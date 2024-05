SEG Solar e Grand Batang City assinam acordo de utilização de terreno para o maior parque industrial fotovoltaico do Sudeste Asiático

HOUSTON, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 15 de maio, a SEG Solar ("SEG"), produtora líder de módulos fotovoltaicos (PV) dos EUA, e a Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City), a maior O parque industrial SOE na Indonésia realizou uma cerimônia de assinatura para assinar um Acordo de Utilização de Terra para o desenvolvimento e operação de um parque industrial fotovoltaico na Regência de Batang, Java, Indonésia. Prevê-se que o parque inclua fábricas para a produção e montagem de lingotes, wafers, células e módulos de silício e deverá se tornar o maior parque industrial fotovoltaico do Sudeste Asiático até o momento. O fundador e COO da SEG, Jun Zhuge, e Ngurah Wirawan, diretor presidente da cidade de Grand Batang, participaram da cerimônia.

Renderização aérea do parque industrial SEG Solar PV em Batang, Java Central, Indonésia

Localizado na cidade de Grand Batang, na província de Java Central, na Indonésia, o projeto do parque industrial fotovoltaico da SEG Indonésia terá um investimento superior a US$ 500 milhões e cobrirá mais de 40 hectares. O plano geral para o parque inclui uma capacidade de integração vertical de 5 GW para wafers de silício, 5 GW para células solares e 5 GW para módulos. De acordo com a primeira fase do projeto, a SEG construirá instalações com capacidade de produção de 5 GW para células solares e 3 GW para módulos, com data de conclusão prevista para o segundo trimestre de 2025.

As células produzidas neste parque abastecerão a fábrica global de módulos da SEG, garantindo a rastreabilidade da cadeia de fornecimento e garantindo a confiabilidade e estabilidade do fornecimento de material central para os módulos.

"O layout integrado em toda a cadeia da indústria é crucial para que a SEG cumpra os padrões da cadeia de fornecimento legalmente compatíveis. Através da coordenação upstream e downstream, a SEG garante o fornecimento de produtos verdes limpos e rastreáveis para os mercados dos Estados Unidos, Europa e Indonésia, facilitando assim a transição global para uma energia verde e de baixo carbono." disse Jun Zhuge, Fundador e COO da SEG.

Espera-se que o parque industrial fotovoltaico da SEG Indonésia crie mais de 3.000 oportunidades de emprego, proporcionando mais perspectivas de emprego e vitalidade económica para a comunidade local.

Sobre SEG Solar

Fundada em 2016, a SEG é uma fabricante líder de energia fotovoltaica verticalmente integrada, com sede em Houston, Texas, EUA, e se dedica a fornecer módulos solares confiáveis e econômicos para os mercados de serviços públicos, comerciais e residenciais. Até o final de 2023, a SEG vendeu mais de 5 GW de módulos solares em todo o mundo. A empresa deverá ultrapassar a capacidade de produção de 5,5 GW até o final de 2024.

Sobre Grand Batang City

Grand Batang City é o maior parque industrial empresarial estatal apoiado pelo governo indonésio e é consagrado como Projeto Estratégico Nacional. Localizada em uma área de 4.300 hectares em Java Central, Indonésia, Grand Batang City oferece terrenos industriais altamente competitivos no Sudeste Asiático. O conjunto é composto por indústrias, habitação, retalho e áreas comerciais e estará totalmente operacional até ao final de 2024.

CONTATO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413222/Photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2412141/4706991/SEG__logo__2024_Logo.jpg

FONTE SEG Solar