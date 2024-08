7th CIIE dan Hongqiao Forum Bahas Kebijakan Pintu Terbuka yang Berstandar Tinggi

Tema dan Topik Hongqiao Forum telah Diluncurkan

Berlangsung bersamaan dengan ajang tahunan CIIE, 7th HQF mengusung tema "High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization" (Kebijakan Pintu Terbuka yang Berstandar Tinggi demi Mewujudkan Globalisasi Ekonomi yang Saling Menguntungkan dan Inklusif). Sesi diskusi utama akan membahas sejumlah topik, seperti perkembangan industri dan pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, perdagangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim, kecerdasan buatan, penyimpanan energi baru, serta kendaraan energi baru. Forum tersebut juga akan meluncurkan " World Openness Report 2024", serta menggelar sesi tertutup dan kegiatan promosi.

Peluncuran "World Openness Report 2024"

"World Openness Report", diterbitkan setiap tahun sejak 4th CIIE, menyajikan perspektif penting tentang cara berbagai negara dan wilayah menjawab tantangan dan peluang di tengah dunia yang kian terkoneksi. Publikasi ini memuat analisis lengkap tentang keterbukaan dunia dalam bidang perdagangan, keuangan, infrastruktur, iklim, dan kebijakan. Di sisi lain, publikasi ini menyoroti langkah penting untuk membangun kembali solidaritas global, serta menciptakan momentum baru dalam perdagangan internasional, pembangunan berkelanjutan, dan aksi iklim. Nantikan peluncuran World Openness Report 2024!

Meningkatkan Pengalaman dan Keterlibatan Peserta Acara

CIIE & HQF GALA edisi tahun ini diawali sesi pembukaan. Lebih lagi, ajang tersebut menawarkan layanan yang lebih optimal, seperti informasi terkini agar peserta acara mengikuti perkembangan penting. Sesi interaksi dengan media turut diadakan untuk meningkatkan visibilitas.

Sistem informasi acara juga telah diperbarui, termasuk platform seluler yang mudah digunakan dengan fitur interaktif yang mempermudah interaksi audiens dan mengatur jadwal pertemuan.

Kabar Terkini tentang CIIE

Agar peserta acara tetap mengikuti kabar terkini, panitia penyelenggara akan mengirim "CIIE Newsletter" setiap bulan. Lewat cara ini, panitia penyelenggara membagikan sejumlah perkembangan dan pencapaian CIIE, menyampaikan kebijakan terbaru tentang penyelenggaraan acara, insentif ekshibitor, dan panduan lengkap untuk semua peserta. Anda dapat berlangganan CIIE Newsletter lewat tautan berikut:

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

Anda dapat menangkap berbagai peluang menarik di sesi Business Exhibition, serta memesan stan pameran di CIIE:

Exhibitor Registration-China International Import Expo Bureau

Narahubung:

Ms. Cui Yan

Tel.: 0086-21-968888

Surel: [email protected]

SOURCE China International Import Expo (CIIE)