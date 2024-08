7. ročník CIIE a fóra Hongqiao se zaměřuje na vysokou úroveň otevřeného přístupu

V listopadu 2024 se v Šanghaji uskuteční řada paralelních zasedání, na nichž se sejdou mezinárodní lídři, špičkoví ekonomové a podnikatelé, aby se zde věnovali řešení globálních problémů a vyměňovali si poznatky.

Oznámení hlavního tématu a diskusních témat fóra Hongqiao

7. ročník HQF, který se koná souběžně s výročním veletrhem CIIE, se bude konat pod heslem „High-Standard Opening Up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization" (Vysoká úroveň otevřeného přístupu pro dosažení všestranně výhodné a inkluzivní ekonomické globalizace). Hlavní diskuse se zaměří na témata jako průmyslový rozvoj a udržitelná výstavba měst, udržitelný obchod v kontextu klimatických změn, umělá inteligence, ukládání nových energií či vozidla poháněná novými energiemi. Na fóru bude rovněž zveřejněna zpráva World Openness Report 2024 a proběhne zde také řada uzavřených zasedání a propagačních akcí.

Vydání zprávy o otevřenosti World Openness Report 2024

Zpráva World Openness Report, která je na fóru zveřejňována každoročně již od 4. ročníku CIIE, poskytuje cenné informace o tom, jak země a regiony zvládají výzvy a příležitosti v propojeném světě. Zpráva poskytuje komplexní hodnocení stavu globální otevřenosti v oblasti obchodu, financí, infrastruktury, klimatu a politik. Zdůrazňuje také potřebu obnovit globální solidaritu a vytvořit nové impulzy pro mezinárodní obchod, udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu. Zveřejnění zprávy World Openness Report 2024 se blíží!

Zlepšování celkového zážitku účastníků a jejich zapojení

Letošní galavečer u příležitosti zahájení CIIE a HQF bude i tentokrát předcházet slavnostnímu zahájení a nabídne rozšířené služby, jako je včasné zveřejnění všech informací, aby byli hosté fóra dobře informováni. Ke zvýšení povědomí proběhnou také interakce s médii.

Dále bude modernizován informační systém celého fóra, včetně vývoje uživatelsky přívětivé mobilní platformy s interaktivními funkcemi, aby se účastníci mohli snadno zapojit a plánovat si chystané schůzky.

Buďte informováni o aktualitách ze světa CIIE

Abychom účastníky informovali o nejnovějším vývoji, vydáváme každý měsíc zpravodaj CIIE. Jeho cílem je zdůraznit pokroky a úspěchy CIIE, poskytovat aktuální pravidla této výstavy, zveřejňovat pobídky pro vystavovatele a stát se pro všechny účastníky komplexním průvodcem. K odběru newsletteru se můžete přihlásit zde:

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

Využijte příležitosti prosadit se na obchodní výstavě a co nejdříve si rezervujte stánek na CIIE:

Exhibitor Registration-China International Import Expo Bureau

Kontakt:

Cui Yanová

Tel.: 0086-21-968888

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484366/image.jpg