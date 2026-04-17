Sigenergy foi listada com sucesso na HKEX com forte apoio dos maiores investidores globais

HONG KONG, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", Código de Ações: 06656.HK) foi hoje listada com sucesso na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), marcando uma conquista significativa no desenvolvimento da empresa. A empresa está posicionada como a primeira empresa de "IA+ armazenamento FV tudo-em-um" a ser listada na HKEX.

Sr. Tony Xu, fundador e CEO da Sigenergy, e Sr. Samuel Zhang, presidente da Sigenergy, participaram da cerimônia de listagem.

Sr. Tony Xu, fundador e CEO da Sigenergy, declarou: "Agradecemos sinceramente aos nossos investidores, parceiros, consultores, distribuidores e instaladores globais, bem como a todos os funcionários da Sigenergy, pela confiança e apoio. Esta listagem marca um novo ponto de partida. Continuaremos comprometidos com nossa estratégia "IA em tudo", seguiremos fortalecendo nossos recursos em armazenamento de energia e investiremos em inovação para oferecer soluções mais competitivas. Nosso objetivo é criar valor de longo prazo para nossos clientes, acionistas e parceiros, contribuindo para o setor e a sociedade."

O IPO da Sigenergy recebeu total apoio do capital global, incluindo o fundo soberano Temasek, líder mundial, além de instituições internacionais de gestão de ativos de primeira linha, como Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management e BNP Paribas Asset Management. Também reuniu empresas líderes de investimento como Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management e Greenwoods Asset Management, além de grandes fundos de seguros como CPIC e Fullgoal Fund.

Desde sua fundação, a Sigenergy tem promovido a entrada no mercado por meio da inovação em produtos, aproveitando o design modular e tecnologias orientadas por IA para expandir em aplicações residenciais, comerciais e industriais, além de projetos em escala de utilidade. A empresa agora emprega mais de 1.000 profissionais em todo o mundo, com operações que abrangem mais de 80 países e regiões, apoiadas por uma rede global de distribuição e serviços bem estabelecida. Com o apoio de sua base central de fabricação e P&D na China, a Sigenergy continua a fortalecer seus recursos em inovação, produção e entrega, reforçando sua posição competitiva no mercado global.

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FONTE Sigenergy Technology Co., Ltd.