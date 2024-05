SEG Solar a Grand Batang City podpisujú dohodu o využívaní pozemkov pre najväčší fotovoltický priemyselný park v juhovýchodnej Ázii

HOUSTON, 15. mája 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SEG Solar (ďalej len „SEG"), popredný americký výrobca fotovoltických modulov, a Kawasan Industri Terpadu Batang (ďalej len Grand Batang City), najväčší štátny podnik v Indonézii, slávnostne podpísali 15. mája dohodu o využívaní pozemkov na rozvoj a prevádzku fotovoltického priemyselného parku v regentstve Batang Regency, Jáva, Indonézia. Očakáva sa, že park bude zahŕňať továrne na výrobu a montáž kremíkových ingotov, doštičiek, článkov a modulov a má sa stať doteraz najväčším fotovoltickým priemyselným parkom v juhovýchodnej Ázii. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili zakladateľ a prevádzkový riaditeľ SEG Jun Zhuge a Ngurah Wirawan, generálny riaditeľ Grand Batang City.

Aerial Rendering of SEG Solar PV Industrial Park in Batang, Central Java, Indonesia

Projekt indonézskeho fotovoltického priemyselného parku SEG, ktorý sa nachádza v lokalite Grand Batang City v provincii Stredná Jáva v Indonézii, bude mať investíciu presahujúcu 500 miliónov USD a bude pokrývať plochu väčšiu ako 40 hektárov. Celkový plán parku zahŕňa vertikálnu integračnú kapacitu 5 GW pre kremíkové doštičky, 5 GW pre solárne články a 5 GW pre moduly. V rámci prvej fázy projektu SEG vybuduje zariadenia s výrobnou kapacitou 5 GW pre solárne články a 3 GW pre moduly s predpokladaným dátumom dokončenia v 2. štvrťroku 2025.

Články vyrábané v tomto parku budú zásobovať globálnu továreň SEG na výrobu modulov, čím sa zabezpečí sledovateľnosť dodávateľského reťazca a zaručí sa spoľahlivosť a stabilita dodávok základného materiálu pre moduly.

„Pre spoločnosť SEG je rozhodujúce integrované usporiadanie v celom priemyselnom reťazci, aby sa dodržiavali právne vyhovujúce štandardy dodávateľského reťazca. Prostredníctvom koordinácie dodávateľského a odberateľského reťazca zabezpečuje SEG poskytovanie čistých, sledovateľných ekologických produktov pre trhy v Spojených štátoch, Európe a Indonézii, čím uľahčuje globálny prechod na ekologickú, nízkouhlíkovú energiu," povedal Jun Zhuge, zakladateľ a prevádzkový riaditeľ SEG.

Očakáva sa, že indonézsky fotovoltický priemyselný park SEG vytvorí viac ako 3 000 pracovných príležitostí, čím poskytne viac vyhliadok na zamestnanie a ekonomickú vitalitu pre miestnu komunitu.

O spoločnosti SEG Solar

Spoločnosť SEG, ktorá bola založená v roku 2016, je popredným výrobcom vertikálne integrovaných fotovoltických panelov so sídlom v Houstone, Texas, USA, a zameriava sa na poskytovanie spoľahlivých a nákladovo efektívnych solárnych modulov pre verejné služby, komerčné a rezidenčné trhy. Do konca roka 2023 spoločnosť SEG dodala viac ako 5 GW solárnych modulov na celom svete. Očakáva sa, že spoločnosť do konca roka 2024 prekročí výrobnú kapacitu 5,5 GW.

O Grand Batang City

Grand Batang City je najväčším priemyselným areálom vo vlastníctve štátu podporovaným indonézskou vládou a je určený ako národný strategický projekt. Grand Batang City sa nachádza na ploche 4 300 ha v Strednej Jáve v Indonézii a ponúka vysoko konkurencieschopné priemyselné pozemky v juhovýchodnej Ázii. Areál pozostáva z priemyselných, bytových, maloobchodných a komerčných priestorov a do konca roku 2024 bude plne funkčný.

