Sigenergy inaugura o Nantong Smart Energy Center, pioneira na estratégia "IA em tudo" e em um portfólio de energia de última geração

NANTONG, China, 15 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sigenergy inaugurou hoje oficialmente o Nantong Smart Energy Center (Centro de Energia Inteligente Sigenergy Nantong), em Nantong, província de Jiangsu, China, marcando um novo marco no desenvolvimento global da empresa. O evento reuniu cerca de 2.000 convidados de mais de 50 países e regiões, incluindo fundadores, CEOs e executivos seniores de distribuidores e parceiros de instalação líderes em todo o mundo, demonstrando a crescente influência global e a liderança da Sigenergy em inovação.

A Sigenergy inaugurou o Sigenergy Nantong Smart Energy Center em Nantong, província de Jiangsu, China (PRNewsfoto/Sigenergy Technology Co., Ltd.)

Durante o evento, a Sigenergy anunciou uma série de desenvolvimentos marcantes que sinalizam a próxima fase de crescimento global da empresa. A empresa revelou sua estratégia "IA em tudo" e apresentou novos produtos destinados a aplicações residenciais, comerciais e industriais (C&I), além de aplicações em escala de serviços públicos. Juntos, esses marcos reforçam o compromisso da Sigenergy em avançar a inovação energética impulsionada por IA, a manufatura inteligente e soluções energéticas de cenário completo em todo o mundo.

"IA em tudo": levando inteligência a todo o ecossistema energético

A estratégia "IA em tudo" da Sigenergy posiciona a inteligência artificial como uma capacidade essencial integrada em produtos, software, processos de fabricação e sistemas de gerenciamento de energia, transformando os sistemas energéticos de meros operadores em sistemas inteligentes, colaborativos e continuamente otimizados.

"A Sigenergy está empenhada em liderar a transição energética global por meio de inovações impulsionadas pela IA", afirmou Tony Xu, fundador e CEO da Sigenergy. "Nosso foco é aproveitar a IA para criar sistemas de energia mais inteligentes e adaptáveis, que definam o padrão para o setor."

À medida que as energias renováveis e o armazenamento de energia remodelam o panorama energético global, o setor está passando de uma concorrência centrada no hardware para sistemas integrados definidos pela experiência do usuário. Nesse contexto, a Sigenergy incorpora a IA como uma camada fundamental em toda a sua plataforma de tecnologia. No nível do produto, a IA apoia gerenciamento de energia, otimização operacional e controle de despacho; por meio de software, aprimora a configuração, o monitoramento e a execução da estratégia; e no nível do sistema, conecta dispositivos e aplicativos distribuídos, possibilitando operações coordenadas e inteligentes em cenários residenciais, comerciais e de utilidade.

Com a estratégia "IA em tudo", a Sigenergy está transformando a inovação em IA em recursos concretos para produtos e inteligência de sistemas, acelerando o desenvolvimento de uma infraestrutura energética mais inteligente e adaptável em todo o mundo.

Nantong Smart Energy Center: uma nova referência para a fabricação inteligente

Apoiando a implementação global da estratégia "IA em tudo" está o recém-inaugurado Sigenergy Nantong Smart Energy Center. Com uma área de 136.000 metros quadrados e um investimento de 500 milhões de RMB (≈ 70 milhões de dólares), a fábrica possui uma capacidade de produção anual superior a 300.000 inversores e baterias. Mais do que uma fábrica, ela funciona como um centro integrado que combina pesquisa e desenvolvimento avançados, manufatura inteligente, distribuição global e gestão de energia.

No centro da rede de produção da Sigenergy, o Nantong Smart Energy Center conta com uma plataforma digital totalmente integrada que permite aos operadores monitorar a produção em tempo real e coordenar os processos em toda a instalação. Ao contrário das fábricas convencionais, que dependem de automação isolada, os Sistemas de Execução de Produção (Manufacturing Execution Systems, MES), os Sistemas de Gestão de Armazéns (Warehouse Management Systems, WMS) e os Sistemas de Gestão de Energia (Energy Management Systems, EMS) estão interconectados, permitindo que o envio de materiais, a configuração de equipamentos e os ajustes de produção sejam sincronizados automaticamente.

