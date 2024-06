SANY mène le développement à faible émission de carbone de l'industrie avec un volume de marché de plus de 400 millions de dollars américains

SHANGHAI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY (« SANY »), principal fabricant chinois d'équipements lourds, a indiqué que le revenu total de ses produits électriques avait atteint 3,146 milliards de yuans (434,78 millions de dollars) en 2023, les produits énergétiques à base d'hydrogène ayant généré un chiffre d'affaires de 130 millions de yuans (17,97 millions de dollars).

Green transformation empowered by innovative R&D

Compte tenu de la période de transformation simultanée de la quatrième révolution industrielle et de la troisième révolution énergétique, l'industrie mondiale des machines de construction traverse actuellement une période d'opportunités sans précédent pour le développement des supertechnologies.

Une feuille de route stable avec des produits à faible émission de carbone

SANY a pris une longueur d'avance dans le secteur des faibles émissions de carbone. Son comité des nouvelles technologies énergétiques, créé en 2021, supervise et gère la planification du développement des nouvelles technologies énergétiques, la présentation des brevets, la R&D des technologies d'avenir et le développement de l'industrie.

En 2023, SANY a lancé plus de 130 nouveaux produits énergétiques, dont la première foreuse rotative entièrement électrique au monde et le camion mélangeur d'énergie à l'hydrogène équipé de son propre système de batterie à combustible. Les produits et solutions écologiques répondent non seulement aux besoins des clients pour leur transformation à faible émission de carbone, mais ils créent également une plus grande valeur pour les clients grâce à l'innovation qui réduit considérablement les coûts d'exploitation sur l'ensemble du cycle de vie.

Une transformation durable soutenue par une R&D innovante

Afin de renforcer les avantages concurrentiels fondamentaux du groupe sur le marché des véhicules à faibles émissions de carbone, SANY s'est engagé dans cinq directions technologiques majeures par le biais d'une coopération indépendante et stratégique, notamment la cellule de batterie, la technologie de pont de transmission électrique, la plateforme de contrôle centralisée VCU, la station de charge et de commutation de batterie, le système de pile à combustible et la technologie de contrôle.

En 2023, SANY a obtenu 275 brevets à faible émission de carbone et lancé trois passerelles de transmission électrique intégrées pour les tracteurs, les malaxeurs et les camions à benne couvrant une plage de chargement de 11,5 à 16 tonnes.

En s'appuyant sur de solides avantages concurrentiels en matière de produits et sur des capacités de R&D innovantes, SANY se développe sur le marché. Les ventes de bétonnières électriques de SANY ont augmenté de 47 % d'une année sur l'autre en 2023, conservant la plus grande part de marché pendant trois années consécutives, tandis que les ventes de grues électriques continuent de dominer l'industrie.

« À l'avenir, SANY continuera à renforcer ses capacités de R&D et les avantages fondamentaux de ses produits pour promouvoir le développement écologique et durable de manière globale. Nous sommes déterminés à réduire les émissions de carbone à la source et tout au long de nos opérations afin de construire une chaîne de production verte à cycle complet qui alimentera le développement de haute qualité du groupe, accélérera la transformation et la mise à niveau de l'industrie et contribuera à atteindre les objectifs de plafonnement et de neutralité en matière de carbone », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant du groupe SANY.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429317/Green_transformation_empowered_by_innovative_R_D.jpg