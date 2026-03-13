Sigenergy inaugura el Centro de Energía Inteligente de Nantong, pionero en la estrategia "IA en Todo" y en la cartera de energía de próxima generación

NANTONG, China, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy inauguró hoy oficialmente el Centro de Energía Inteligente Sigenergy Nantong en Nantong, provincia de Jiangsu, China, lo que marca un nuevo hito en el desarrollo global de la compañía. El evento reunió a casi 2.000 invitados de más de 50 países y regiones, incluyendo fundadores, consejeros delegados y altos ejecutivos de distribuidores e instaladores líderes a nivel mundial, lo que demuestra la creciente influencia global de Sigenergy y su liderazgo en innovación.

Sigenergy inaugurated the Sigenergy Nantong Smart Energy Center in Nantong, Jiangsu Province, China

Durante el evento, Sigenergy anunció una serie de avances históricos que marcan la próxima fase de crecimiento global de la compañía. La compañía presentó su estrategia "IA en Todo" y presentó nuevos productos que abarcan aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (C&I), así como a gran escala. En conjunto, estos hitos refuerzan el compromiso de Sigenergy con el avance de la innovación energética impulsada por la IA, la fabricación inteligente y las soluciones energéticas integrales en todo el mundo.

"IA en Todo": Llevando inteligencia a todo el ecosistema energético

La estrategia "IA en Todo" de Sigenergy posiciona la inteligencia artificial como una capacidad central integrada en productos, software, fabricación y sistemas de gestión energética, transformando los sistemas energéticos de simplemente operativos a inteligentes, colaborativos y continuamente optimizados.

"En Sigenergy estamos comprometidos con liderar la transición energética global mediante la innovación impulsada por la IA", declaró Tony Xu, fundador y consejero delegado de Sigenergy. "Nos centramos en aprovechar la IA para crear sistemas energéticos más inteligentes y adaptables que marquen la pauta en el sector".

A medida que las energías renovables y el almacenamiento transforman el panorama energético mundial, la industria está pasando de una competencia basada en hardware a sistemas integrados definidos por la experiencia del usuario. En este contexto, Sigenergy integra la IA como capa fundamental en toda su plataforma tecnológica. A nivel de producto, la IA respalda la gestión energética, la optimización operativa y el control de la distribución; mediante software, mejora la configuración, la monitorización y la ejecución de estrategias; y a nivel de sistema, conecta dispositivos y aplicaciones distribuidos, permitiendo operaciones coordinadas e inteligentes en entornos residenciales, comerciales y a gran escala.

Con la estrategia "IA en Todo", Sigenergy está transformando la innovación en IA en capacidades de producto tangibles e inteligencia de sistema, acelerando el desarrollo de una infraestructura energética más inteligente y adaptable en todo el mundo.

Centro de Energía Inteligente de Nantong: Un nuevo referente para la fabricación inteligente.

El Centro de Energía Inteligente Sigenergy Nantong, recientemente inaugurado, respalda el despliegue global de la estrategia "IA en Todo". Con una superficie de 136.000 metros cuadrados y una inversión de 500 millones de RMB (aproximadamente 70 millones de dólares), la planta cuenta con una capacidad de producción anual superior a los 300.000 inversores y baterías. Más que una fábrica, funciona como un centro integrado que combina I+D avanzada, fabricación inteligente, distribución global y gestión energética.

En el corazón de la red de fabricación de Sigenergy, el Centro de Energía Inteligente de Nantong cuenta con una plataforma digital totalmente integrada que permite a los operarios supervisar la producción en tiempo real y coordinar los procesos en toda la planta. A diferencia de las fábricas convencionales que dependen de la automatización aislada, los Sistemas de Ejecución de Fabricación (MES), los Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS) y los Sistemas de Gestión de Energía (EMS) están interconectados, lo que permite la sincronización automática del envío de materiales, la configuración de equipos y los ajustes de producción.

