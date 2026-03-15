Sigenergy inaugura el Centro de Energía Inteligente Nantong, una estrategia pionera de "IA en todo" y una cartera de energía de próxima generación

NANTONG, China, 15 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy hizo hoy la inauguración oficial del Centro de Energía Inteligente Nantong de Sigenergy en Nantong, provincia de Jiangsu, China, lo que marca un nuevo hito en el desarrollo mundial de la empresa. El evento reunió a casi 2.000 invitados de más de 50 países y regiones, incluidos fundadores, directores ejecutivos y altos ejecutivos de distribuidores y socios de instalaciones líderes en todo el mundo, lo que demuestra la creciente influencia y liderazgo mundial de Sigenergy en innovación.

Sigenergy inauguró el Centro de Energía Inteligente Nantong de Sigenergy en Nantong, provincia de Jiangsu, China (PRNewsfoto/Sigenergy Technology Co., Ltd.)

Durante el evento, Sigenergy anunció una serie de desarrollos históricos que marcan la próxima fase de crecimiento mundial de la empresa. La empresa dio a conocer su estrategia "AI in All" (IA en todo) e introdujo nuevos productos que cubren aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (C&I) y a escala de servicios públicos. Juntos, estos hitos refuerzan el compromiso de Sigenergy con el avance de la innovación energética impulsada por la IA, la fabricación inteligente y las soluciones energéticas de escenario completo en todo el mundo.

"IA en todo": llevar la inteligencia a todo el ecosistema energético

La estrategia "IA en todo" de Sigenergy posiciona a la inteligencia artificial como una capacidad central integrada en productos, software, fabricación y sistemas de gestión de energía, para transformar los sistemas de energía para que no solo sean operativos sino también inteligentes, colaborativos y continuamente optimizados.

"Sigenergy está comprometida con liderar la transición energética mundial a través de la innovación impulsada por IA", afirmó Tony Xu, fundador y director general de Sigenergy. "Nuestro enfoque se centra en aprovechar la IA para crear sistemas de energía más inteligentes y adaptables que establezcan el estándar para la industria".

A medida que la energía renovable y el almacenamiento transforman el panorama energético mundial, la industria está pasando de la competencia impulsada por hardware a los sistemas integrados definidos por la experiencia de usuario. En este contexto, Sigenergy incorpora la IA como una capa fundamental en su plataforma tecnológica. A nivel de producto, la IA admite la administración de energía, la optimización operativa y el control de despachos, ya que a través del software, mejora la configuración, el monitoreo y la ejecución de estrategias y, a nivel de sistema, conecta dispositivos y aplicaciones distribuidos, lo que permite operar de forma coordinada e inteligente en escenarios residenciales, comerciales y de servicios públicos.

Con la estrategia "IA en todo", Sigenergy está convirtiendo la innovación en IA en capacidades tangibles de productos e inteligencia de sistemas, al acelerar el desarrollo de una infraestructura energética más inteligente y adaptativa en todo el mundo.

Centro de Energía Inteligente Nantong: un nuevo punto de referencia para la fabricación inteligente

El Centro de Energía Inteligente Nantong de Sigenergy que se acaba de inaugurar apoya el despliegue mundial de la estrategia "IA en todo". Con una superficie de 136.000 metros cuadrados y una inversión de 500 millones de renminbis (aproximadamente 70 millones de dólares), la instalación tiene una capacidad de producción anual que supera los 300.000 inversores y paquetes de baterías. Más que una fábrica, sirve como un centro integrado que combina investigación y desarrollo avanzados, fabricación inteligente, entrega mundial y gestión de energía.

En el corazón de la red de fabricación de Sigenergy, el Centro de Energía Inteligente Nantong cuenta con una plataforma digital totalmente integrada que permite a los operadores supervisar la producción en tiempo real y coordinar los procesos en toda la instalación. A diferencia de las fábricas convencionales que dependen de la automatización aislada, los sistemas de ejecución de fabricación (MES), los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y los sistemas de gestión de energía (EMS) están interconectados, lo que permite sincronizar automáticamente el envío de materiales, la configuración de los equipos y los ajustes de producción.

