Sigenergy inaugure le Nantong Smart Energy Center, pionnier de la stratégie « AI in All » et du portefeuille énergétique nouvelle génération

NANTONG, Chine, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy a officiellement inauguré aujourd'hui le Sigenergy Nantong Smart Energy Center à Nantong, dans la province de Jiangsu, en Chine, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement mondial de l'entreprise. L'événement a rassemblé près de 2 000 invités venus de plus de 50 pays et régions, y compris des fondateurs, des PDG et des cadres supérieurs des principaux distributeurs et partenaires d'installation dans le monde entier, démontrant l'influence mondiale croissante de Sigenergy et son leadership en matière d'innovation.

Sigenergy inaugurated the Sigenergy Nantong Smart Energy Center in Nantong, Jiangsu Province, China

Au cours de cet événement, Sigenergy a annoncé une série de développements importants qui annoncent la prochaine phase de croissance mondiale de l'entreprise. L'entreprise a dévoilé sa stratégie « AI in All » et a présenté de nouveaux produits couvrant les applications résidentielles, commerciales et industrielles (C&I), ainsi que les applications à grande échelle. Ensemble, ces étapes importantes renforcent la volonté de Sigenergy de faire progresser l'innovation énergétique pilotée par l'IA, la fabrication intelligente et les solutions énergétiques adaptées à tous les scénarios dans le monde entier.

« AI in All » : apporter de l'intelligence à l'ensemble de l'écosystème énergétique

La stratégie « AI in All » de Sigenergy positionne l'intelligence artificielle comme une capacité essentielle intégrée dans les produits, les logiciels, la fabrication et les systèmes de gestion de l'énergie, les systèmes énergétiques devenant des systèmes intelligents, collaboratifs et continuellement optimisés.

« Sigenergy s'engage à mener la transition énergétique mondiale grâce à l'innovation basée sur l'IA », a déclaré Tony Xu, fondateur et PDG de Sigenergy. L'exploitation de l'IA est au coeur de notre démarche, car il s'agit de créer des systèmes énergétiques plus intelligents et plus adaptatifs qui établissent la norme pour le secteur. »

Alors que les énergies renouvelables et le stockage redessinent le paysage énergétique mondial, la concurrence ne porte plus sur le matériel, mais sur les systèmes intégrés définis par l'expérience de l'utilisateur. Dans ce contexte, Sigenergy fait de l'IA une couche fondamentale de sa plateforme technologique. Au niveau du produit, l'IA vient à l'appui de la gestion de l'énergie, de l'optimisation opérationnelle et du contrôle de la répartition, au niveau du logiciel, elle améliore la configuration, la surveillance et l'exécution de la stratégie, et au niveau du système, elle connecte des dispositifs et applications distribués, permettant de procéder à des opérations coordonnées et intelligentes dans le cadre de scénarios résidentiels, commerciaux et à grande échelle.

Avec la stratégie « AI in All », Sigenergy traduit l'innovation en matière d'IA en capacités de produits tangibles et en intelligence de système, accélérant ainsi le développement d'une infrastructure énergétique plus intelligente et plus adaptative dans le monde entier.

Nantong Smart Energy Center : une nouvelle référence pour la fabrication intelligente

Le nouveau Sigenergy Nantong Smart Energy Center soutient le déploiement mondial de la stratégie « AI in All ». Couvrant 136 000 mètres carrés et bénéficiant d'un investissement de 500 millions de yuans (≈ 70 millions de dollars), l'installation a une capacité de production annuelle de plus de 300 000 onduleurs et blocs-batteries. Plus qu'une usine, il s'agit d'un hub intégré combinant la recherche et le développement de pointe, la fabrication intelligente, la livraison mondiale et la gestion de l'énergie.

Au cœur du réseau de fabrication de Sigenergy, le Nantong Smart Energy Center dispose d'une plateforme numérique entièrement intégrée qui permet aux opérateurs de contrôler la production en temps réel et de coordonner les processus dans l'ensemble de l'installation. Contrairement aux usines conventionnelles qui s'appuient sur une automatisation isolée, les systèmes d'exécution de la fabrication (MES), les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et les systèmes de gestion de l'énergie (SGE) sont interconnectés, ce qui permet de synchroniser automatiquement l'expédition des matériaux, la configuration de l'équipement et les ajustements de la production.

