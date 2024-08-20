منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي في دورته السابعة ومعرض الصين الدولي للاستيراد يسلطان الضوء على الانفتاح عالي المستوى

الكشف عن موضوعات منتدى هونغتشياو ومحاوره

سيُعقد منتدى هونغتشياو الاقتصادي HQF في دورته السابعة بالتزامن مع معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE السنوي تحت شعار "الانفتاح عالي المستوى من أجل عولمة اقتصادية شاملة تعود بالفائدة على الجميع". وتركز المناقشات الرئيسية على مواضيع مثل التنمية الصناعية والبناء الحضري المستدام، والتجارة المستدامة في ظل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة الجديدة، والمركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة. كما سيُصدر المنتدى تقرير الانفتاح العالمي لعام 2024، وسيضم سلسلة من الجلسات المغلقة والفعاليات الترويجية.

إطلاق تقرير الانفتاح العالمي لعام 2024

يقدم تقرير الانفتاح العالمي، الذي يُنشر سنويًا في المنتدى منذ الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد CIIE، رؤى ثاقبة حول سبل مواجهة الدول للتحديات واغتنامهم للفرص في عالم مترابط. كما يقدم التقرير تقييمًا شاملاً لحالة الانفتاح العالمي في قطاع التجارة والتمويل والبنية التحتية والمناخ والسياسة. ويؤكد التقرير على ضرورة إعادة بناء التضامن العالمي، وخلق زخم جديد للتجارة الدولية والتنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ. ترقبوا تقرير الانفتاح العالمي لعام 2024!

تعزيز تجربة المشاركين والمشاركة

سيتم تنظيم حفل افتتاح مشترك لمعرض الصين الدولي للاستيراد CIIE ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي HQF وسيقام قبل حفل الافتتاح الرسمي لهذا العام، مع تقديم خدمات محسنة مثل الكشف المبكر عن المعلومات لضمان إطلاع ضيوف المنتدى بشكل جيد. كما سيتم إطلاق مبادرات تفاعلية إعلامية مبتكرة لتعزيز الظهور وزيادة الاهتمام بالحدث.

علاوة على ذلك، سيتم ترقية نظام معلومات المنتدى، بما في ذلك تطوير منصة متنقلة سهلة الاستخدام مزودة بميزات تفاعلية لتسهيل مشاركة الجمهور وجدولة المواعيد.

البقاء على اتصال دائم مع آخر مستجدات معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE

حرصًا على إطلاع المشاركين على آخر التطورات، نقوم بإصدار النشرة الإخبارية الخاصة بمعرض الصين الدولي للاستيراد CIIE على اساس شهري. وتهدف النشرة إلى تسليط الضوء على التقدم والإنجازات التي يحققها المعرض، وتوفير سياسات المعرض المحدثة وحوافز المشاركة للعارضين، ودليل شامل لجميع الفاعلين. ندعوك للاشتراك في النشرة الإخبارية من هنا:

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

اغتنم الفرصة لتسجيل بصمتك في معرض الأعمال، يرجى المبادرة سريعًا لحجز جناحك في معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE:

تسجيل الشركات العارضة - مكتب معرض الصين الدولي للاستيراد

للتواصل:

السيدة Cui Yan

الهاتف: 0086-21-968888

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2484366/image.jpg