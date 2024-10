Shanghai Electric prezentuje inovácie v oblasti zelenej energie na veľtrhu Enlit Asia 2024 a uvádza produkty určené na zelenú transformáciu Malajzie

KUALA LUMPUR, Malajzia, 14. október 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) odhalila svoje najnovšie energetické inovácie na Enlit Asia 2024, poprednej konferencii a veľtrhu pre energetický sektor v juhovýchodnej Ázii, ktorý sa koná v malajskom Kuala Lumpure od 8. do 10. októbra. Spoločnosť Shanghai Electric predstavila svoje komplexné portfólio energetických inovácií na svojom výstavnom stánku so všestrannými technológiami zelenej energie, ktoré podčiarkujú jej najnovšie úspechy v oblasti ekologickej energie z uhlia, slnečnej energie, vodíkovej energie a multi-energetickej technológie, ktoré návštevníkom z celého sveta ponúkajú pohľad na najmodernejšie produkty spoločnosti Shanghai Electric navrhnuté tak, aby uľahčili globálny prechod k ekologickejšej energii.

V reakcii na rýchly vzostup solárnej energie v Ázii predstavila skupina Power Generation Group spoločnosti Shanghai Electric svoje najnovšie produkty Hency Solar, aby uspokojila rastúci dopyt v regióne. Patria sem aj heterojunkčné moduly série Creator 210R a moduly TOPCon série Pioneer 210R, ktoré poskytujú bifaciálnu frekvenciu až 90 % a maximálny výkon 640 W. Spoločnosť tiež predstavila svojesolárne riešenia sérií „Intellectual" a „Edgeless", ktoré debutovali na 17. ročníku SNEC PV Power Expo a uprednostňujú bezpečnosť, optimalizáciu v reálnom čase a rýchlu údržbu na zvýšenie prevádzkovej efektivity.

V sektore vodíkovej energie predstavila spoločnosť Shanghai Electric svoje inovácie v rámci celého hodnotového reťazca vodíka, od výroby až po skladovanie, tankovanie a využitie. Spoločnosť vo svojom stánku predstavila špičkové technológie alkalickej elektrolýzy vody a PEM elektrolýzy vody, pričom pozornosť upútali jej novozavedené alkalické elektrolyzéry série Z novej generácie, ktoré stanovili nový priemyselný štandard s maximálnou hustotou prúdu 10 000 A/m² a pozoruhodne nízkou spotrebou jednosmerného prúdu, ktorá dosahuje 4,1 kWh/Nm³ pri 4000 A/m.

Pokiaľ ide o skladovanie energie, spoločnosť Shanghai Electric predstavila široké spektrum pokročilých technológií vrátane skladovania stlačeného vzduchu, lítiových batérií, prietokových akumulátorov, zotrvačnej energie a tepelného skladovania roztavenej soli, ktoré sú vybavené funkciami na posilnenie energetickej siete a poskytujú spoľahlivé cenovo dostupnú a udržateľnú elektrickú energiu so zaistením dlhodobej bezpečnosti a odolnosti siete.

Spoločnosť v rámci veľtrhu predstavila širokú škálu základných zariadení a priekopníckych produktov, ako sú systémy na skladovanie energie stlačeného vzduchu, skladovanie tepla roztavenej soli a výmenné systémy, ako aj prispôsobené riešenia pre obytné, komerčné a priemyselné skladovanie energie. so záložnými zdrojmi UPS. Všetky upútali pozornosť návštevníkov, ktorí sa zapojili do diskusií so spoločnosťou Shanghai Electric o budúcich partnerstvách a možnostiach spolupráce.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2528529/WechatIMG1265.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4962985/Shanghai_Electric_logo.jpg