Sigenergy mantiene la precisión líder en la industria en todos los procesos de fabricación clave. La inspección visual de soldadura automatizada con dispositivo de carga acoplada (CCD) logra una tasa de rendimiento del 99,9 %, las líneas de tecnología de montaje en superficie (SMT) procesan los componentes a 0,043 segundos por unidad con una precisión de 20–30 micrómetros, y los tiempos de ensamblaje del paquete doble en línea (DIP) se reducen en un 50 % a través de la automatización y las prácticas optimizadas. Las inspecciones de calidad impulsadas por IA reemplazan el muestreo manual, mientras que el sistema logístico inteligente tridimensional de Sigenergy integra el traslado aéreo y terrestre de los materiales para optimizar la eficiencia.

Esta combinación de equipos avanzados y sistemas inteligentes ofrece un rendimiento líder en la industria, al producir un paquete de baterías cada 15 segundos y un inversor cada 21 segundos. El lanzamiento del Centro de Enegía Inteligente Nantong garantiza que los diseños originales de Sigenergy se realicen a escala sin comprometer la calidad, por lo que establece un punto de referencia en precisión, consistencia y confiabilidad a largo plazo.

Expansión de soluciones de escenario completo con el lanzamiento de tres productos nuevos

Sigenergy también presentó varios productos nuevos diseñados para fortalecer aún más su cartera de energía de escenario completo, que abarca aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y de servicios públicos.

Residencial: SigenStor Neo



Para el mercado residencial, la empresa presentó SigenStor Neo, un nuevo sistema de energía para el hogar. Sobre la base de la arquitectura modular característica de Sigenergy y el diseño de anillo de luz circular, el sistema combina un inversor fotovoltaico, sistema de conversión de energía para baterías, sistema de gestión de energía, puerta de enlace y paquete de baterías en una única plataforma.



Diseñado para las necesidades cambiantes de los hogares modernos, SigenStor Neo ofrece una mejor integración del sistema, una mejor coordinación entre los componentes y una compatibilidad más amplia en diferentes escenarios de energía doméstica, lo que brinda a los usuarios una experiencia energética más inteligente, ágil y fácil de usar.



Inversor fotovoltaico C&I



Para usos comerciales e industriales, Sigenergy lanzó un inversor fotovoltaico de 166 kW, diseñado para ofrecer una mayor densidad de potencia y una mayor eficiencia del sistema a través de una avanzada tecnología de electrónica de potencia. La solución proporciona a los clientes empresariales una integración solar y de almacenamiento más eficiente y confiable.



Inversor de servicios públicos



En el segmento a escala de servicios públicos, Sigenergy introdujo un nuevo inversor de servicios públicos diseñado para plantas de energía solar a gran escala. Con una arquitectura de alta densidad de potencia, ofrece una potencia de hasta 500 kW, admite sistemas de entrada de 1650 V CC y 1000 V CA, lo que ayuda a reducir los costos del sistema a la vez que mejora la eficiencia general de generación de energía.



El inversor cuenta con hasta 18 MPPT, cada uno de los cuales soporta dos cadenas con mayor capacidad de corriente, lo que permite mayores rendimientos de energía en terrenos complejos. La tecnología avanzada de interrupción del circuito por falla de arco (AFCI) con detección de hasta 500 metros, combinada con múltiples mecanismos de protección, mejora la seguridad operativa.



Para operaciones y mantenimiento, el inversor ofrece detección de fallas a nivel de MPPT y diagnósticos inteligentes, junto con monitoreo remoto, inspección inteligente y análisis de datos, lo que ayuda a los operadores a optimizar el rendimiento y reducir los costos. Las capacidades de IA mejoran aún más los pronósticos de generación de energía a ultracorto plazo y a corto plazo al integrar los equipos, el sitio y los datos meteorológicos, lo que permite planificar de forma más inteligente los despachos y optimizar los ingresos.

A través de esta cartera de productos ampliada, Sigenergy está construyendo una plataforma integral de tecnología energética que abarca sistemas residenciales, infraestructura energética comercial y plantas de energía a escala de servicios públicos.

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FUENTE Sigenergy Technology Co., Ltd.