SEG Solar et la ville de Grand Batang signent un accord d'utilisation des terres pour le plus grand parc industriel photovoltaïque de l'Asie du Sud-Est

HOUSTON, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 mai, SEG Solar (« SEG »), un important producteur américain de modules photovoltaïques (PV), et Kawasan Industri Terpadu Batang (ville de Grand Batang), le plus grand domaine industriel de SOE en Indonésie, a tenu une cérémonie de signature pour signer un accord d'utilisation des terres pour le développement et l'exploitation d'un parc industriel photovoltaïque dans la région de Batang Regency, en Java, en Indonésie. Le parc devrait comprendre des usines de production et d'assemblage de lingots de silicium, de plaquettes, de cellules et de modules et deviendra le plus grand parc industriel photovoltaïque à ce jour en Asie du Sud-Est. Jun Zhuge, fondateur et chef de l'exploitation de SEG, et Ngurah Wirawan, président et directeur de la ville de Grand Batang, ont assisté à la cérémonie.

Aerial Rendering of SEG Solar PV Industrial Park in Batang, Central Java, Indonesia

Situé dans la ville de Grand Batang, dans la province centrale de Java, en Indonésie, le projet de parc industriel photovoltaïque SEG Indonesia bénéficiera d'un investissement de plus de 500 millions de dollars américains et couvrira plus de 40 hectares. Le plan global du parc comprend une capacité d'intégration verticale de 5 GW pour les plaquettes de silicium, de 5 GW pour les cellules solaires et de 5 GW pour les modules. Dans le cadre de la première phase du projet, SEG construira des installations d'une capacité de production de 5 GW pour les cellules solaires et de 3 GW pour les modules, dont la date d'achèvement est prévue au deuxième trimestre de 2025.

Les cellules produites dans ce parc fourniront l'usine mondiale de modules de SEG, assurant la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et garantissant la fiabilité et la stabilité de l'approvisionnement en matériaux de base pour les modules.

« L'aménagement intégré dans l'ensemble de la chaîne industrielle est essentiel pour que SEG respecte les normes de la chaîne d'approvisionnement légalement conformes. Grâce à la coordination en amont et en aval, SEG assure la fourniture de produits verts propres et traçables pour les marchés des États-Unis, de l'Europe et de l'Indonésie, facilitant ainsi la transition mondiale vers une énergie verte à faibles émissions de carbone." a déclaré Jun Zhuge, fondateur et chef de l'exploitation de SEG.

Le parc industriel photovoltaïque de SEG en Indonésie devrait créer plus de 3 000 possibilités d'emploi, offrant ainsi plus de perspectives d'emploi et de vitalité économique à la communauté locale.

À propos de SEG Solar

Fondée en 2016, SEG est un important fabricant de panneaux photovoltaïques intégrés verticalement dont le siège social est situé à Houston, au Texas, aux États-Unis, et qui se consacre à la livraison de modules solaires fiables et rentables sur les marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. À la fin de 2023, SEG avait expédié plus de 5 GW de modules solaires dans le monde. L'entreprise devrait dépasser une capacité de production de 5,5 GW d'ici la fin de 2024.

À propos de la ville de Grand Batang

La ville de Grand Batang est le plus grand domaine industriel d'entreprise d'État soutenu par le gouvernement indonésien et se consacre au projet stratégique national. Située sur une superficie de 4 300 ha dans le centre de Java, en Indonésie, la ville de Grand Batang offre des terrains industriels hautement concurrentiels en Asie du Sud-Est. Le domaine comprend des secteurs de l'industrie, de l'habitation, de la vente au détail et du commerce et sera entièrement opérationnel d'ici la fin de 2024.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2412140/Photo.jpg