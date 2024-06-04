SANY -- лидер низкоуглеродного развития отрасли с объемом продаж свыше 400 млн долларов США

ШАНХАЙ, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский производитель тяжелого оборудования SANY Group («SANY») сообщил, что в 2023 г. его суммарный доход от продажи электрической техники достиг 3,146 млрд юаней (434,78 млн долларов США) и 130 млн юаней (17,97 млн долларов США) от продажи техники на водородных двигателях.

Учитывая одновременный период трансформации в ходе четвертой промышленной революции и третьей энергетической революции, мировая отрасль производства строительной техники в настоящее время переживает беспрецедентное окно возможностей для развития супертехнологий.

Green transformation empowered by innovative R&D

Четкий план итерационного развития техники с низким выбросом углерода

SANY вырвалась в лидеры в низкоуглеродном секторе. Комитет компании по новым энергетическим технологиям, созданный в 2021 году, осуществляет контроль и управляет планированием развития новых энергетических технологий, оформлением патентов, перспективными технологическими исследованиями и разработками, а также отраслевой инкубацией.

В 2023 году компания SANY начала выпуск более 130 изделий на новых источниках энергии, в том числе первую в мире полностью электрическую роторную буровую установку и автобетономешалку на водородном топливе, оснащенную системой топливных элементов собственной разработки. Экологичные продукты и решения не только удовлетворяют потребности клиентов для их низкоуглеродной трансформации, но и приносят клиентам дополнительную выгоду благодаря инновациям, которые значительно снижают эксплуатационные расходы на полный жизненный цикл.

Экологичная трансформация благодаря инновационным исследованиям и разработкам

Для дальнейшего повышения основных конкурентных преимуществ Группы на рынке продукции с низким выбросом углерода SANY работает в пяти основных технологических направлениях в рамках независимого и стратегического сотрудничества, включая аккумуляторные элементы, технологию сопряжения электроприводов, централизованную платформу управления модулями управления транспортными средствами, станцию зарядки и переключения батарей, систему топливных элементов и технологию управления.

В 2023 году SANY получила 275 низкоуглеродных патентов и запустила три интегрированные системы сопряжения электроприводов для тракторов, смесителей и самосвалов грузоподъемностью в диапазоне от 11,5 до 16 тонн.

Используя сильные конкурентные преимущества продукта и возможность проведения инновационных НИОКР, SANY развивается на рынке. В 2023 г. продажи электрических автобетономешалок SANY увеличились в годовом исчислении на 47 процентов, в результате чего компания сохранила самую высокую долю рынка третий год подряд, оставаясь при этом лидером продаж электрических кранов.

«В будущем SANY продолжит укреплять наши возможности в области исследований и разработок и основные преимущества нашей продукции, всесторонне способствуя экологичному и устойчивому развитию. Мы стремимся снизить выбросы углерода у источника и на всех этапах нашей деятельности, чтобы построить полную экологичную производственную цепочку, которая будет способствовать высококачественному развитию Группы, ускорит трансформацию и модернизацию отрасли и будет способствовать ограничению максимума выброса углерода и достижению углеродной нейтральности», — сказал Сян Вэньбо (Xiang Wenbo), поочередный председатель SANY Group.

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