Sigenergy maintient une précision de pointe dans les processus de fabrication clés. Le soudage automatisé avec inspection visuelle par dispositif à couplage de charge (DCC) permet d'atteindre un taux de rendement de 99,9 %, les lignes de montage en surface (SMT) traitent les composants en 0,043 seconde par unité avec une précision de 20 à 30 microns, et les temps d'assemblage des boîtier à double rangée de connexions (DIP) sont réduits de 50 % grâce à l'automatisation et aux pratiques d'allégement. Les contrôles qualité alimentés par l'IA remplacent l'échantillonnage manuel, tandis que le système logistique intelligent à trois dimensions de Sigenergy intègre les mouvements de matériaux aériens et terrestres pour optimiser l'efficacité.

Cette combinaison d'équipements de pointe et de systèmes intelligents permet d'atteindre un débit inégalé dans le secteur, une batterie et un onduleur étant produits respectivement toutes les 15 secondes et toutes les 21 secondes. L'ouverture du Nantong Smart Energy Center garantit la production à grande échelle des conceptions originales de Sigenergy avec une qualité sans compromis, établissant une référence en matière de précision, de cohérence et de fiabilité à long terme.

Lancement de trois nouveaux produits pour élargir les solutions adaptées à tous les scénarios

Sigenergy a également dévoilé plusieurs nouveaux produits conçus pour renforcer son portefeuille de scénarios énergétiques complets, couvrant les applications résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que les applications à grande échelle.

Secteur résidentiel : SigenStor Neo



Pour le marché résidentiel, l'entreprise a introduit SigenStor Neo, un nouveau système énergétique domestique. S'appuyant sur l'architecture modulaire et le design circulaire de Sigenergy, le système associe un onduleur PV, un PCS de batterie, un système de gestion d'énergie, une passerelle et un bloc-batterie sur une seule plateforme.



Conçu pour répondre aux besoins évolutifs des ménages modernes, SigenStor Neo offre une meilleure intégration du système, une meilleure coordination entre les composants et une plus grande compatibilité entre les différents scénarios énergétiques domestiques, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience énergétique plus intelligente, plus rationnelle et plus conviviale.



C&I Onduleur PV



Pour les applications commerciales et industrielles, Sigenergy a lancé un onduleur PV de 166 kW, conçu pour offrir une densité de puissance plus élevée et un meilleur rendement du système grâce à une technologie électronique de puissance avancée. Cette solution permet aux entreprises clientes de bénéficier d'une intégration plus efficace et plus fiable de l'énergie solaire et du stockage.



Onduleur utilitaire



Dans le segment utilitaire, Sigenergy a présenté un nouvel onduleur à usage général conçu pour les centrales solaires à grande échelle. Doté d'une architecture à haute densité de puissance, il délivre jusqu'à 500 kW de puissance, prend en charge les systèmes d'entrée 1 650 V en courant continu et 1 000 V en courant alternatif, contribuant ainsi à réduire les coûts du système tout en améliorant l'efficacité globale de la production d'énergie.



L'onduleur comporte jusqu'à 18 optimiseurs de puissance fournie, chacun prenant en charge deux branches avec une capacité de courant accrue, ce qui permet d'obtenir des rendements énergétiques plus élevés sur des terrains complexes. La technologie avancée d'interrupteur de circuit de défaut d'arc (AFCI), avec une détection jusqu'à 500 mètres, combinée à plusieurs mécanismes de protection, renforce la sécurité opérationnelle.



Pour l'exploitation et la maintenance, l'onduleur offre une détection des défauts au niveau de l'optimiseur de puissance fournie et des diagnostics intelligents, ainsi qu'une surveillance à distance, une inspection intelligente et une analyse des données, ce qui aide les opérateurs à optimiser les performances et à réduire les coûts. Les capacités d'IA améliorent encore les prévisions de production d'électricité à court et très court terme en intégrant les données relatives à l'équipement, au site et à la météo, ce qui permet une planification plus intelligente de la répartition et une optimisation des revenus.

Grâce à ce portefeuille de produits élargi, Sigenergy construit une plateforme technologique énergétique complète couvrant les systèmes résidentiels, l'infrastructure énergétique commerciale et les centrales électriques à grande échelle.

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