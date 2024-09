FRANKFURT, Alemanha, 15 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, HKG: 0386) foi premiada com o Melhor Exemplo de Proteção Ambiental na primeira Conferência Sino-Europeia de Melhores Práticas Corporativas de ESG em Frankfurt. O evento, sediado no Congress Center Messe Frankfurt, premiou as contribuições marcantes da Sinopec para o desenvolvimento sustentável.

Sinopec ganha prêmio de Melhor Exemplo de Proteção Ambiental na primeira Conferência Sino-Europeia de Melhores Práticas Corporativas de ESG em Frankfurt (PRNewsfoto/SINOPEC)

Com o tema Together for the Future (Juntos pelo Futuro), a conferência mostrou os melhores exemplos em dez categorias, incluindo proteção ambiental, responsabilidade social, governança corporativa e inovação tecnológica. O objetivo da conferência foi promover o diálogo e a cooperação sobre desenvolvimento sustentável entre empresas chinesas e europeias e aprofundar o conhecimento sobre os avanços da China entre as comunidades industriais alemãs e europeias.

A KPMG atuou como parceira de conhecimento, fornecendo serviços profissionais em todo o processo de seleção. O evento foi co-organizado por várias instutuições proeminentes, como China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, China International Publishing Group, Frankfurt Chamber of Commerce, Frankfurt International Auto Parts Exhibition e a German-Chinese Economic Association.

Esse reconhecimento não apenas destaca a liderança da Sinopec na administração ambiental, como também reflete seus esforços contínuos em alcançar um futuro mais sustentável por meio de práticas inovadoras em todos os aspectos da operação comercial, da governança às responsabilidades sociais.

Yongsheng Yu, diretor-executivo do departamento de marca da Sinopec Group, destacando a dedicação da empresa em incorporar a sustentabilidade ambiental em suas operações mais importantes. Ao enfatizar seu comprometimento com o mantra "Energia Mais Limpa, Vida Melhor", a Sinopec adotou estrategicamente os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) como o alicerce do seu plano de negócios.

A Sinopec, uma das maiores empresas de refino do mundo e segunda maior produtora e comercializadora de produtos químicos, busca equilibrar o desenvolvimento entre sua empresa e o bem-estar social. Desde 2007, com o seu primeiro relatório de sustentabilidade lançado pelos próximos 18 anos, a empresa vem aprimorando sua governança de ESG para atender aos desafios globais, como mudanças climáticas e segurança energética, adotando tendências como a eletrificação do transporte e a promoção constante da transformação energética.

Ao enfrentar desafios globais como mudanças climáticas e segurança energética, o conselho de administração da Sinopec tem melhorado de forma contínua sua estrutura de governança de ESG, implementado ativamente uma estratégia de desenvolvimento ecológico e avançado progressivamente na transição energética, ao passo em que adota a tendência de eletrificação na energia de transporte. A Sinopec continuará a atuar de forma importante na criação de um mundo limpo e belo, uma pioneira em desenvolvimento ecológico e de baixa emissão de carbono e protetora de um planeta compartilhado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505802/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC