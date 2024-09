Seegene und Springer Nature starten das Programm „Nature Awards MDx Impact Grants" zur Entwicklung innovativer syndromischer PCR-Diagnostik-Tests

– Das Programm "Nature Awards MDx Impact Grants" in Partnerschaft mit Seegene verstärkt das Engagement für Innovationen.

– Globale Forscherteams sind aufgerufen, Forschungsvorhaben für die Entwicklung neuer PCR-Tests für Infektionskrankheiten beim Menschen einzureichen. Bewerbungsschluss ist der 2. Dezember 2024.

– Nature Awards leitet das Bewerbungs-, Auswahl- und Bewertungsverfahren – die Projekte werden im August 2025 auf der Grundlage des klinischen Bedarfs ausgewählt.

– Eine signifikante Investition in die offene Innovation, die Kommerzialisierung der Multiplex-PCR-Technologie und die Bereitstellung von PCR-Diagnosetests.

SEOUL, Südkorea, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), ein führendes südkoreanisches Unternehmen für molekulare Diagnostik (MDx), gab am 3. September die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Springer Nature bekannt, dem Herausgeber der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift „Nature".

Homepage of the ‘Nature Awards MDx Impact Grants’ website, a global open call project for diagnostic assay development jointly conducted by Seegene and Springer Nature

Das von Seegene und Springer Nature ins Leben gerufene Forschungsprogramm „Nature Awards MDx Impact Grants" - eine neue Initiative zur Entwicklung innovativer diagnostischer Assays - unterstützt Forschende weltweit bei der Entwicklung diagnostischer Tests mit Hilfe der zukunftsweisenden Multiplex-PCR-Technologie von Seegene. Die weltweite Aufforderung zur Einreichung von Forschungsprojekten baut auf dem Erfolg des Open-Innovation-Programms 2023 auf, für das 281 Bewerbungen aus 47 Ländern eingingen, von denen 26 ausgewählt wurden. Mit dem Start der zweiten Phase ermöglichen Seegene und Springer Nature eine noch umfassendere Beteiligung und Innovation und setzen sich weiter für die Verbreitung der Molekulardiagnostik ein.

In diesem Jahr sind Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen, ihre Ideen für die Produktentwicklung direkt vorzuschlagen. Die eingereichten Vorschläge müssen eine qualitative PCR-basierte Analyse für menschliche Infektionskrankheiten beinhalten.

Die ausgewählten Preisträger erhalten eine umfangreiche Unterstützung, darunter Fördermittel von bis zu 600.000 US-Dollar pro Projekt, sowie die Bereitstellung von syndromischen PCR-Assays, Extraktionschemie, Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und relevanter Software durch Seegene, die für das jeweilige klinisches Forschungsvorhaben benötigt werden.

Die Bewerbungsfrist endet am 2. Dezember 2024. Die erste Bewertung wird im Februar 2025 abgeschlossen, gefolgt von einer Vor-Ort-Bewertung und einer finalen Beratung. Die endgültigen Preisträger werden im August 2025 bekannt gegeben, wobei Nature Awards das Einreichungs- und Bewertungsverfahren leitet. Seegene ist für die gesamte Programmplanung und die Evaluierungen vor Ort verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, zusammen mit Springer Nature diese neue Phase einzuleiten. Das neue Programm spiegelt das große Interesse wider, das die Initiative im vergangenen Jahr weltweit geweckt hat", erklärt Dr. Jik Young Park, Vice President und Leiter der FuE-Abteilung bei Seegene. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Entwicklung und Vermarktung innovativer syndromischer PCR-Produkte voranzutreiben, die aus den visionären Köpfen der globalen Forschungsgemeinschaft hervorgehen."

„Indem wir Wissenschaftler*innen die Möglichkeit geben, ihre Ideen für die Produktentwicklung direkt vorzuschlagen, wollen wir die Bandbreite der Innovationen vergrößern und dafür sorgen, dass die Projekte ungedeckte klinische Bedürfnisse adressieren", erklärt Marc Spenlé, Chief Operating Officer bei Springer Nature. „Springer Nature wird sein umfangreiches Netzwerk in der wissenschaftlichen Community nutzen, um eine starke Beteiligung zu fördern und den Erfolg dieses Kooperationsprogramms zu gewährleisten."

Das „Nature Awards MDx Impact Grants"-Programm in Partnerschaft mit Seegene zielt darauf ab, offene Innovation zu beschleunigen und die Kommerzialisierung von molekularen Diagnostiklösungen für ungedeckte klinische Bedürfnisse voranzutreiben. Mit diesem Award-Programm wollen Seegene und Springer Nature eine Zukunft gestalten, in der rechtzeitige und zuverlässige Diagnosen dazu beitragen, einen Rahmen zu schaffen, um „Mittel und Technologien zur Verbesserung von PCR-Verfahren für eine gesündere Welt" zu entwickeln.

Informationen zu Seegene

Seegene kann auf 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Betrieb von quantitativen syndrombasierten PCR-Technologien zurückblicken, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde, als das Unternehmen mehr als 340 Millionen COVID-19-Tests an mehr als 100 Länder weltweit lieferte. Das Kernelement der einzigartigen syndromischen PCR-Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, 14 Erreger, die ähnliche Symptome verursachen, gleichzeitig in einem einzigen PCR-Ansatz zu testen und quantitative Informationen über das Infektiositätsprofil zu liefern, die mit dem Schweregrad der Krankheit korrelieren.



Besuchen Sie: Seegene.com und folgen Sie linkedin.com/company/seegene-inc.

Informationen zu Nature Awards

Die Nature Awards sind ein internationales Preisverleihungsprogramm, das sich darauf konzentriert, die Ziele und Werte zu fördern, die für die Forschung und die Gesellschaft insgesamt am wichtigsten sind: Exzellenz in der Forschung, Integrität und Transparenz, Wirkung, Inklusivität, Engagement, Nachhaltigkeit und die Bedeutung von Evidenz im öffentlichen Leben. Mit seinen vielfältigen Programmen werden Forschende aus der ganzen Welt, die sich den Werten und Zielen der Stiftung anschließen, anerkannt, belohnt, vernetzt und gewürdigt. Weitere Informationen zu allen Nature Awards-Programmen finden Sie auf der Website von Nature Awards.

Informationen zu Springer Nature

Seit über 180 Jahren bringt Springer Nature die Forschung voran, indem der gesamten Forschungsgemeinschaft eine vertrauenswürdige Wissensquelle geboten wird. Mit den Imprints, Büchern, Zeitschriften, Plattformen und Technologielösungen werden jeden Tag Millionen von Menschen weltweit erreicht und öffnet so Forschern, Pädagogen, Klinikern und anderen Fachleuten die Türen zur Entdeckung. Heute sieht es Springer Nature mehr denn je als seine Aufgabe an, sicherzustellen, dass grundlegendes neues Wissen gefunden, verifiziert, verstanden und von der Springer Nature-Gemeinschaft genutzt werden kann - damit diese ihre Ergebnisse verbessern, Fortschritte erzielen und die nachfolgenden Generationen davon profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter: springernature.com/gp/group. Folgen Sie @SpringerNature.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2494234/Homepage__Nature_Awards_MDx_Impact_Grants__website_a_global_open.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg