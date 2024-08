Le 7e CIIE et le forum de Hongqiao mettent l'accent sur l'ouverture à des normes élevées

Prévues pour novembre 2024 à Shanghai, plusieurs sessions parallèles réuniront des dirigeants internationaux, des économistes de haut niveau et des entrepreneurs afin de relever les défis mondiaux et d'échanger des points de vue.

Le thème et les sujets du forum de Hongqiao sont dévoilés

Se déroulant parallèlement à la CIIE annuelle, le 7e HQF se tiendra sur le thème « High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization » (L'ouverture à des normes élevées pour une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive). Les principales discussions porteront sur des sujets tels que le développement industriel et la construction urbaine durable, le commerce durable dans le contexte du changement climatique, l'intelligence artificielle, le stockage des nouvelles énergies et les véhicules à énergie nouvelle. Le forum publiera également le Rapport mondial sur l'ouverture 2024 et comprendra une série de sessions à huis clos et d'événements promotionnels.

Publication du rapport sur l'ouverture du monde en 2024

Le rapport sur l'ouverture du monde, publié chaque année lors du forum depuis la 4e CIIE, fournit des informations précieuses sur la manière dont les pays et les régions gèrent les défis et les opportunités d'un monde connecté. Le rapport sur l'ouverture du monde fournit une évaluation complète de l'état de l'ouverture mondiale dans les domaines du commerce, de la finance, des infrastructures, du climat et des politiques. Le rapport souligne la nécessité de reconstruire la solidarité mondiale et de donner un nouvel élan au commerce international, au développement durable et à l'action en faveur du climat. Restez à l'écoute pour le Rapport sur l'ouverture dans le monde 2024 !

Améliorer l'expérience et l'engagement des participants

Cette année, le gala de la CIIE et du HQF continuera de précéder la cérémonie d'ouverture et offrira des services améliorés, tels que la divulgation précoce d'informations, afin de garantir que les invités du forum soient bien informés. Des interactions avec les médias seront également mises en place pour accroître la visibilité.

En outre, le système d'information du forum sera amélioré, notamment par le développement d'une plateforme mobile conviviale dotée de fonctions interactives pour faciliter l'engagement du public et la prise de rendez-vous.

Rester en contact avec le pouls de la CIIE

Pour tenir les participants au courant des derniers développements, nous publions chaque mois la lettre d'information de la CIIE. Cette lettre d'information est conçue pour mettre en évidence les progrès et les réalisations de la CIIE, en fournissant des politiques d'exposition actualisées, des incitations pour les exposants et un guide complet pour tous les participants. Vous pouvez vous abonner à la lettre d'information ici :

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

Saisissez l'occasion de vous faire connaître dans le cadre de l'exposition commerciale et agissez rapidement pour réserver votre stand à la CIIE :

Inscription des exposants - Bureau international d'importation et d'exposition de Chine

Contact :

Mme Cui Yan

Tél : 0086-21-968888

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484366/image.jpg