A Sigenergy mantém uma precisão líder no setor em todos os principais processos de fabricação. A soldagem automatizada com inspeção visual por dispositivo de acoplamento de carga (Charge-Coupled Device, CCD) atinge uma taxa de rendimento de 99,9%; as linhas de tecnologia de montagem em superfície (Surface-Mount Technology, SMT) processam componentes a uma velocidade de 0,043 segundos por unidade, com precisão de 20 a 30 mícrons; e os tempos de montagem de pacotes de linha dupla (Dual In-line Package, DIP) são reduzidos em 50% por meio da automação e de práticas enxutas. As inspeções de qualidade baseadas em IA substituem a amostragem manual, enquanto o sistema de logística inteligente tridimensional da Sigenergy integra o transporte aéreo e terrestre de materiais para otimizar a eficiência.

Essa combinação de equipamentos avançados e sistemas inteligentes proporciona uma produtividade líder no setor, produzindo um conjunto de baterias a cada 15 segundos e um inversor a cada 21 segundos. O lançamento do Nantong Smart Energy Center garante que os projetos originais da Sigenergy sejam concretizados em grande escala com qualidade inquestionável, estabelecendo um padrão de referência em termos de precisão, consistência e confiabilidade a longo prazo.

Expansão de soluções de cenário completo com três lançamentos de novos produtos

A Sigenergy também apresentou vários novos produtos concebidos para reforçar ainda mais seu portfólio de soluções energéticas para todos os cenários, abrangendo aplicações residenciais, comerciais e industriais, bem como em escala de serviços públicos.

Residencial: SigenStor Neo



Para o mercado residencial, a empresa apresentou o SigenStor Neo, um novo sistema de energia residencial. Com base na arquitetura modular característica da Sigenergy e no design circular do anel de luz, o sistema combina um inversor fotovoltaico, um PCS de bateria, um sistema de gerenciamento de energia, um gateway e um conjunto de baterias em uma única plataforma.



Projetado para atender às necessidades em constante evolução dos lares modernos, o SigenStor Neo oferece integração aprimorada do sistema, melhor coordenação entre os componentes e maior compatibilidade com diferentes cenários de energia doméstica, proporcionando aos usuários uma experiência energética mais inteligente, simplificada e fácil de usar.



Inversor fotovoltaico C&I



Para aplicações comerciais e industriais, a Sigenergy lançou um inversor fotovoltaico de 166 kW, projetado para oferecer maior densidade de potência e maior eficiência do sistema por meio de tecnologia avançada de eletrônica de potência. A solução oferece aos clientes corporativos uma integração solar e de armazenamento mais eficiente e confiável.



Inversor utilitário



No segmento de grande escala, a Sigenergy lançou um novo inversor projetado para usinas de energia solar de grande porte. Com uma arquitetura de alta densidade de potência, ele oferece uma potência de saída de até 500 kW, é compatível com sistemas de entrada de 1.650 VCC e 1.000 VCA, ajudando a reduzir os custos do sistema e, ao mesmo tempo, melhorando a eficiência geral da geração de energia.



O inversor possui até 18 MPPTs, cada um suportando duas cadeias com maior capacidade de corrente, permitindo um maior rendimento energético em terrenos complexos. A tecnologia avançada de interrupção de circuito por falha de arco (AFCI), com detecção de até 500 metros, combinada com vários mecanismos de proteção, aumenta a segurança operacional.



Para operações e manutenção, o inversor oferece detecção de falhas no nível do MPPT e diagnósticos inteligentes, além de monitoramento remoto, inspeção inteligente e análise de dados, ajudando os operadores a otimizar o desempenho e reduzir custos. Os recursos de IA aprimoram ainda mais as previsões de geração de energia a curtíssimo e curto prazo, integrando dados de equipamentos, instalações e condições meteorológicas, o que permite um planejamento de despacho mais inteligente e a otimização da receita.

Com esse portfólio de produtos ampliado, a Sigenergy está construindo uma plataforma abrangente de tecnologia energética que abrange sistemas residenciais, infraestrutura energética comercial e usinas de energia em escala de concessionária.

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FONTE Sigenergy Technology Co., Ltd.