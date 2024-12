Shanghai Electric termine un programme de formation continue de huit jours pour les employés du projet Thar au Pakistan

Engagée dans la formation de professionnels qualifiés dans le domaine de l'énergie et de l'industrie modernes, l'entreprise promeut une croissance industrielle durable.

KARACHI, Pakistan, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vingt employés du projet d'intégration énergétique du bloc 1 du bassin houiller de Thar au Pakistan viennent de suivre un programme de formation intensif de huit jours à Shanghai et à Pékin, en Chine. Le programme, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative de valorisation des talents de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), a offert aux participants des possibilités d'apprentissage pratique et des perspectives approfondies pour améliorer leurs compétences et leurs connaissances, marquant ainsi une nouvelle étape dans les efforts de Shanghai Electric pour soutenir les talents locaux et contribuer au développement durable du secteur de l'énergie au Pakistan.

Les stagiaires, y compris les cadres et les techniciens du projet, ont été immergés dans une série d'activités conçues pour leur donner les dernières connaissances en matière d'énergie et de développement industriel. Les points forts du programme comprenaient des séminaires sur la culture d'entreprise et les technologies de pointe de Shanghai Electric, ainsi que des visites du site de production de Shanghai Boiler Works. Le groupe a également visité le siège de Shanghai Electric, où il a étudié la vision de l'entreprise Create Our Future Together, ce qui lui a permis de mieux comprendre l'approche de l'entreprise en matière d'innovation et de collaboration.

« Ce fut une expérience enrichissante d'observer de près la riche culture de la Chine et d'en apprendre davantage sur les activités de Shanghai Electric. Ce programme m'a incité à travailler plus dur pour atteindre les objectifs de l'entreprise et mes aspirations personnelles en matière d'apprentissage », déclare Zia ul Qama, responsable des opérations commerciales du projet Thar à propos de la formation.

Le projet d'intégration énergétique du bloc 1 du bassin houiller de Thar, opérationnel depuis février 2023, joue un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins énergétiques du Pakistan, avec une capacité de production annuelle de 9 milliards de kilowattheures, alimentant près de 4 millions de foyers. Plus qu'un simple fournisseur d'énergie, ce projet reflète l'engagement de Shanghai Electric à promouvoir la croissance durable et le progrès social.

En lançant des initiatives ciblées pour améliorer les possibilités offertes aux femmes, Shanghai Electric a collaboré avec le projet pour créer un environnement favorable et équitable, contribuant ainsi à des progrès significatifs en matière d'inclusion sur le lieu de travail dans la région. L'entreprise a obtenu une nouvelle reconnaissance, le prix de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes en 2023, décerné par la Fédération des employeurs du Pakistan et l'Organisation internationale du travail.

Les efforts de Shanghai Electric en matière de développement durable lui ont également valu d'être reconnu comme contributeur à la prospérité partagée lors du 16e sommet annuel sur la RSE qui s'est tenu en août 2023, un événement qui marque le dixième anniversaire du lancement du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC).

