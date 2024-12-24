Shanghai Electric завершает восьмидневную программу повышения квалификации для сотрудников проекта Thar в Пакистане

News provided by

Shanghai Electric

Dec 24, 2024, 08:39 ET

Стремясь к развитию квалифицированных специалистов в современной энергетике и промышленности, компания способствует устойчивому промышленному росту 

КАРАЧИ, Пакистан, 24 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Двадцать сотрудников пакистанского проекта  Thar Coalfield Block I Energy Integration Project недавно завершили интенсивную восьмидневную учебную программу в Шанхае и Пекине, Китай. Программа, которая является частью инициативы по повышению квалификации сотрудников Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), предоставила участникам практические возможности обучения и глубокие знания для повышения навыков и знаний, что стало еще одним шагом в более широких усилиях Shanghai Electric по воспитанию местных талантов и содействию устойчивому развитию энергетического сектора Пакистана.

Continue Reading
Shanghai Electric Concludes Eight-Day Upskilling Program for Pakistan’s Thar Project Employees
Shanghai Electric Concludes Eight-Day Upskilling Program for Pakistan’s Thar Project Employees

Стажеры, включая управленческие и технические должности в проекте, были погружены в комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы вооружить их новейшими знаниями в области энергетики и промышленного развития. Основные моменты программы включали семинары по корпоративной культуре и передовым технологиям Shanghai Electric, а также посещение производственной площадки Шанхайского котельного завода. Группа также посетила штаб-квартиру Shanghai Electric, где она изучила видение компании «Создаем наше будущее вместе», укрепив свое понимание подхода компании к инновациям и сотрудничеству.

«Это был обогащающий опыт – внимательно наблюдать за богатой культурой Китая и узнать больше о деятельности Shanghai Electric. Эта программа вдохновила меня усерднее работать над достижением целей компании и моих личных стремлений к обучению», — размышляtет об опыте Зия уль-Кама (Zia ul Qama), менеджер по коммерческим операциям в проекте Thar.

Проект Thar Coalfield Block 1 Energy Integration Project, действующий с февраля 2023 года, играет жизненно важную роль в удовлетворении потребностей Пакистана в энергии с годовой производительностью 9 миллиардов киловатт-часов, обеспечивая электроэнергией почти 4 миллиона домохозяйств. Этот проект — больше, чем просто поставщик энергии, он отражает приверженность Shanghai Electric содействию устойчивому росту и социальному прогрессу.

Представляя целенаправленные инициативы по расширению возможностей для женщин, Shanghai Electric сотрудничает с проектом по созданию благоприятной и справедливой среды, способствуя значимому прогрессу в обеспечении инклюзивности на рабочем месте в регионе. Компания получила новое признание — Премию за расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство в 2023 году от Федерации работодателей Пакистана и Международной организации труда.

Усилия Shanghai Electric в области устойчивого развития также были отмечены наградой «Вклад в общее процветание» на 16-м ежегодном саммите по КСО, состоявшемся в августе 2023 года, мероприятии, посвященном десятой годовщине запуска Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC).

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2586732/video.mp4
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Shanghai Electric termine un programme de formation continue de huit jours pour les employés du projet Thar au Pakistan

Shanghai Electric termine un programme de formation continue de huit jours pour les employés du projet Thar au Pakistan

Vingt employés du projet d'intégration énergétique du bloc 1 du bassin houiller de Thar au Pakistan viennent de suivre un programme de formation...
Shanghai Electric ukončuje osemdňový program zvyšovania kvalifikácie pre zamestnancov pakistanského projektu Thar

Shanghai Electric ukončuje osemdňový program zvyšovania kvalifikácie pre zamestnancov pakistanského projektu Thar

Spoločnosť sa zaviazala podporovať kvalifikovaných odborníkov v modernej energetike a priemysle na podporu udržateľného priemyselného rastu KARACHI,...
More Releases From This Source

Explore

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Electrical Utilities

Electrical Utilities

News Releases in Similar Topics