Shanghai Electric представляет инновации на Enlit Asia 2024 для зеленого перехода Малайзии

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Shanghai Electric

Oct 13, 2024, 18:55 ET

КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия, 14 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) представила свои последние инновации в области энергетики на Enlit Asia 2024, ведущей конференции и выставке для сектора энергетики в Юго-Восточной Азии, которая проходит в Куала-Лумпуре, Малайзия, с 8 по 10 октября. Компания Shanghai Electric продемонстрировала свой обширный портфель энергетических инноваци на выставочном стенде с всеобъемлющими технологиями зеленой энергии, которые подчеркивают ее последние достижения в области экологически чистой угольной энергетики, солнечной энергии, водородной энергетики и многоэнергетических технологий, предлагая посетителям со всего мира взглянуть на самые современные продукты Shanghai Electric, предназначенные для облегчения глобального перехода к более зеленой энергии.

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Shanghai Electric Showcases Green Energy Innovations at Enlit Asia 2024, Bringing Products Designed to Empower Malaysia for Green Transition.
Shanghai Electric Showcases Green Energy Innovations at Enlit Asia 2024, Bringing Products Designed to Empower Malaysia for Green Transition.

В ответ на быстрый рост солнечной энергетики в Азии компания Shanghai Electric Power Generation Group продемонстрировала свои новейшие продукты Hency Solar для удовлетворения растущего спроса в регионе. Среди них были гетеропереходные модули серии Creator 210R и модули TOPCon серии Pioneer 210R, которые обеспечивают двустороннюю скорость до 90% и максимальную мощность 640 Вт. Компания также представила свои солнечные решения серий«Intellectual» и «Edgeless», которые дебютировали на 17-й выставке SNEC PV Power Expo, которые уделяют приоритетное внимание безопасности, оптимизации в реальном времени и быстрому обслуживанию для повышения эксплуатационной эффективности.

В секторе водородной энергетики компания Shanghai Electric внедрила свои инновации по всей цепочке создания стоимости водорода, от производства до хранения, заправки и использования. На стенде компания продемонстрировала свои ведущие в отрасли технологии электролиза щелочной воды и электролиза воды с PEM, а ее недавно выпущенные щелочные электролизеры следующего поколения серии Z заняли центральное место, установив новый отраслевой стандарт с максимальной плотностью тока 10 000 А/м² и удивительно низким потреблением энергии постоянного тока, которое достигает 4,1 кВтч/Нм³ при 4000 А/м.

Что касается хранения энергии, компания Shanghai Electric представила широкий спектр передовых технологий, включая решения для хранения энергии на основе сжатого воздуха, литиевых батарей, потока жидкости, маховиковых систем и расплавленной соли, которые оснащены функциями, позволяющими коммунальным предприятиям обеспечивать надежную, доступную и устойчивую электроэнергию, обеспечивая при этом долгосрочную безопасность и устойчивость сети.

Во время выставки компания продемонстрировала широкий спектр основного оборудования и новаторских продуктов, таких как системы хранения энергии сжатого воздуха, системы хранения тепла расплавленной соли и системы обмена, а также индивидуальные решения для хранения энергии в жилых, коммерческих и промышленных помещениях и резервные источники питания ИБП, все из которых привлекли внимание посетителей, которые участвовали в обсуждениях с Shanghai Electric для будущих партнерских отношений и возможностей сотрудничества.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2528529/WechatIMG1265.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4962985/Shanghai_Electric_logo.jpg

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