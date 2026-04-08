Sigenergy se introduce en el mercado a gran escala con un inversor de 506 kW, que ofrece un LCOE optimizado y un valor añadido a lo largo de todo el ciclo de vida

SHANGHÁI, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la puesta en marcha de su Centro de Energía Inteligente, de 136.000 metros cuadrados, Sigenergy ha lanzado oficialmente su primer inversor fotovoltaico a escala industrial. Mediante la integración de hardware de alta densidad con algoritmos de control a nivel de milisegundos y análisis basados en inteligencia artificial, la solución responde a la tendencia del sector hacia arquitecturas de sistema simplificadas y una gestión detallada para proyectos a gran escala.

LCOE definitivo: Redefiniendo la eficiencia a nivel de sistema

Speed Speed Sigenergy utility-scale PV inverter

La solución para grandes centrales de Sigenergy aprovecha los MOSFET de carburo de silicio (SiC) para optimizar la gestión térmica y la eficiencia de conversión de energía. Con una potencia máxima de 506 kW, la unidad permite una reducción estructural del número de inversores necesarios por emplazamiento, lo que optimiza la escala global del proyecto.

Optimización de costes: La plataforma admite una salida de 1.000 V CA , lo que reduce los niveles de corriente y disminuye significativamente los gastos de cableado en comparación con los sistemas tradicionales de 800 V. En configuraciones de bloques de 9,2 MW , este diseño reduce los costes de BOS y de instalación en más de un 10 % , al tiempo que simplifica la ejecución sobre el terreno.

La plataforma admite una , lo que reduce los niveles de corriente y disminuye significativamente los gastos de cableado en comparación con los sistemas tradicionales de 800 V. En , este diseño reduce los costes de BOS y de instalación en , al tiempo que simplifica la ejecución sobre el terreno. Máximo aprovechamiento energético: Mientras que las soluciones tradicionales de alta potencia suelen obligar a un único MPPT a gestionar más de 600 paneles, el diseño de 18 MPPT de Sigenergy garantiza que cada canal gestione solo unos 60 paneles (dos cadenas por MPPT). Este control granular minimiza las pérdidas por desajuste debidas al sombreado o a orientaciones variables, lo que aumenta el rendimiento energético anual entre un 1,5 y un 2 %.

Seguro y fiable: Protección proactiva en entornos extremos

La seguridad es la piedra angular de la plataforma Sigenergy, que utiliza un conjunto completo de medidas de protección para salvaguardar todos los nodos eléctricos críticos.

Medidas de seguridad integrales: El sistema incorpora tecnología AFCI de nivel industrial con una distancia de detección de 500 m líder dentro del sector para la identificación rápida de fallos de arco y riesgos de incendio. Las funciones de seguridad mejoradas incluyen también monitorización integrada de la temperatura de los terminales , protección contra polaridad inversa y protección contra rayos de tipo I+II en el lado de CC , con el fin de garantizar el máximo tiempo de actividad de la planta y evitar daños por corriente inversa.

El sistema incorpora de nivel industrial con una líder dentro del sector para la identificación rápida de fallos de arco y riesgos de incendio. Las funciones de seguridad mejoradas incluyen también , protección contra polaridad inversa y , con el fin de garantizar el máximo tiempo de actividad de la planta y evitar daños por corriente inversa. Durabilidad de grado industrial y control térmico: Para garantizar 25 años de fiabilidad operativa, el inversor cuenta con la clasificación IP66 y un recubrimiento anticorrosión C5-H que garantiza la estabilidad a largo plazo en entornos costeros o industriales adversos. La gestión térmica interna se basa en un flujo de aire dirigido para eliminar interferencias, combinado con tecnología de intercambio de calor en zigzag para mantener el máximo rendimiento en condiciones de alta carga.

Operaciones y mantenimiento optimizados: Resolución de incidencias 15 veces más rápida

Sigenergy transforma el mantenimiento de una tarea reactiva en una estrategia prescriptiva mediante la integración de hardware y software inteligentes.

Diagnóstico de precisión: Al limitar el control a solo dos cadenas por MPPT, el sistema aísla las averías al instante, lo que agiliza la resolución de problemas 15 veces más que los sistemas tradicionales, en los que un solo MPPT gestiona docenas de cadenas.

Al limitar el control a solo dos cadenas por MPPT, el sistema aísla las averías al instante, lo que agiliza la resolución de problemas que los sistemas tradicionales, en los que un solo MPPT gestiona docenas de cadenas. Inteligencia a nivel de milisegundos: El algoritmo MPPT patentado utiliza la predicción multifactorial para realizar ajustes a nivel de milisegundos , lo que garantiza que el sistema se mantenga fijado en la máxima potencia posible durante las rápidas fluctuaciones meteorológicas.

El algoritmo MPPT patentado utiliza la predicción multifactorial para realizar ajustes a , lo que garantiza que el sistema se mantenga fijado en la máxima potencia posible durante las rápidas fluctuaciones meteorológicas. Escaneo rápido: Durante episodios de sombreado parcial, el escaneo multipico identifica el verdadero máximo global en solo 10 segundos, hasta 6 veces más rápido que los 40-60 segundos que requieren las soluciones convencionales.

Evaluación del ciclo de vida (ACV): Ingeniería para la sostenibilidad

Adoptando la filosofía de la evaluación del ciclo de vida (ACV), Sigenergy optimiza el valor a lo largo de toda la vida útil del proyecto. La alta densidad de potencia reduce el consumo de materia prima por kilovatio durante la fabricación. En la fase operativa, la gestión precisa del MPPT y el mantenimiento y operación inteligentes reducen tanto la huella de carbono como la demanda de recursos de los servicios in situ. Al centrarse en reducir el LCOE mediante una ingeniería precisa, Sigenergy proporciona al mercado global una base sólida para la transición hacia la energía limpia.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=BFDLp1OyUEs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951847/Picture1.jpg