Seegene e Springer Nature presentano il programma "Nature Awards MDx Impact Grants" per l'innovazione dei test diagnostici PCR sindromici

- "Nature Awards MDx Impact Grants" in cooperazione con Seegene amplia l'impegno verso l'innovazione attraverso collaborazioni globali

- I team di ricerca globali sono invitati a presentare le loro proposte per sviluppare nuovi test per le malattie infettive umane. Scadenza per la presentazione delle domande: 2 dicembre 2024.

- Nature Awards si occuperà del processo di candidatura e di valutazione. I progetti saranno selezionati il prossimo agosto 2025, in base alle diverse esigenze cliniche.

- Il nuovo programma è un importante investimento finalizzato all'innovazione, alla commercializzazione della tecnologia multiplex PCR e alla disponibilità di nuovi test diagnostici.

SEUL, Corea del Sud, 13 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader sudcoreana che fornisce soluzioni complete per la diagnostica molecolare PCR, ha annunciato oggi l'ampliamento della sua partnership strategica con Springer Nature, fornitore affidabile della comunità scientifica mondiale ed editore della prestigiosa rivista scientifica Nature.

Pagina principale del sito ‘Nature Awards MDx Impact Grants’, un progetto globale per lo sviluppo di nuovi test diagnostici, condotto da Seegene e Spring Nature. (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Insieme, Seegene e Springer Nature, hanno collaborato al lancio del programma "Nature Awards MDx Impact Grants", un nuovo progetto per lo sviluppo di test diagnostici. Il programma consente ai ricercatori di tutto il mondo di sviluppare test diagnostici innovativi, sfruttando la tecnologia avanzata multiplex PCR di Seegene.

Questo progetto si basa sul successo dell'"Open Innovation Program" del 2023, che attirò 281 candidature provenienti da 47 paesi, delle quali 26 furono selezionate. Con questo secondo lancio, Seegene e Springer Nature stanno ponendo le basi per una collaborazione e un'innovazione ancora più solide, promuovendo il loro impegno nel miglioramento delle soluzioni per la diagnostica molecolare.

Il bando di quest'anno invita gli scienziati di tutto il mondo a proporre le proprie idee per lo sviluppo di nuovi prodotti. I ricercatori dovranno sottomettere nuove proposte di analisi qualitative in PCR, mirate alle malattie infettive umane.

I vincitori riceveranno un sostegno significativo, incluso un finanziamento per la ricerca pari a 600.000 USD per progetto, una fornitura da parte di Seegene di test PCR sindromici, kit di estrazione, consumabili, strumenti e software necessari per la realizzazione del progetto di ricerca presentato.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 dicembre 2024. La prima valutazione si concluderà a febbraio 2025, quindi seguirà la valutazione in loco e la delibera finale. I nomi dei vincitori saranno annunciati il prossimo Agosto 2025, con Nature Awards che guiderà il processo di presentazione e di valutazione. Seegene gestirà, invece, la pianificazione complessiva del programma e le valutazioni in loco.

"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova fase con Springer Nature. Il nuovo programma riflette il forte interesse globale generato dall'iniziativa dell'anno scorso", ha affermato il dott. Jik Young Park, Vice Presidente e Capo della R&D di Seegene. "Ci impegniamo a promuovere lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti PCR sindromici innovativi che nasceranno dalle menti visionarie dei ricercatori mondiali".

"Consentendo agli scienziati di proporre direttamente le loro idee per lo sviluppo di nuovi prodotti, prevediamo di ampliare la portata dell'innovazione e di garantire che i progetti soddisfino le esigenze cliniche", haaffermato Marc Spenlé, Direttore Generale di Springer Nature. "Springer Nature sfrutterà la sua vasta rete nella comunità scientifica per promuovere una solida partecipazione e garantire il successo di questo programma collaborativo."

il programma "Nature Awards MDx Impact Grants" in collaborazione con Seegene mira ad accelerare l'innovazione e a promuovere la commercializzazione di soluzioni per la diagnostica molecolare per le diverse esigenze cliniche. Attraverso questo programma, Seegene e Springer Nature intendono dare forma a un futuro in cui le diagnosi tempestive e accurate contribuiscano ad una realtà per creare "Fondi e tecnologie per potenziare la PCR per un mondo più sano".

Informazioni su Seegene

Seegene vanta 23 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie multiplex PCR. Questa competenza è stata messa in risalto in modo particolare durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La caratteristica chiave della tecnologia multiplex PCR di Seegene è la capacità di testare simultaneamente, in una sola provetta, fino a 14 patogeni che causano sintomi simili, fornendo informazioni di natura quantitativa sull'infezione da correlare con la progressione della malattia.

Visita il sito: Seegene.com e segui il suo profilo su linkedin.com/company/seegene-inc

Informazioni sui Nature Awards

Nature Awards è un programma mondiale a premi, incentrato sul perseguimento degli obiettivi e dei valori più importanti per la ricerca e le comunità: l'eccellenza della ricerca, l'integrità e la trasparenza, l'impatto, l'inclusività, il coinvolgimento, la sostenibilità e l'importanza delle prove nella vita pubblica. La sua ampia gamma di programmi individua, premia, collega e celebra ricercatori provenienti da tutto il mondo che condividono gli stessi valori e perseguono tali obiettivi. Per maggiori informazioni su tutti i programmi "Nature Awards", visitare il sito web Nature Awards.

Informazioni su Springer Nature

Springer Nature apre le porte della scoperta a ricercatori, educatori, medici e altri professionisti. Ogni giorno, in tutto il mondo, le pubblicazioni, i libri, le riviste, le piattaforme e le soluzioni tecnologiche di SpringerNature raggiungono milioni di persone. Per oltre 180 anni i suoi marchi e le sue stampe sono stati una fonte di conoscenza per la comunità e, oggi più che mai, Springer Nature ritiene sia sua responsabilità garantir che le conoscenze fondamentali possano essere rintracciate, verificate, comprese e utilizzate da tutte le comunità a cui si rivolge, consentendo loro di migliorare i risultati, progredire e apportare vantaggi per le generazioni future.

Visita: springernature.com/gp/group e segui il profilo @SpringerNature.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503712/Homepage__Nature_Awards_MDx_Impact_Grants__website_a_global_open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/4907685/Seegene_logo_Logo.jpg