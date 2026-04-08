Sigenergy fait ses débuts sur un marché à échelle industrielle avec son onduleur de 506 kW qui optimise le LCOE et la valeur du cycle de vie

SHANGHAI, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Après la mise en service de son Smart Energy Center de 136 000 mètres carrés, Sigenergy a officiellement lancé son premier onduleur photovoltaïque. En intégrant du matériel haute densité avec des algorithmes de contrôle au niveau de la milliseconde et des analyses pilotées par l'IA, la solution répond à l'évolution du secteur vers des architectures de système simplifiées et une gestion granulaire pour les projets à grande échelle.

LCOE ultime : l'efficacité redéfinie au niveau du système

Speed Speed Sigenergy utility-scale PV inverter

La solution de Sigenergy s'appuie sur les MOSFET en carbure de silicium pour optimiser la gestion thermique et l'efficacité de la conversion d'énergie. Avec une puissance maximale de 506kW, l'unité permet une réduction structurelle du nombre d'onduleurs requis par site, rationalisant ainsi l'échelle globale du projet.

Optimisation des coûts : la plateforme supporte une sortie c.a. de 1 000V , ce qui réduit considérablement les niveaux de courant et les dépenses de câblage par rapport aux systèmes traditionnels de 800V. Pour les configurations en bloc de 9,2 MW , cette conception permet de réduire les coûts de BOS et d'installation de plus de 10 % tout en simplifiant l'exécution sur le terrain.

: la plateforme supporte une , ce qui réduit considérablement les niveaux de courant et les dépenses de câblage par rapport aux systèmes traditionnels de 800V. Pour les , cette conception permet de réduire les coûts de BOS et d'installation de tout en simplifiant l'exécution sur le terrain. Capteur énergétique maximale : alors que les solutions traditionnelles de haute puissance obligent souvent un seul MPPT à gérer plus de 600 panneaux, la configuration 18 MPPT de Sigenergy garantit que chaque canal ne gère qu'environ 60 panneaux (deux cordes par MPPT). Ce contrôle granulaire minimise les pertes dues à l'ombrage ou aux variations d'orientation, augmentant ainsi le rendement énergétique annuel de 1,5 % à 2 %.

Sûre et fiable : protection proactive dans les environnements extrêmes

La sécurité est la pierre angulaire de la plateforme Sigenergy, qui utilise une suite de protection complète pour protéger chaque nœud électrique critique.

Protections exhaustives : le système est doté de la technologie AFCI avec une distance de détection de 500 m pour une identification rapide des défauts d'arc et des risques d'incendie. Les caractéristiques de sécurité améliorées comprennent également la surveillance embarquée de la température des terminaux , la protection contre l'inversion de polarité et la protection contre la foudre côté c.c. de type I+II pour assurer un temps de fonctionnement maximal et prévenir les dommages causés par le courant inverse.

: le système est doté de la avec une pour une identification rapide des défauts d'arc et des risques d'incendie. Les caractéristiques de sécurité améliorées comprennent également , la protection contre l'inversion de polarité et pour assurer un temps de fonctionnement maximal et prévenir les dommages causés par le courant inverse. Durabilité et maîtrise thermique de niveau industriel : pour garantir une fiabilité opérationnelle de 25 ans, l'onduleur est doté d'un indice de protection IP66 et d'un revêtement anticorrosion C5-H pour une stabilité à long terme dans les environnements côtiers ou industriels difficiles. La gestion thermique interne est assurée par un flux d'air dirigé pour éliminer les interférences, associé à une technologie d'échange thermique en zigzag pour maintenir des performances optimales dans des conditions de charge élevée.

Optimisation des opérations et de la maintenance : dépannage 15x plus rapide

Sigenergy transforme les tâches réactives en une stratégie prescriptive grâce à l'intégration de matériel et de logiciels intelligents.

Diagnostic précis : en réduisant le contrôle à seulement deux cordes par MPPT, le système isole instantanément les défauts, ce qui rend le dépannage 15 fois plus rapide que les systèmes traditionnels dans lesquels un MPPT gère des dizaines de cordes.

: en réduisant le contrôle à seulement deux cordes par MPPT, le système isole instantanément les défauts, ce qui rend le dépannage que les systèmes traditionnels dans lesquels un MPPT gère des dizaines de cordes. Intelligence au niveau de la milliseconde : l'algorithme MPPT exclusif utilise la prédiction multifactorielle pour s'ajuster au niveau de la milliseconde , garantissant que le système reste verrouillé sur la production la plus élevée possible pendant les fluctuations météorologiques rapides.

: l'algorithme MPPT exclusif utilise la prédiction multifactorielle pour s'ajuster au , garantissant que le système reste verrouillé sur la production la plus élevée possible pendant les fluctuations météorologiques rapides. Balayage rapide : lors d'ombrages partiels, le balayage multi-crêtes identifie le véritable maximum global en seulement dix secondes, soit jusqu'à six fois plus vite que les 40 à 60 secondes requises par les solutions conventionnelles.

Analyse du cycle de vie : l'ingénierie au service du développement durable

En adoptant la philosophie de l'analyse du cycle de vie, Sigenergy optimise la valeur sur l'ensemble de la durée de vie du projet. La densité de puissance élevée réduit la consommation de matières premières par kilowatt lors de la fabrication. En phase d'exploitation, la gestion précise des MPPT et l'O&M intelligente réduisent à la fois l'empreinte carbone et les besoins en ressources des services sur site. En se concentrant sur la réduction du LCOE grâce à une ingénierie de précision, Sigenergy fournit au marché mondial une base solide pour la transition vers l'énergie propre.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BFDLp1OyUEs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2951847/Picture1.jpg