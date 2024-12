Shanghai Electric schließt achttägiges Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiter des pakistanischen Thar-Projekts ab

Das Unternehmen engagiert sich für die Förderung qualifizierter Fachkräfte im Bereich der modernen Energie und Industrie und fördert ein nachhaltiges industrielles Wachstum.

KARACHI, Pakistan, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Zwanzig Mitarbeiter des pakistanischen Thar Coalfield Block I Energy Integration Project absolvierten kürzlich ein intensives achttägiges Schulungsprogramm in Shanghai und Peking, China. Das Programm, das Teil der Talentförderungsinitiative von Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) ist, bot den Teilnehmern praktische Lernmöglichkeiten und vertiefte Einblicke, um ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern. Dies ist ein weiterer Schritt in den Bemühungen von Shanghai Electric, lokale Talente zu fördern und zur nachhaltigen Entwicklung des pakistanischen Energiesektors beizutragen.

Shanghai Electric Concludes Eight-Day Upskilling Program for Pakistan’s Thar Project Employees

Die Schulungsteilnehmer, darunter Führungskräfte und technische Mitarbeiter des Projekts, nahmen an einer Reihe von Aktivitäten teil, die darauf abzielten, ihnen die neuesten Erkenntnisse über Energie und industrielle Entwicklung zu vermitteln. Zu den Höhepunkten des Programms gehörten Seminare über die Unternehmenskultur und die fortschrittlichen Technologien von Shanghai Electric sowie Besuche der Produktionsstätte der Shanghai Boiler Works. Die Gruppe besichtigte auch den Hauptsitz von Shanghai Electric, wo sie sich mit der Vision des Unternehmens Create Our Future Together auseinandersetzte und ihr Verständnis für den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Innovation und Zusammenarbeit vertiefte.

„Es war eine bereichernde Erfahrung, die reiche Kultur Chinas aus nächster Nähe zu erleben und mehr über die Betriebsabläufe von Shanghai Electric zu erfahren. Dieses Programm hat mich dazu inspiriert, mich noch stärker für die Erreichung der Unternehmensziele und meiner persönlichen Lernziele einzusetzen", so Zia ul Qama, Manager im Bereich kommerzielle Aktivitäten beim Thar-Projekt, über seine Erfahrungen.

Das Thar Coalfield Block 1 Energy Integration Project, das seit Februar 2023 läuft, spielt eine entscheidende Rolle bei der Deckung des Energiebedarfs Pakistans mit einer jährlichen Produktionskapazität von neun Milliarden Kilowattstunden, die fast vier Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Das Projekt ist mehr als nur ein Energieversorger und spiegelt das Engagement von Shanghai Electric zur Förderung von nachhaltigem Wachstum und sozialem Fortschritt wider.

Durch die Einführung gezielter Initiativen zur Verbesserung der Chancen für Frauen hat Shanghai Electric mit dem Projekt zusammengearbeitet, um ein unterstützendes und gleichberechtigtes Umfeld zu schaffen und so zu bedeutenden Fortschritten bei der Integration von Frauen am Arbeitsplatz in der Region beizutragen. Das Unternehmen erhielt eine weitere Auszeichnung, den Women Empowerment and Gender Equality Award 2023, der vom Arbeitgeberverband Pakistans und der Internationalen Arbeitsorganisation verliehen wurde.

Die Bemühungen von Shanghai Electric im Bereich Nachhaltigkeit wurden auch auf dem 16. jährlichen CSR-Gipfel im August 2023 mit einem Preis, dem Contributors to Shared Prosperity, ausgezeichnet. Diese Veranstaltung fand anlässlich des zehnten Jahrestags der Eröffnung des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) statt.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2586732/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg