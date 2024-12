Comprometida em promover profissionais qualificados na área de energia moderna e indústria, a empresa incentiva o crescimento industrial sustentável

KARACHI, Paquistão, 23 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Vinte funcionários do Projeto de Integração de Energia do Bloco I do Campo de Carvão de Thar, no Paquistão, recentemente concluíram um intenso programa de treinamento de oito dias em Xangai e Pequim, na China. O programa, que faz parte da iniciativa de requalificação de talentos da Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), proporcionou aos participantes oportunidades de aprendizado prático e insights aprofundados para aprimorar suas habilidades e conhecimentos, marcando mais um passo nos amplos esforços da Shanghai Electric para cultivar talentos locais e contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor de energia do Paquistão.

Shanghai Electric conclui programa de requalificação de oito dias para os funcionários do Projeto Thar do Paquistão

Os aprendizes, incluindo cargos gerenciais e técnicos do projeto, foram envolvidos em um conjunto de atividades projetadas para equipá-los com as mais recentes percepções sobre desenvolvimento energético e industrial. Os destaques do programa incluíram seminários sobre a cultura corporativa e tecnologias avançadas da Shanghai Electric, bem como visitas ao local de produção Shanghai Boiler Works. O grupo também visitou a sede da Shanghai Electric, onde exploraram a visão da empresa de Criar Nosso Futuro Juntos, fortalecendo seu entendimento sobre sua abordagem para inovação e colaboração.

"Foi uma experiência enriquecedora observar de perto a rica cultura da China e aprender mais sobre as operações da Shanghai Electric. Este programa me inspirou a trabalhar com mais afinco para alcançar os objetivos da empresa e minhas aspirações pessoais de aprendizado", afirmou Zia ul Qama, Gerente de Operações Comerciais do Projeto Thar, refletindo sobre a experiência.

O Projeto de Integração de Energia do Bloco 1 do Campo de Carvão de Thar, operacional desde fevereiro de 2023, desempenha um papel vital em atender às demandas energéticas do Paquistão com uma capacidade de produção anual de 9 bilhões de quilowatts-hora, fornecendo energia para quase 4 milhões de residências. Mais do que apenas um fornecedor de energia, o projeto reflete o compromisso da Shanghai Electric em promover o crescimento sustentável e o progresso social.

Ao apresentar iniciativas direcionadas para aumentar as oportunidades para as mulheres, a Shanghai Electric trabalhou com o projeto para promover um ambiente de apoio e equitativo, contribuindo para um progresso significativo em relação à inclusão no local de trabalho na região. A empresa culminou em um novo reconhecimento, o Prêmio de Empoderamento das Mulheres e Igualdade de Gênero em 2023, da Employers' Federation of Pakistan (Federação de Empregadores do Paquistão) e da Organização Internacional do Trabalho.

Os esforços da Shanghai Electric na área de sustentabilidade também lhe renderam o prêmio Contribuintes para a Prosperidade Compartilhada, no 16º Annual CSR Summit realizado em agosto de 2023, um evento que marca o décimo aniversário do lançamento do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC).

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2586822/video.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5090499/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric