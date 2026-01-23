Sigenergyé a marca número 1 em armazenamento de energia em vários mercados globais, de acordo com a SunWiz
SYDNEY e DUBLIN e JOANESBURGO, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Sigenergy, uma empresa inovadora global de armazenamento de energia, foi classificada como a marca número 1 de armazenamento de energia em vários mercados internacionais, incluindo Austrália, Irlanda e África do Sul, de acordo com os últimos relatórios da SunWiz, uma consultoria independente de energia solar.
Em todos esses mercados, os dados da SunWiz confirmam a liderança de mercado da Sigenergy em participação de mercado de sistemas de armazenamento de energia por capacidade instalada total na faixa de 0–1000 kWh, refletindo a ampla adoção do instalador e a forte preferência do cliente. Na Austrália, Irlanda e África do Sul, a Sigenergy é a marca de armazenamento de energia mais amplamente selecionada entre os instaladores, reforçando sua posição como um fornecedor líder em mercados de energia maduros e em rápido crescimento.
Além disso, a Sigenergy mantém sua posição como a fabricante de baterias número 1 na Austrália por capacidade combinada [1] desde março de 2025. Com base nos dados do SunWiz, a empresa ocupou esse primeiro lugar por dez meses consecutivos, ressaltando a liderança sustentada do mercado, em vez de um aumento de curto prazo.
O forte desempenho regional da Sigenergy reflete uma trajetória de crescimento global consistente. Em todo o mundo, a Frost & Sullivan classificou a Sigenergy como a número 1 na categoria de Sistema de Armazenamento de Energia Distribuída tudo-em-um empilhável. Em 2024, a Sigenergy embarcou 475 MWh neste segmento, capturando uma participação de 28,6% no mercado global.
Fundada em 2022, a Sigenergy emergiu rapidamente como uma das empresas de crescimento mais rápido no setor global de armazenamento de energia, impulsionada pelo foco em inovação, confiabilidade do produto e design centrado no instalador.
[1] A capacidade combinada refere-se à capacidade total de energia (em quilowatts-hora, kWh) dos sistemas de baterias residenciais propostos, vendidos e instalados.
