A Seegene e a Springer Nature lançam o "Nature Awards MDx Impact Grants" para promover a inovação em testes de diagnóstico sindrómicos por PCR

SEOUL, Coreia do Sul, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de soluções completas para diagnósticos moleculares por PCR, anunciou hoje uma extensão da sua parceria estratégica com a Springer Nature, um fornecedor de confiança da comunidade científica global e a editora da prestigiada revista científica Nature.

Página inicial do website "Nature Awards MDx Impact Grants", um projeto global de chamada pública para o desenvolvimento de testes de diagnóstico conduzido pela Seegene e a Springer Nature (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Em conjunto, a Seegene e a Springer Nature lançaram o "Nature Awards MDx Impact Grants em parceria com a Seegene", um novo projeto para o desenvolvimento de testes de diagnóstico. O programa permite que investigadores de todo o mundo desenvolvam testes de diagnóstico inovadores utilizando a tecnologia avançada de PCR multiplex da Seegene.

A chamada pública global decorre na sequência do êxito do Programa de Inovação Aberta de 2023, que atraiu 281 candidaturas de 47 países, tendo sido selecionadas 26 propostas. Com o lançamento da segunda fase, a Seegene e a Springer Nature estão a abrir caminho para uma participação e inovação ainda mais abrangentes, reforçando o seu compromisso com a democratização do diagnóstico molecular.

A chamada deste ano convida os cientistas de todo o mundo a propor diretamente ideias de desenvolvimento de produtos. Os investigadores devem apresentar propostas que incluam análises qualitativas baseadas em PCR e que visem doenças infeciosas humanas.

Os finalistas selecionados receberão um apoio significativo, incluindo financiamento de investigação até 600 000 USD por projeto, assim como o fornecimento por parte da Seegene de testes PCR sindrómicos, testes de extração, consumíveis, instrumentos e software relevante necessário para o seu projeto de investigação clínica.

A data limite de candidatura é 2 de dezembro de 2024. A primeira avaliação ficará concluída em fevereiro de 2025, seguida de uma avaliação no local e de uma deliberação final. Os finalistas serão anunciados em agosto de 2025, com o Nature Awards a liderar o processo de submissão e avaliação. A Seegene ficará responsável pela gestão do planeamento geral do programa e das avaliações no local.

"Estamos entusiasmados por embarcar nesta nova fase com a Springer Nature. O novo programa reflete o forte interesse global suscitado pela iniciativa do ano passado", afirmou o Dr. Jik Young Park, Vice-Presidente e Diretor do Departamento de I&D da Seegene. "Comprometemo-nos a promover o desenvolvimento e a comercialização de produtos PCR sindrómicos inovadores que serão fruto das mentes visionárias da comunidade de investigação global."

"Ao permitir que os cientistas proponham diretamente as suas ideias de desenvolvimento de produtos, prevemos alargar a diversidade da inovação e garantir que os projetos satisfazem necessidades clínicas não satisfeitas", afirmou Marc Spenlé, Diretor de Operações da Springer Nature. "A Springer Nature irá tirar partido da sua extensa rede na comunidade científica para favorecer uma participação sólida e garantir o êxito deste programa de colaboração."

O Nature Awards MDx Impact Grants em parceria com a Seegene têm como objetivo acelerar a inovação aberta e promover a comercialização de soluções de diagnóstico molecular para as necessidades clínicas não satisfeitas. Através deste programa de prémios, a Seegene e a Springer Nature procuram moldar um futuro em que a realização de diagnósticos atempados e precisos ajude a criar uma estrutura para criar "Fundos e tecnologia para amplificar o PCR em prol de um mundo mais saudável".

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada a I&D, ao fabrico e à atividade comercial relacionada com as tecnologias de PCR multiplex. Esta experiência destacou-se, em particular, durante a pandemia de COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A principal caraterística da tecnologia PCR multiplex da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 agentes patogénicos que causam sintomas semelhantes num único tubo e fornecer informações quantitativas sobre o perfil de infeção para correlacionar com a progressão da doença.

Sobre o Nature Awards

O Nature Awards é um programa global de prémios centrado na promoção dos objetivos e valores mais importantes para a investigação e para as comunidades em geral: excelência na investigação, integridade e transparência, impacto, inclusão, envolvimento, sustentabilidade e a importância da evidência na vida pública. O seu leque diversificado de programas reconhece, recompensa, liga e celebra investigadores de todo o mundo que partilham os seus valores e perseguem esses objetivos. Para obter mais informações sobre todos os programas Nature Awards, visite Nature Awards website.

Sobre a Springer Nature

A Springer Nature abre as portas da descoberta a investigadores, educadores, clínicos e outros profissionais. Todos os dias, em todo o mundo, as publicações, livros, revistas, plataformas e soluções tecnológicas da Springer Nature chegam a milhões de pessoas. As suas marcas e publicações têm sido, ao longo de mais de 180 anos, uma fonte fiável de conhecimento para estas comunidades, e hoje, mais do que nunca, a Springer Nature assume a responsabilidade de garantir que o conhecimento fundamental possa ser encontrado, verificado, compreendido e utilizado pelas comunidades da Springer Nature, permitindo-lhes melhorar os resultados, progredir e trazer benefícios para as gerações futuras.

