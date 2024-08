Sétimo Fórum CIIE e Hongqiao destacam abertura de alto padrão

Tema e tópicos do Fórum Hongqiao revelados

Ocorrendo simultaneamente com a CIIE anual, o 7º HQF será realizado sob o tema "Abertura de alto padrão para a globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva." As principais discussões se concentrarão em tópicos como desenvolvimento industrial e construção urbana sustentável, comércio sustentável sob mudanças climáticas, inteligência artificial, armazenamento de energia nova e veículos movidos a energia renovável. O fórum também lançará o World Openness Report 2024 e incluirá uma série de sessões a portas fechadas e eventos promocionais.

Lançamento do World Openness Report 2024

O World Openness Report, publicado anualmente no fórum desde a 4ª CIIE, fornece informações valiosas sobre como os países e regiões estão gerenciando os desafios e as oportunidades em um mundo conectado. O World Openness Report forneceu uma avaliação abrangente do estado da abertura global no comércio, finanças, infraestrutura, clima e políticas. O relatório ressalta a necessidade de reconstruir a solidariedade global e criar um impulso para o comércio internacional, o desenvolvimento sustentável e a ação climática. Fique atento ao World Openness Report 2024!

Elevando a Experiência e o Engajamento dos Participantes

A CIIE & HQF GALA deste ano continuará a preceder a cerimônia de abertura e oferecerá serviços aprimorados, como a divulgação antecipada de informações para garantir que os convidados do fórum estejam bem-informados. As interações de mídia também serão introduzidas para aumentar a visibilidade.

Além disso, o sistema de informações do fórum será atualizado, incluindo o desenvolvimento de uma plataforma móvel fácil de usar com recursos interativos para facilitar o envolvimento do público e o agendamento de compromissos.

Permanecer conectado com o CIIE's Pulse

Para manter os participantes informados sobre os últimos desenvolvimentos, publicamos mensalmente a CIIE Newsletter. Ela foi criada para destacar o progresso e as realizações da CIIE, fornecendo políticas de exposição atualizadas, incentivos aos expositores e um guia abrangente para todos os participantes. Você é bem-vindo para assinar a newsletter aqui:

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=PRNewswire

Aproveite a oportunidade de deixar sua marca na Feira de Negócios e aja rapidamente para garantir seu estande na CIIE:

Registro de Expositores-China International Import Expo Bureau

Contato:

Sra. Cui Yan

Tel.: 0086-21-968888

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484449/image.jpg

FONTE China International Import Expo (CIIE)