В центре внимания 7-й выставки CIIE и форума «Хунцяо» открытость высокого стандарта

Представление темы и основных вопросов форума «Хунцяо»

Параллельно с ежегодной выставкой CIIE будет проходить 7-й форум HQF под девизом «Открытость высокого стандарта для инклюзивной экономической глобализации, отвечающей интересам каждого». Основные дискуссии будут посвящены таким темам, как промышленное развитие и экологичное градостроительство, экологичная торговля в условиях изменения климата, искусственный интеллект, новые хранилища энергии и транспортные средства на энергии из новых источников. Также на форуме будет представлен Доклад о мировой открытости за 2024 год и будет проведен ряд закрытых и рекламных мероприятий.

Публикация Доклада о мировой открытости за 2024 год

Доклад о мировой открытости, ежегодно публикуемый на форуме начиная с 4-й выставки CIIE, содержит ценную информацию о том, как страны и регионы справляются с проблемами и используют возможности во взаимосвязанном мире. В Докладе о мировой открытости приводится всесторонняя оценка состояния глобальной открытости в сферах торговли, финансов, инфраструктуры, климата и политики. В докладе подчеркивается необходимость восстановления глобальной солидарности и придания международной торговле, устойчивому развитию и борьбе с изменением климата нового импульса. Не пропустите Доклад о мировой открытости за 2024 год!

Повышение удобства и вовлеченности участников

В этом году церемонии открытия будет вновь предшествовать торжественное мероприятие CIIE & HQF GALA, на котором будут предложены такие дополнительные услуги, как предоставление информации заранее, чтобы гости форума были хорошо информированы. Для привлечения большего внимания общественности также предусмотрены контакты со СМИ.

Кроме того, будет модернизирована информационная система форума, включая разработку удобной мобильной платформы с интерактивными функциями для легкого привлечения аудитории и планирования встреч.

Следите за ритмом CIIE

Чтобы держать участников в курсе последних событий, мы ежемесячно публикуем информационный бюллетень CIIE. В нем освещается подготовка к CIIE и достигнутые успехи и приводится информация об действующей политике выставки, стимулах для экспонентов, а также полное руководство для всех участников. Вы можете подписаться на наш информационный бюллетень на странице:

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

Воспользуйтесь возможностью оставить свой след на этой бизнес-выставке — поспешите, пожалуйста, забронировать себе стенд на CIIE.

Регистрация участников в бюро Китайской международной выставки импортных товаров

Контакты:

Г-жа Цуй Ян (Cui Yan)

Телефон: 0086-21-968888

Электронная почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2484366/image.jpg