Seegene e Springer Nature lançam o "Nature Awards MDx Impact Grants" para inovar os testes de diagnóstico de PCR sindrômicos

- O "Nature Awards MDx Impact Grants", em parceria com a Seegene, amplia o compromisso com a inovação externa.

- Equipes de pesquisa do mundo todo são convidadas a apresentar propostas de desenvolvimento de novos testes para doenças infecciosas humanas. Prazo de inscrição: 2 de dezembro de 2024.

- O "Nature Awards" será responsável pelo processo de inscrição e avaliação. Os projetos serão selecionados em agosto de 2025 com base na necessidade clínica.

- Um grande investimento em inovação aberta, a comercialização da tecnologia de PCR multiplex e a oferta de testes de diagnóstico.

SEUL, Coreia do Sul, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma das principais empresas sul-coreanas a oferecer uma solução completa para diagnósticos moleculares por PCR, anunciou hoje a extensão de sua parceria estratégica com a Springer Nature, uma fornecedora confiável para a comunidade científica global e editora da prestigiada revista científica Nature.

Legenda: Página inicial do site do 'Nature Awards MDx Impact Grants', um projeto global de convocação aberta para o desenvolvimento de testes diagnósticos& realizados em parceria entre Seegene e a Springer Nature (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

As empresas Seegene e Springer Nature lançaram o "Nature Awards MDx Impact Grants", um novo projeto para o desenvolvimento de testes diagnósticos. O programa capacita pesquisadores de todo o mundo a desenvolver testes diagnósticos inovadores usando a tecnologia avançada de PCR multiplex da Seegene.

A convocação global para apresentação de propostas se baseia no sucesso do Programa de Inovação Aberta de 2023, que atraiu 281 inscrições de 47 países, das quais 26 foram selecionadas. Com o lançamento da segunda fase, a Seegene e a Springer Nature estão preparando o terreno para uma participação e uma inovação ainda mais amplas, reforçando com isso seu empenho em democratizar o diagnóstico molecular.

A convocação deste ano convida cientistas de todo o mundo a propor diretamente ideias de desenvolvimento de produtos. Os pesquisadores devem enviar propostas que contenham análises qualitativas baseadas em PCR visando doenças infecciosas humanas.

Os vencedores receberão apoio substancial, incluindo financiamento de pesquisa de até US$ 600.000 por projeto, bem como o fornecimento, pela Seegene, de testes de PCR sindrômicos, testes de extração, insumos, instrumentos e softwares necessários para seu projeto de pesquisa clínica.

O prazo final de inscrição é 2 de dezembro de 2024. A primeira avaliação será concluída em fevereiro de 2025, seguida da avaliação no local e da deliberação final. Os vencedores serão anunciados em agosto de 2025, com o Nature Awards liderando o processo de envio e avaliação. A Seegene cuidará do planejamento geral do programa e das avaliações no local.

"Estamos entusiasmados com essa nova fase junto à Springer Nature. O novo programa demonstra o forte interesse global gerado pela iniciativa do ano passado", disse o Dr. Jik Young Park, vice-presidente e chefe da divisão de P&D da Seegene. "Temos o compromisso de promover o desenvolvimento e a comercialização de produtos inovadores de PCR sindrômicos que surgirão das mentes visionárias da comunidade global de pesquisa."

"Ao permitir que os cientistas proponham diretamente suas ideias para o desenvolvimento de produtos, prevemos a ampliação do leque de inovações e a garantia de que os projetos atenderão às necessidades clínicas ainda não atendidas", disse Marc Spenlé, diretor de operações da Springer Nature. "A Springer Nature aproveitará sua vasta rede na comunidade científica para promover uma participação expressiva e garantir o sucesso desse programa colaborativo."

O Nature Awards MDx Impact Grants, em parceria com a Seegene, destina-se a acelerar a inovação aberta e a promover a comercialização de soluções de diagnóstico molecular para necessidades clínicas ainda não atendidas. Por meio desse programa de prêmios, a Seegene e a Springer Nature pretendem moldar um futuro em que diagnósticos oportunos e precisos ajudem a criar uma estrutura capaz de gerar "fundos e tecnologia para ampliar a PCR em prol de um mundo mais saudável".

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada em P&D, fabricação e negócios com tecnologias de PCR multiplex. Essa experiência foi particularmente importante durante a pandemia da COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países em todo o mundo. A principal característica da tecnologia de PCR multiplex da Seegene é a sua capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos causadores de sintomas semelhantes em um único tubo e disponibilizar informações quantitativas sobre o perfil da infecção para correlacionar com a progressão da doença.

Acesse: Seegene.com e siga linkedin.com/company/seegene-inc

Sobre o Nature Awards

O Nature Awards é um programa de premiação global voltado para a promoção das metas e dos valores mais importantes para a pesquisa e para as comunidades em geral: excelência em pesquisa, integridade e transparência, impacto, inclusão, envolvimento, sustentabilidade e a importância das evidências na vida pública. Seus diversos programas reconhecem, recompensam, conectam e celebram pesquisadores de todo o mundo que compartilham seus valores e perseguem essas metas. Para saber mais sobre todos os programas do Nature Awards, visite o site Nature Awards website.

Sobre a Springer Nature

A Springer Nature abre as portas da descoberta para pesquisadores, educadores, clínicos e outros profissionais. Todos os dias, em todo o mundo, as marcas, livros, periódicos, plataformas e soluções tecnológicas da Springer Nature alcançam milhões de pessoas. Por mais de 180 anos, suas marcas e publicações têm sido uma fonte confiável de conhecimento para essas comunidades e hoje, mais do que nunca, a Springer Nature vê como sua responsabilidade garantir que o conhecimento fundamental possa ser encontrado, verificado, compreendido e usado pelas comunidades da Springer Nature - permitindo que elas melhorem os resultados, façam progressos e beneficiem as próximas gerações.

Acesse: springernature.com/gp/group e siga @SpringerNature.

