시그에너지, 506kW 인버터로 유틸리티급 시장 진출… 최적화된 LCOE와 전 생애주기 가치 제공

상하이, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 시그에너지(Sigenergy)가 13만 6000제곱미터 규모의 스마트 에너지 센터(Smart Energy Center) 가동에 이어 자사의 첫 번째 유틸리티급 태양광(PV) 인버터를 공식 출시했다. 이 솔루션은 고밀도 하드웨어와 밀리초 단위 제어 알고리즘, AI 기반 분석을 결합해 대규모 프로젝트에서 요구되는 단순화된 시스템 구조와 정밀한 관리에 대한 업계의 변화에 대응한다.

궁극의 LCOE: 시스템 수준 효율성의 재정의

Speed Speed Sigenergy utility-scale PV inverter

시그에너지의 유틸리티 솔루션은 실리콘 카바이드(Silicon Carbide, SiC) MOSFET을 활용해 열 관리와 전력 변환 효율을 최적화한다. 최대 506kW 출력을 제공하며, 사이트당 필요한 인버터 수를 구조적으로 줄여 프로젝트 규모를 간소화한다.

비용 최적화: 해당 플랫폼은 1000V AC 출력 을 지원해 기존 800V 시스템 대비 케이블 비용을 크게 절감한다. 9.2MW 블록 구성 의 경우 이 설계는 현장 실행을 간소화하면서 BOS 및 설치 비용을 10% 이상 절감한다.

해당 플랫폼은 을 지원해 기존 800V 시스템 대비 케이블 비용을 크게 절감한다. 의 경우 이 설계는 현장 실행을 간소화하면서 BOS 및 설치 비용을 절감한다. 최대 발전량 확보: 기존 고출력 솔루션이 하나의 MPPT로 600개 이상의 패널을 관리하는 것과 달리, 시그에너지의 18 MPPT 설계는 각 채널이 약 60개의 패널(각 MPPT당 2개 스트링)을 관리하도록 보장한다. 이러한 정밀 제어는 음영이나 설치 방향 차이에 따른 불일치 손실을 최소화해 연간 발전량을 1.5%~2% 증가시킨다.

안전성과 신뢰성: 극한 환경에서도 선제적 보호

시그에너지 플랫폼은 모든 핵심 전기 노드를 보호하기 위한 종합적인 보호 체계를 기반으로 설계되었다.

포괄적 보호 기능: 유틸리티급 AFCI 기술 을 적용해 최대 500m 거리 에서 아크 결함 및 화재 위험을 신속히 감지한다. 강화된 안전 기능에는 또한 단자 온도 모니터링 , 역극성 보호, DC 측 Type I+II 낙뢰 보호 기능을 통해 설비 가동률을 극대화하고 역전류로 인한 손상을 방지한다.

유틸리티급 을 적용해 에서 아크 결함 및 화재 위험을 신속히 감지한다. 강화된 안전 기능에는 또한 , 역극성 보호, 기능을 통해 설비 가동률을 극대화하고 역전류로 인한 손상을 방지한다. 산업 등급 내구성과 열 관리: 25년 운용 신뢰성을 확보하기 위해 인버터는 IP66 등급과 C5-H 부식 방지 코팅을 적용해 해안 및 산업 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다. 내부 열 관리는 간섭을 최소화하는 방향성 기류 설계와 지그재그 형태의 열 교환 기술을 통해 고부하 조건에서도 최적의 성능을 유지한다.

최적화된 운영 및 유지보수: 문제 해결 속도 15배 향상

시그에너지는 지능형 하드웨어와 소프트웨어 통합을 통해 유지보수를 사후 대응에서 예측 기반 전략으로 전환한다.

정밀 진단: MPPT당 두 개의 스트링으로 제어를 세분화해 결함을 즉시 분리하며, 다수의 스트링을 관리하는 기존 시스템 대비 문제 해결 속도를 15배 향상 한다.

MPPT당 두 개의 스트링으로 제어를 세분화해 결함을 즉시 분리하며, 다수의 스트링을 관리하는 기존 시스템 대비 문제 해결 속도를 한다. 밀리초 단위 인텔리전스: 자체 MPPT 알고리즘은 다중 요인 예측을 기반으로 밀리초 단위 로 조정되어, 급격한 기상 변화에도 최적 출력 상태를 유지한다.

자체 MPPT 알고리즘은 다중 요인 예측을 기반으로 로 조정되어, 급격한 기상 변화에도 최적 출력 상태를 유지한다. 고속 스캐닝: 부분 음영 발생 시 멀티 피크 스캐닝 기능이 10초 내 글로벌 최대 출력을 식별하며, 이는 기존 40~60초 대비 최대 6배 빠른 속도다.

전 생애주기 평가(LCA): 지속가능성을 위한 설계

시그에너지는 전 생애주기 평가(Life Cycle Assessment, LCA) 철학을 바탕으로 프로젝트 전반에 걸쳐 가치를 최적화한다. 높은 전력 밀도는 제조 단계에서 kW당 원자재 사용량을 줄이며, 운영 단계에서는 정밀한 MPPT 관리와 지능형 유지관리를 통해 탄소 배출과 현장 서비스 자원 수요를 동시에 감소시킨다. 시그에너지는 정밀한 엔지니어링을 통한 LCOE 절감을 통해 글로벌 청정에너지 전환을 위한 견고한 기반을 제공한다.

SOURCE Sigenergy