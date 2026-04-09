Sigenergy entra no mercado de serviços públicos com um inversor de 506 kW, oferecendo um LCOE otimizado e valor ao longo do ciclo de vida

XANGAI, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Após a entrada em operação de seu Centro de Energia Inteligente, com 136.000 metros quadrados, a Sigenergy lançou oficialmente seu primeiro inversor fotovoltaico para instalações de geração de energia de grande porte. Combinando hardware de alta densidade e algoritmos de controle com precisão de milissegundos, além de análises assistidas por IA, a solução atende à tendência do setor para arquiteturas de sistema simplificadas e gerenciamento granular em projetos de grande escala.

LCOE definitivo: redefinindo a eficiência em nível de sistema

Speed Speed Inversor fotovoltaico de grande porte da Sigenergy (PRNewsfoto/Sigenergy)

A solução da Sigenergy para o setor de energia utiliza MOSFETs de carboneto de silício (SiC) na otimização das funções de controle térmico e eficiência de conversão energética. Oferecendo uma potência máxima de 506 kW, a unidade permite uma redução substancial no número de inversores necessários por local, simplificando a escala geral do projeto.

Otimização de custos : A plataforma oferece uma saída de 1000 V CA , reduzindo os níveis de corrente e diminuindo significativamente os custos com cabeamento em comparação com os sistemas tradicionais de 800 V. Para configurações em blocos de 9,2 MW , esse projeto reduz em mais de 10% os custos de BOS e de instalação, ao mesmo tempo em que simplifica a execução em campo.

: A plataforma oferece uma , reduzindo os níveis de corrente e diminuindo significativamente os custos com cabeamento em comparação com os sistemas tradicionais de 800 V. Para , esse projeto reduz em os custos de BOS e de instalação, ao mesmo tempo em que simplifica a execução em campo. Máxima captação de energia: Enquanto as soluções tradicionais de alta potência muitas vezes exigem que um único MPPT gerencie mais de 600 painéis, o projeto com 18 MPPT da Sigenergy assegura que cada canal gerencie apenas cerca de 60 painéis (duas cadeias por MPPT). Esse controle minucioso minimiza as perdas decorrentes de sombreamento ou variações de orientação, aumentando o rendimento energético anual em 1,5% a 2%.

Seguro e confiável: proteção proativa em ambientes extremos

A segurança é a pedra angular da plataforma Sigenergy, que utiliza um amplo conjunto de proteções para garantir a segurança de todos os pontos críticos do sistema elétrico.

Medidas de segurança completas : O sistema conta com tecnologia AFCI de nível industrial, com um alcance de detecção de 500 m líder no setor, para a identificação rápida de falhas por arco elétrico e riscos de incêndio. Os recursos de segurança avançados também incluem monitoramento da temperatura do terminal integrado , proteção contra polaridade reversa e proteção contra descargas atmosféricas do lado CC, tipos I e II , garantindo o máximo tempo de operação da instalação e evitando danos causados por corrente reversa.

: O sistema conta com de nível industrial, com um líder no setor, para a identificação rápida de falhas por arco elétrico e riscos de incêndio. Os recursos de segurança avançados também incluem , proteção contra polaridade reversa e , garantindo o máximo tempo de operação da instalação e evitando danos causados por corrente reversa. Durabilidade de nível industrial e controle térmico: Para garantir 25 anos de operação confiável, o inversor possui classificação IP66 e revestimento anticorrosivo C5-H, que garantem estabilidade a longo prazo em ambientes costeiros ou industriais adversos. O gerenciamento térmico interno é orientado por fluxo de ar direcionado que elimina interferências, combinada com a tecnologia de troca de calor em ziguezague que mantém o desempenho máximo em condições de alta carga.

Operação e manutenção otimizadas: resolução de problemas 15 vezes mais rápida

Com a Sigenergy, a manutenção deixa de ser uma tarefa reativa para se tornar uma estratégia prescritiva, graças à integração de hardware e software inteligentes.

Diagnóstico de Precisão : Ao restringir o controle a apenas duas cadeias por MPPT, o sistema identifica falhas instantaneamente, tornando a resolução de problemas 15 vezes mais rápida do que nos sistemas tradicionais, nos quais um único MPPT gerencia dezenas de cadeias.

: Ao restringir o controle a apenas duas cadeias por MPPT, o sistema identifica falhas instantaneamente, tornando a resolução de problemas do que nos sistemas tradicionais, nos quais um único MPPT gerencia dezenas de cadeias. Inteligência com precisão de milissegundos : O algoritmo MPPT exclusivo utiliza previsão multifatorial para se ajustar com precisão de milissegundos , garantindo que o sistema permaneça sintonizado na potência máxima possível durante rápidas mudanças climáticas.

: O algoritmo MPPT exclusivo utiliza previsão multifatorial para se ajustar com , garantindo que o sistema permaneça sintonizado na potência máxima possível durante rápidas mudanças climáticas. Varredura rápida: Durante eventos de sombreamento parcial, a varredura de múltiplos picos identifica o verdadeiro máximo global em apenas 10 segundos — até 6 vezes mais rápido do que os 40 a 60 segundos exigidos pelas soluções convencionais.

Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) – Engenharia para a Sustentabilidade

Ao adotar uma filosofia de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA), a Sigenergy otimiza o valor ao longo de toda a duração do projeto. A alta densidade de potência reduz o consumo de matéria-prima por quilowatt durante a fabricação. Na fase operacional, o controle preciso do MPPT e a manutenção e operação inteligentes reduzem tanto as emissões de carbono quanto o consumo de recursos dos serviços prestados no local. Ao priorizar a redução do LCOE por meio de uma engenharia de precisão, a Sigenergy oferece ao mercado global uma base sólida para a transição para a energia limpa.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=BFDLp1OyUEs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951908/Picture1.jpg

FONTE Sigenergy