Sigenergy mantiene una precisión líder en la industria en todos sus procesos de fabricación clave. La soldadura automatizada con inspección visual mediante dispositivo de carga acoplada (CCD) alcanza una tasa de rendimiento del 99,9 %, las líneas de tecnología de montaje superficial (SMT) procesan componentes a 0,043 segundos por unidad con una precisión de 20 a 30 micras, y los tiempos de ensamblaje de paquetes DIP (Dual In-line Package) se reducen en un 50 % gracias a la automatización y las prácticas Lean. Las inspecciones de calidad basadas en IA reemplazan el muestreo manual, mientras que el sistema logístico inteligente tridimensional de Sigenergy integra el movimiento de materiales aéreos y terrestres para optimizar la eficiencia.

Esta combinación de equipos avanzados y sistemas inteligentes ofrece un rendimiento líder en la industria: produce un paquete de baterías cada 15 segundos y un inversor cada 21 segundos. La inauguración del Centro de Energía Inteligente de Nantong garantiza que los diseños originales de Sigenergy se materialicen a gran escala con una calidad impecable, estableciendo un referente en precisión, consistencia y fiabilidad a largo plazo.

Ampliación de soluciones integrales con el lanzamiento de tres nuevos productos.

Sigenergy también presentó varios productos nuevos diseñados para fortalecer aún más su cartera de soluciones energéticas integrales, que abarca aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, y a gran escala.

Residencial: SigenStor Neo



Para el mercado residencial, la compañía presentó SigenStor Neo, un nuevo sistema de energía para el hogar. Basado en la arquitectura modular característica de Sigenergy y su diseño de anillo de luz circular, el sistema combina un inversor fotovoltaico, un controlador de batería, un sistema de gestión de energía, una puerta de enlace y un paquete de baterías en una única plataforma.



Diseñado para las necesidades cambiantes de los hogares modernos, SignenStor Neo ofrece una integración de sistemas mejorada, una mejor coordinación entre componentes y una mayor compatibilidad con diferentes escenarios energéticos domésticos, proporcionando a los usuarios una experiencia energética más inteligente, optimizada y fácil de usar.



Inversor fotovoltaico comercial e industrial



Para aplicaciones comerciales e industriales, Sigenergy lanzó un inversor fotovoltaico de 166 kW, diseñado para ofrecer una mayor densidad de potencia y una eficiencia mejorada del sistema mediante tecnología avanzada de electrónica de potencia. Esta solución proporciona a las empresas una integración más eficiente y fiable de la energía solar y el almacenamiento.



Inversor de servicios públicos



En el segmento de aplicaciones a gran escala, Sigenergy presentó un nuevo inversor diseñado para centrales solares de gran tamaño. Con una arquitectura de alta densidad de potencia, ofrece una salida de hasta 500 kW, admite entrada de 1650 V CC y sistemas de 1000 V CA, lo que ayuda a reducir los costes del sistema y a mejorar la eficiencia general de la generación de energía.



El inversor cuenta con hasta 18 MPPT, cada uno compatible con dos cadenas con mayor capacidad de corriente, lo que permite obtener un mayor rendimiento energético en terrenos complejos. La avanzada tecnología de interrupción de circuito por fallo de arco (AFCI), con detección hasta 500 metros, combinada con múltiples mecanismos de protección, mejora la seguridad operativa.



Para operaciones y mantenimiento, el inversor ofrece detección de fallos a nivel MPPT y diagnósticos inteligentes, junto con monitoreo remoto, inspección inteligente y análisis de datos, lo que ayuda a los operadores a optimizar el rendimiento y reducir costes. Las capacidades de IA mejoran aún más las previsiones de generación de energía a corto y ultracorto plazo mediante la integración de datos de equipos, emplazamiento y clima, lo que permite una planificación de despacho más inteligente y la optimización de los ingresos.

Mediante esta cartera de productos ampliada, Sigenergy está construyendo una plataforma tecnológica energética integral que abarca sistemas residenciales, infraestructura energética comercial y centrales eléctricas a gran escala.

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