SEG Solar и Grand Batang City договорились об участке под технопарк солнечной энергетики | SEG Solar и Grand Batang City договорились об выделении земли под крупнейший в ЮВА технопарк солнечной энергетики

News provided by

SEG Solar

May 16, 2024, 10:35 ET

ХЬЮСТОН, 16 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 15 мая компания SEG Solar («SEG»), ведущий американский производитель фотоэлектрических (PV) модулей, и Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City), крупнейший промышленный комплекс ГП в Индонезии, провели церемонию подписания Соглашения об использовании земли для развития и осуществления хозяйственной деятельности технопарка солнечной энергетики в округе Батанг, Ява, Индонезия. Ожидается, что в этом технопарке будут заводы по производству и сборке кремниевых слитков, пластин, элементов и модулей и он станет крупнейшим технопарком солнечной энергетики из существующих в Юго-Восточной Азии. На церемонии присутствовали основатель и главный операционный директор SEG Цзюнь Чжугэ (Jun Zhuge) и президент Grand Batang City Нгурах Вираван (Ngurah Wirawan).

Continue Reading
Aerial Rendering of SEG Solar PV Industrial Park in Batang, Central Java, Indonesia
Aerial Rendering of SEG Solar PV Industrial Park in Batang, Central Java, Indonesia

Объем инвестиций в проект строительства технопарка SEG Indonesia PV, расположенного в комплексе Grand Batang City, Центральная Ява, Индонезия, превысит 500 миллионов долларов США и займет более 40 гектаров. Общий план парка включает вертикально интегрированное производство для кремниевых пластин мощностью 5 ГВт, солнечных элементов мощностью 5 ГВт и модулей мощностью 5 ГВт. Согласно плану на первом этапе реализации проекта SEG построит объекты для производства солнечных элементов мощностью 5 ГВт и модулей мощностью 3 ГВт со сроком сдачи в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

Произведенные в этом парке солнечные элементы будут поставляться на глобальный завод SEG по производству модулей, обеспечивая прослеживаемость цепочки поставок и гарантируя надежность и стабильность поставок основных материалов для модулей.

«Интегрированная компоновка всей отраслевой цепочки имеет решающее значение для выполнения компанией SEG юридически обязательных стандартов, касающихся цепочки поставок. Посредством координации предшествующих и последующих этапов производства компания SEG обеспечивает поставку чистой, отслеживаемой экологичной продукции на рынки США, Европы и Индонезии, тем самым облегчая глобальный переход на экологичную энергетику с низким уровнем выбросов углерода», — сказал Цзюнь Чжугэ (Jun Zhuge), основатель и главный операционный директор SEG.

Ожидается, что технопарк SEG Indonesia PV создаст более 3000 рабочих мест и обеспечит дополнительные возможности трудоустройства, повышая экономическую жизнеспособность местного сообщества.

О компании SEG Solar

Основанная в 2016 году компания SEG является ведущим вертикально интегрированным производителем фотоэлектрических систем со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, США, и занимается поставкой надежных и экономичных солнечных модулей на рынки коммунальных, коммерческих предприятий и бытовых потребителей. По состоянию на конец 2023 года компания SEG поставляла по всему миру солнечные модули суммарной мощностью более 5 ГВт. Ожидается, что до конца 2024 года производственная мощность компании превысит 5,5 ГВт.

О проекте Grand Batang City

Проект Grand Batang City является крупнейшим промышленным комплексом государственных предприятий, поддерживаемым правительством Индонезии, и Национальным стратегическим проектом. Занимающий площадь 4300 га в провинции Центральная Ява, Индонезия, проект Grand Batang City предлагает высококонкурентные промышленные земельные участки в Юго-Восточной Азии. Комплекс включает промышленные, жилые, торговые и коммерческие зоны и будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2024 года.

КОНТАКТЫ: [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2412140/Photo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2412141/SEG__logo__2024_Logo.jpg

Also from this source

Společnosti SEG Solar a Grand Batang City podepsaly dohodu o využití pozemků pro výstavbu největšího fotovoltaického průmyslového parku v jihovýchodní Asii

Společnosti SEG Solar a Grand Batang City podepsaly dohodu o využití pozemků pro výstavbu největšího fotovoltaického průmyslového parku v jihovýchodní Asii

Dne 15. května společnosti SEG Solar („SEG"), přední americký výrobce fotovoltaických modulů, a Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City),...
SEG Solar i Grand Batang City podpisują umowę o użytkowanie gruntu pod największy w Azji Południowo-Wschodniej fotowoltaiczny park przemysłowy

SEG Solar i Grand Batang City podpisują umowę o użytkowanie gruntu pod największy w Azji Południowo-Wschodniej fotowoltaiczny park przemysłowy

15 maja SEG Solar („SEG"), czołowy amerykański producent modułów fotowoltaicznych (PV), oraz Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City),...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Utilities

Image1

Environmental Products & Services

Image1

Green Technology

Image1

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics