Seegene et Springer Nature lancent le programme « Nature Awards MDx Impact Grants » pour innover les tests de diagnostic syndromique PCR

- Nature Awards MDx Impact Grants en partenariat avec Seegene renforce l'engagement envers l'innovation externe.

- Les équipes de recherche mondiales sont invitées à soumettre des propositions pour développer de nouveaux tests pour les maladies infectieuses humaines. La date limite de dépôt des candidatures est le 2 décembre 2024.

- Nature Awards supervisera le processus de candidature et d'évaluation. Les projets seront sélectionnés en août 2025 en fonction des besoins cliniques.

- Cette initiative représente un investissement majeur dans l'innovation ouverte, la commercialisation de la technologie de tests PCR multiplex et la disponibilité de tests de diagnostic.

SÉOUL, Corée du Sud, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), une société sud-coréenne de premier plan fournissant une solution totale pour les diagnostics moléculaires par PCR, a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat stratégique avec Springer Nature, un fournisseur de confiance de la communauté scientifique mondiale et l'éditeur de la prestigieuse revue scientifique, Nature.

Page d'accueil du site web des 'Nature Awards MDx Impact Grants', un projet mondial d'appel à candidatures pour le développement de tests de diagnostic, mené conjointemenet par Seegene et Springer Nature (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Seegene et Springer Nature ont lancé ensemble « Nature Awards MDx Impact Grants en partenariat avec Seegene », un nouveau projet pour le développement de tests de diagnostic. Ce programme permet aux chercheurs du monde entier de développer des tests de diagnostic innovants en utilisant la technologie avancée de tests PCR multiplex de Seegene.

L'appel à candidatures mondial s'appuie sur le succès du programme d'innovation ouverte de 2023, qui a attiré 281 candidatures de 47 pays différents, dont 26 ont été retenues. Avec le lancement de la deuxième phase, Seegene et Springer Nature ouvrent la voie à une participation et à une innovation encore plus larges, poursuivant ainsi leur engagement en faveur de la démocratisation des diagnostics moléculaires.

L'appel de cette année invite les scientifiques du monde entier à proposer directement des idées de développement de produits. Les chercheurs sont invités à soumettre des propositions présentant des analyses qualitatives basées sur la PCR et ciblant les maladies infectieuses humaines.

Les lauréats sélectionnés recevront un soutien important, notamment un financement de la recherche pouvant aller jusqu'à 600 000 USD par projet, ainsi que la fourniture par Seegene de tests PCR syndromiques, de tests d'extraction, de produits consommables, d'instruments et de logiciels pertinents nécessaires à leur projet de recherche clinique.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 décembre 2024. La première évaluation se terminera en février 2025, et sera suivie d'une évaluation sur site et d'une délibération finale. Les lauréats seront annoncés en août 2025, avec Nature Awards supervisant le processus de soumission et d'évaluation. Seegene gérera la planification globale du programme et les évaluations sur site.

« Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle phase avec Springer Nature. Ce nouveau programme reflète le vif intérêt suscité par l'initiative de l'année dernière », a déclaré le Dr Jik Young Park, vice-président et directeur de la division R&D de Seegene. « Nous nous engageons à stimuler le développement et la commercialisation de produits PCR syndromiques innovants issus des esprits visionnaires de la communauté mondiale de la recherche ».

« En permettant aux scientifiques de proposer directement leurs idées pour le développement de produits, nous prévoyons d'élargir l'éventail des innovations et de garantir que les projets répondent à des besoins cliniques non satisfaits », a déclaré Marc Spenlé, directeur de l'exploitation de Springer Nature. « Springer Nature s'appuiera sur son vaste réseau au sein de la communauté scientifique pour favoriser une forte participation et assurer le succès de ce programme de collaboration.

Le programme « Nature Awards MDx Impact Grants en partenariat avec Seegene » vise à accélérer l'innovation ouverte et à faire progresser la commercialisation de solutions de diagnostic moléculaire pour des besoins cliniques non satisfaits. Grâce à ce programme de prix, Seegene et Springer Nature cherchent à façonner un avenir où des diagnostics opportuns et précis contribuent à créer un cadre pour créer « des fonds et des technologies qui permettent d'amplifier la PCR en faveur d'un monde en meilleure santé ».

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience dans la R&D, la fabrication et d'activités commerciales dans le domaine des technologies PCR multiplex. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque Seegene a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde. La caractéristique principale de la technologie PCR multiplex de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 pathogènes qui provoquent des symptômes similaires dans un seul tube et de fournir des informations quantitatives sur le profil de l'infection pour établir une corrélation avec la progression de la maladie.

Visitez : Seegene.com et suivez linkedin.com/company/seegene-inc

À propos de Nature Awards

Nature Awards est un programme mondial de prix qui vise à promouvoir les objectifs et les valeurs les plus importants pour la recherche et les communautés au sens large : l'excellence de la recherche, l'intégrité et la transparence, l'impact, l'inclusivité, l'engagement, la durabilité et l'importance des preuves dans la vie publique. Ses divers programmes reconnaissent, récompensent, mettent en relation et célèbrent les chercheurs du monde entier qui partagent ses valeurs et poursuivent ces objectifs. Pour de plus amples informations sur tous les programmes de Nature Awards, veuillez consulter le site web de Nature Awards.

À propos de Springer Nature

Springer Nature ouvre les portes de la découverte aux chercheurs, éducateurs, cliniciens et autres professionnels. Chaque jour, dans le monde entier, les publications, les livres, les revues, les plateformes et les solutions technologiques de Springer Nature touchent des millions de personnes. Pour plus de 180 ans, ses marques, et ses publications ont été une source fiable de connaissances pour ces communautés et, aujourd'hui plus que jamais, Springer Nature considère qu'il est de sa responsabilité de veiller à ce que les connaissances fondamentales puissent être trouvées, vérifiées, comprises et utilisées par les communautés de Springer Nature, afin de leur permettre d'améliorer les résultats, de progresser et de profiter aux générations suivantes.

Visitez : contresignature/gp/group et suivez @SpringerNature.

