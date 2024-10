KUALA LUMPUR, Malásia, 13 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric(SEHK:2727, SSE:601727) apresentou suas mais recentes inovações energéticas na Enlit Asia 2024, a principal conferência e exposição do setor de energia no Sudeste Asiático, realizada em Kuala Lumpur, Malásia, de 8 a 10de outubro. A Shanghai Electric exibiu seu portfólio abrangente de inovações energéticas, com um estande que destacou tecnologias de energia verde que mostram suas mais recentes conquistas em energia de carvão limpa, energia solar, energia hidrogênica e tecnologia de energia híbrida, oferecendo aos participantes globais uma visão dos produtos de ponta da Shanghai Electric, projetados para facilitar a transição global para uma energia mais verde.

Shanghai Electric apresenta inovações em energia verde na Enlit Asia 2024, trazendo produtos projetados para impulsionar a transição verde da Malásia. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Em resposta ao rápido crescimento da energia solar na Ásia, o Grupo de Geração de Energia da Shanghai Electric apresentou seus mais recentes produtos Hency Solar para atender à crescente demanda da região. Entre esses produtos estavam os módulos de heterojunção da série Creator 210R e os módulos TOPCon da série Pioneer 210R, que oferecem uma taxa bifacial de até 90% e uma potência máxima de 640W. A empresa também introduziu suas soluções solares das séries "Intellectual" e "Edgeless", que estrearam na 17ª SNEC PV Power Expo, priorizando segurança, otimização em tempo real e manutenção rápida para maior eficiência operacional.

No setor de energia de hidrogênio, a Shanghai Electric trouxe inovações em toda a cadeia de valor do hidrogênio, desde a produção até o armazenamento, reabastecimento e utilização. No estande, a empresa exibiu suas tecnologias líderes do setor eletrólise de água alcalina e eletrólise de água PEM, com destaque para seus recém-lançados eletrolisadores alcalinos da série Z de próxima geração, que estabelecem um novo padrão na indústria com uma densidade de corrente máxima de 10.000A/m² e um consumo de energia CC notavelmente baixo de 4,1kWh/Nm³ a 4000A/m.

Na área de armazenamento de energia, a Shanghai Electric apresentou um amplo espectro de tecnologias avançadas, incluindo armazenamento com ar comprimido, armazenamento com baterias de lítio, armazenamento com baterias de fluxo, armazenamento com bateria inercial e armazenamento térmico com sal fundido, todas equipadas com recursos que permitem que as concessionárias forneçam eletricidade confiável, acessível e sustentável, garantindo a segurança e resiliência de longo prazo da rede elétrica.

Durante a exposição, a empresa apresentou uma vasta gama de equipamentos principais e produtos pioneiros, como sistemas de armazenamento de energia com ar comprimido, armazenamento de calor com sal fundido e sistemas de troca, além de soluções personalizadas para armazenamento de energia residencial, comercial e industrial, juntamente com fontes de alimentação de backup com nobreak, todos os quais atraíram a atenção dos visitantes que participaram de discussões com a Shanghai Electric sobre futuras parcerias e oportunidades de colaboração.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529201/WechatIMG1265.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4962985/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric