixo carbono do setor com um volume de mercado de mais de US$ 400 milhões

XANGAI, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O SANY Group ("SANY"), fabricante chinês líder em equipamentos pesados, informou que sua receita total de produtos elétricos atingiu 3,146 bilhões de yuans (US$ 434,78 milhões) em 2023, com produtos movidos a hidrogênio atingindo 130 milhões de yuans (US$ 17,97 milhões) em receita.

Considerando o período de transformação simultânea da quarta revolução industrial e da terceira revolução energética, o setor global de máquinas de construção está passando por uma janela de oportunidade sem precedentes para o desenvolvimento de supertecnologia.

Roteiro estável com iteração de produtos de baixo carbono

A SANY tomou a dianteira no setor de baixo carbono. Seu novo comitê de tecnologia de energia, estabelecido em 2021, supervisiona e gerencia o planejamento do desenvolvimento de novas tecnologias de energia, layout de patentes, P&D de tecnologia voltada para o futuro e incubação do setor.

Em 2023, a SANY lançou mais de 130 novos produtos energéticos, incluindo a primeira plataforma de perfuração rotativa totalmente elétrica do mundo e o caminhão betoneira movido a hidrogênio equipado com seu sistema de bateria de combustível desenvolvido pela própria SANY. Os produtos e soluções sustentáveis não apenas atendem às necessidades dos clientes para sua migração para o baixo carbono, mas também estão criando maior valor para os clientes por meio da inovação que reduz significativamente os custos operacionais do ciclo de vida completo.

Transformação sustentável viabilizada por P&D inovadores

Para ampliar ainda mais as principais vantagens competitivas do Grupo no mercado de baixo carbono, a SANY estabeleceu cinco grandes direções tecnológicas por meio de cooperação independente e estratégica, incluindo células de bateria, tecnologia de ponte de acionamento elétrico, plataforma de controle centralizado VCU, estação de carregamento e comutação de bateria, sistema de células de combustível e tecnologia de controle.

Em 2023, a SANY obteve 275 patentes de baixo carbono e lançou três pontes integradas de acionamento elétrico para tratores, caminhões betoneira e caminhões basculantes, cobrindo a faixa de carga de 11,5 a 16 toneladas.

Valendo-se de sólidas vantagens competitivas dos produtos e de recursos de P&D inovadores, a SANY está crescendo no mercado. As vendas dos caminhões betoneira elétricos da SANY aumentaram 47% em relação ao ano anterior em 2023, mantendo a maior participação de mercado por três anos consecutivos, enquanto as vendas de guindastes elétricos continuam a liderar o setor.

" Pensando no futuro, a SANY continuará a reforçar nossos recursos de P&D e as principais vantagens de nossos produtos para promover o desenvolvimento cologicamente correto e sustentável de forma abrangente. Estamos empenhados em reduzir as emissões de carbono na fonte e em todas as nossas operações para construir uma cadeia de produção ecologicamente correta de ciclo completo que alimentará o desenvolvimento de alta qualidade do Grupo, acelerará a transformação e a atualização do setor e contribuirá para atingir as metas de pico de carbono e neutralidade de carbono", disse Xiang Wenbo, presidente rotativo do SANY Group.

