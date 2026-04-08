Sigenergy steigt mit einem 506-kW-Wechselrichter in den Großanlagenmarkt ein und bietet optimierte Stromgestehungskosten sowie einen hohen Lebenszykluswert

SHANGHAI, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Nach der Inbetriebnahme seines 136.000 Quadratmeter großen Smart Energy Centers hat Sigenergy offiziell seinen ersten PV-Wechselrichter für Großanlagen auf den Markt gebracht. Durch die Integration von Hardware mit hoher Dichte, Steuerungsalgorithmen im Millisekundenbereich und KI-gestützten Analysen trägt die Lösung dem Trend der Branche zu vereinfachten Systemarchitekturen und einer detaillierten Verwaltung bei Großprojekten Rechnung.

Speed Speed Sigenergy utility-scale PV inverter

Ultimative Stromgestehungskosten: Eine neue Definition der Anlageneffizienz

Die Lösung von Sigenergy für Energieversorgungsunternehmen nutzt MOSFETs aus Siliziumkarbid (SiC), um das Wärmemanagement und den Wirkungsgrad der Energieumwandlung zu optimieren. Mit einer maximalen Leistung von 506 kW ermöglicht die Anlage eine deutliche Reduzierung der Anzahl der pro Standort benötigten Wechselrichter, wodurch der Gesamtumfang des Projekts optimiert wird.

Kostenoptimierung : Die Plattform unterstützt eine 1000-V-Wechselstromausgabe , wodurch die Stromstärken gesenkt und die Verkabelungskosten im Vergleich zu herkömmlichen 800-V-Systemen erheblich reduziert werden. Bei Blockkonfigurationen mit 9,2 MW senkt diese Konstruktion die BOS- und Installationskosten um über 10 % und vereinfacht gleichzeitig die Umsetzung vor Ort.

: Die Plattform unterstützt eine , wodurch die Stromstärken gesenkt und die Verkabelungskosten im Vergleich zu herkömmlichen 800-V-Systemen erheblich reduziert werden. Bei senkt diese Konstruktion die BOS- und Installationskosten um und vereinfacht gleichzeitig die Umsetzung vor Ort. Maximale Energiegewinnung: Während bei herkömmlichen Hochleistungslösungen oft ein einziger MPPT-Regler mehr als 600 Module verwalten muss, sorgt das 18-MPPT-Design von Sigenergy dafür, dass jeder Kanal nur etwa 60 Module (zwei Strings pro MPPT) verwaltet. Diese präzise Steuerung minimiert Verlust durch Verschattungen oder unterschiedliche Ausrichtungen und steigert den jährlichen Energieertrag um 1,5 % bis 2 %.

Sicher & Zuverlässig: Proaktiver Schutz in extremen Umgebungen

Sicherheit ist das Fundament der Sigenergy-Plattform, die eine umfassende Schutzsuite einsetzt, um jeden kritischen elektrischen Knotenpunkt abzusichern.

Umfassende Sicherheitsvorkehrungen : Das System verfügt über eine AFCI-Technologie in Netzqualität mit einer branchenführenden Erkennungsreichweite von 500m zur schnellen Erkennung von Lichtbogenfehlern und Brandgefahren. Zu den verbesserten Sicherheitsmerkmalen gehören auch die integrierte Klemmentemperaturüberwachung , der Verpolungsschutz und der DC-seitige Blitzschutz Typ I+II , um eine maximale Betriebszeit der Anlage zu gewährleisten und Rückstromschäden zu verhindern.

: Das System verfügt über eine in Netzqualität mit einer branchenführenden zur schnellen Erkennung von Lichtbogenfehlern und Brandgefahren. Zu den verbesserten Sicherheitsmerkmalen gehören auch die , der Verpolungsschutz und der , um eine maximale Betriebszeit der Anlage zu gewährleisten und Rückstromschäden zu verhindern. Langlebigkeit und thermische Belastbarkeit in Industriequalität: Um eine Betriebszuverlässigkeit von 25 Jahren zu gewährleisten, verfügt der Wechselrichter über eine IP66-Einstufung und C5-H-Korrosionsschutzbeschichtung für eine langfristige Stabilität in rauen Küsten- oder Industrieumgebungen. Das interne Wärmemanagement basiert auf einem gezielten Luftstrom, um Störungen zu vermeiden, und wird durch eine Zick-Zack-Wärmetauschertechnologie ergänzt, um auch unter hoher Belastung eine Spitzenleistung zu gewährleisten.

Optimierter Betrieb und Wartung: 15-mal schnellere Fehlerbehebung

Sigenergy verwandelt die Instandhaltung durch die Integration intelligenter Hardware und Software von einer reaktiven Aufgabe in eine vorausschauende Strategie.

Präzisionsdiagnostik : Durch die Reduzierung der Steuerung auf nur zwei Strings pro MPPT lokalisiert das System Fehler sofort, wodurch die Fehlerbehebung 15-mal schneller erfolgt als bei herkömmlichen Systemen, bei denen ein MPPT Dutzende von Strings verwaltet.

: Durch die Reduzierung der Steuerung auf nur zwei Strings pro MPPT lokalisiert das System Fehler sofort, wodurch die Fehlerbehebung erfolgt als bei herkömmlichen Systemen, bei denen ein MPPT Dutzende von Strings verwaltet. Intelligenz auf Millisekundenebene : Der firmeneigene MPPT-Algorithmus nutzt eine multifaktorielle Vorhersage, um Anpassungen im Millisekundenbereich vorzunehmen, wodurch sichergestellt wird, dass das System auch bei schnellen Wetteränderungen stets die höchstmögliche Leistung liefert.

: Der firmeneigene MPPT-Algorithmus nutzt eine multifaktorielle Vorhersage, um Anpassungen vorzunehmen, wodurch sichergestellt wird, dass das System auch bei schnellen Wetteränderungen stets die höchstmögliche Leistung liefert. Schnelles Scannen: Bei teilweiser Verschattung ermittelt das Multi-Peak-Scanning das tatsächliche globale Maximum in nur 10 Sekunden – bis zu sechsmal schneller als die 40 bis 60 Sekunden, die herkömmliche Lösungen benötigen.

Lebenszyklusbewertung (LCA): Technik für Nachhaltigkeit

Sigenergy verfolgt den Ansatz der Lebenszyklusanalyse (LCA)und optimiert den Nutzen über die gesamte Projektlaufzeit hinweg. Eine hohe Leistungsdichte senkt den Rohstoffverbrauch pro Kilowatt bei der Herstellung. In der Betriebsphase tragen ein präzises MPPT-Management und intelligente Betriebs- und Wartungsmaßnahmen dazu bei, sowohl den CO₂-Fußabdruck als auch den Ressourcenbedarf der Vor-Ort-Dienstleistungen zu senken. Durch die Konzentration auf die Senkung der Stromgestehungskosten mittels präziser Technik bietet Sigenergy dem globalen Markt eine solide Grundlage für die Energiewende.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BFDLp1OyUEs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951847/Picture1.jpg