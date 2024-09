Sinopec remporte le prix du meilleur cas de protection environnementale lors de la première conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises à Francfort

FRANCFORT, Allemagne, 15 septembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, HKG : 0386) a reçu le prix du meilleur cas de protection environnementale lors de la première conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises, qui s'est tenue à Francfort, en Allemagne. L'événement, qui s'est tenu au Congress Center Messe Frankfurt, a récompensé les contributions exceptionnelles de Sinopec au développement durable.

Sur le thème Together for the Future, la conférence a présenté les meilleurs cas dans dix catégories, dont la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, la gouvernance d'entreprise et l'innovation technologique. L'événement vise à promouvoir le dialogue et la coopération en matière de développement durable entre les entreprises chinoises et européennes et à approfondir la compréhension des avancées de la Chine au sein des communautés industrielles allemandes et européennes.

KPMG a été le partenaire de connaissance, fournissant des services professionnels tout au long du processus de sélection. L'événement a été organisé conjointement par plusieurs institutions de premier plan, notamment la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques, le China International Publishing Group, la Chambre de commerce de Francfort, l'Exposition internationale de pièces automobiles de Francfort et l'Association économique germano-chinoise.

Cette reconnaissance souligne non seulement le leadership de Sinopec en matière de gestion de l'environnement, mais elle reflète également ses efforts continus pour parvenir à un avenir plus durable grâce à des pratiques innovantes dans tous les aspects des activités de l'entreprise, de la gouvernance aux responsabilités sociales.

Yongsheng Yu, directeur général de Sinopec Group Brand Department, souligne l'engagement de l'entreprise à intégrer la durabilité environnementale dans ses activités centrales. Soulignant son engagement envers le mot d'ordre « Cleaner Energy, Better Life », Sinopec a adopté les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme pierre angulaire de sa stratégie d'entreprise.

Faisant partie des principales sociétés de raffinage et le deuxième producteur et distributeur de produits chimiques au monde, Sinopec s'efforce de trouver un équilibre entre le développement de son entreprise et le bien-être de la société. Depuis 2007 et la publication de son premier rapport sur le développement durable et pendant les 18 années suivantes, l'entreprise a optimisé sa gouvernance ESG afin de relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité énergétique, tout en s'adaptant aux tendances telles que l'électrification des transports et la promotion constante de la transformation énergétique.

Pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité énergétique, le conseil d'administration de Sinopec a amélioré sans relâche sa structure de gouvernance ESG, mis en œuvre une stratégie de développement vert et propre, et fait progresser la transition énergétique tout en adoptant la tendance à l'électrification de l'énergie dans les transports. Sinopec continuera à travailler pour être un acteur clé dans la création d'un monde propre et beau, un pionnier dans le développement vert et à faible teneur en carbone, et un protecteur de la planète.

