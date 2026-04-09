Sigenergy ingresa en el mercado a escala de servicio público con un inversor de 506 kW que ofrece un costo nivelado de la energía (LCOE) y valor durante todo el ciclo de vida optimizados

SHANGHÁI, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Luego de la puesta en marcha de su Centro de Energía Inteligente de 136.000 metros cuadrados, Sigenergy inauguró de manera oficial su primer inversor fotovoltaico a escala de servicio público. Mediante la integración de hardware de alta densidad con algoritmos de control a nivel de milisegundos y análisis basados en IA, la solución responde a la tendencia del sector hacia arquitecturas de sistema simplificadas y una gestión detallada para proyectos a gran escala.

LCOE óptimo: Redefinición de la eficiencia a nivel de sistema

Speed Speed Inversor fotovoltaico a escala de servicio público de Sigenergy (PRNewsfoto/Sigenergy)

La solución de Sigenergy para empresas de servicios públicos aprovecha los transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) de carburo de silicio (SiC) para optimizar la gestión térmica y la eficiencia en la conversión de energía. Con una potencia máxima de 506 kW, la unidad permite una reducción sustancial en la cantidad de inversores necesarios por centro, lo que simplifica la escala general del proyecto.

Optimización de costos : la plataforma es compatible con una salida de 1000 V de corriente alterna (CA) , lo que reduce los niveles de corriente y disminuye los costos de cableado de manera considerable en comparación con los sistemas de 800 V tradicionales. En el caso de configuraciones de bloques de 9,2 MW , este diseño reduce los costos de equilibrio del sistema (BOS) y de instalación en más de un 10 % , a la vez que simplifica la ejecución en el lugar.

: la plataforma es compatible con una , lo que reduce los niveles de corriente y disminuye los costos de cableado de manera considerable en comparación con los sistemas de 800 V tradicionales. En el caso de , este diseño reduce los costos de equilibrio del sistema (BOS) y de instalación en , a la vez que simplifica la ejecución en el lugar. Máximo aprovechamiento de la energía: mientras que las soluciones tradicionales de alta potencia suelen exigir que un solo seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) gestione más de 600 paneles, el diseño de 18 MPPT de Sigenergy garantiza que cada canal gestione solo unos 60 paneles (dos cadenas por MPPT). Este control preciso minimiza las pérdidas por desajuste debidas a la sombra o a orientaciones variables, lo que aumenta el rendimiento energético anual entre un 1,5 % y un 2 %.

Seguro y confiable: protección proactiva en entornos extremos

La seguridad es la piedra angular de la plataforma Sigenergy, que utiliza un conjunto integral de protecciones para garantizar la seguridad de cada nodo eléctrico crítico.

Medidas de seguridad integrales : el sistema incluye tecnología de interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) de nivel industrial con una distancia de detección de 500 m líder en el sector para la identificación rápida de fallas de arco y riesgos de incendio. Las características de seguridad mejoradas también incluyen supervisión de temperatura de terminales integrada , protección contra polaridad inversa y protección contra rayos del lado de corriente continua (CC) de tipo I+II para garantizar el máximo tiempo de actividad de la planta y evitar daños por corriente inversa.

: el sistema incluye de nivel industrial con una líder en el sector para la identificación rápida de fallas de arco y riesgos de incendio. Las características de seguridad mejoradas también incluyen , protección contra polaridad inversa y para garantizar el máximo tiempo de actividad de la planta y evitar daños por corriente inversa. Durabilidad de nivel industrial y control térmico superior: para garantizar 25 años de confiabilidad operativa, el inversor cuenta con clasificación IP66 y recubrimiento anticorrosión C5-H que proporcionan estabilidad a largo plazo en entornos costeros o industriales complejos. La gestión térmica interna se basa en un flujo de aire dirigido para eliminar interferencias, junto con tecnología de intercambio de calor en zigzag para mantener el máximo rendimiento en condiciones de carga alta.

Operación y mantenimiento (O&M) optimizados: resolución de problemas 15 veces más rápida

Sigenergy transforma el mantenimiento y pasa de una tarea reactiva a una estrategia prescriptiva mediante la integración de hardware y software inteligentes.

Diagnóstico de precisión : Al optimizar el control a solo dos cadenas por MPPT, el sistema aísla las fallas al instante, lo que permite que la resolución de problemas sea 15 veces más rápida que en los sistemas tradicionales, donde un solo MPPT gestiona docenas de cadenas.

: Al optimizar el control a solo dos cadenas por MPPT, el sistema aísla las fallas al instante, lo que permite que la resolución de problemas sea que en los sistemas tradicionales, donde un solo MPPT gestiona docenas de cadenas. Inteligencia a nivel de milisegundos : el algoritmo de MPPT patentado utiliza la predicción multifactorial para realizar ajustes a nivel de milisegundos , lo que garantiza que el sistema se mantenga fijo en la máxima potencia posible durante fluctuaciones meteorológicas repentinas.

: el algoritmo de MPPT patentado utiliza la predicción multifactorial para realizar ajustes a , lo que garantiza que el sistema se mantenga fijo en la máxima potencia posible durante fluctuaciones meteorológicas repentinas. Escaneo rápido: durante eventos de sombra parcial, el escaneo multipico identifica el máximo global real en solo 10 segundos, hasta 6 veces más rápido que los 40 a 60 segundos que requieren las soluciones convencionales.

Análisis del Ciclo de Vida (LCA): ingeniería para la sostenibilidad

En coherencia con la filosofía del Análisis del Ciclo de Vida (LCA), Sigenergy optimiza el valor durante todo el ciclo de vida del proyecto. La alta densidad de potencia reduce el consumo de materia prima por kilovatio durante la fabricación. En la fase operativa, la gestión precisa del MPPT y la operación y el mantenimiento (O&M) inteligentes reducen tanto la huella de carbono como la demanda de recursos de los servicios en el lugar. Al centrarse en reducir el LCOE mediante una ingeniería de precisión, Sigenergy proporciona al mercado mundial una base sólida para la transición hacia el uso de energía limpia.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BFDLp1OyUEs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951910/Picture1.jpg

FUENTE Sigenergy