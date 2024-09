Sinopec gewinnt den ersten Preis für den besten Beitrag zum Umweltschutz auf der ersten Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt

FRANKFURT, Deutschland, 15. September 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, HKG: 0386) wurde auf der ersten Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt mit dem Best Environmental Protection Case Award (Preis für den besten Beitrag zum Umweltschutz) ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Kongresszentrum der Messe Frankfurt statt und würdigte die herausragenden Beiträge von Sinopec zur nachhaltigen Entwicklung.

Sinopec Wins Best Environmental Protection Case at the First Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt.

Unter dem Motto Together for the Future wurden auf der Konferenz die besten Fälle in zehn Kategorien vorgestellt, darunter Umweltschutz, soziale Verantwortung, Unternehmensführung und technologische Innovation. Ziel war es, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und europäischen Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu fördern und das Verständnis für Chinas Fortschritte in der deutschen und europäischen Industrie zu vertiefen.

KPMG fungierte als Wissenspartner und erbrachte während des gesamten Auswahlverfahrens professionelle Dienstleistungen. Die Veranstaltung wurde von mehreren renommierten Institutionen mitorganisiert, darunter die chinesische Handelskammer für den Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten, die China International Publishing Group, die Frankfurter Handelskammer, die Internationale Automobil-Teile-Ausstellung Frankfurt und der Deutsch-Chinesische Wirtschaftskreis.

Diese Anerkennung unterstreicht nicht nur die Führungsrolle von Sinopec im Bereich des Umweltschutzes, sondern spiegelt auch die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens wider, durch innovative Praktiken in allen Aspekten der Geschäftstätigkeit, von der Unternehmensführung bis hin zur sozialen Verantwortung, eine nachhaltigere Zukunft zu erreichen.

Yongsheng Yu, geschäftsführender Direktor der Branding -Abteilung der Sinopec Group, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ökologische Nachhaltigkeit in seine Kerngeschäfte zu integrieren. Sinopec betont sein Engagement für das Mantra „Cleaner Energy, Better Life" (Sauberere Energie, besseres Leben) und hat die Grundsätze für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance, ESG) strategisch als Eckpfeiler seiner Geschäftsstrategie übernommen.

Sinopec, eines der weltweit führenden Raffinerieunternehmen und der zweitgrößte Hersteller und Vermarkter von chemischen Produkten, strebt nach einer ausgewogenen Entwicklung zwischen Unternehmen und gesellschaftlichem Wohlergehen. Seit 2007, als der erste Nachhaltigkeitsbericht für die folgenden 18 Jahre in Folge veröffentlicht wurde, hat das Unternehmen seine ESG-Governance verbessert, um globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die Energiesicherheit anzugehen und sich gleichzeitig an Trends wie die Elektrifizierung des Verkehrs und die stetige Förderung der Energiewende anzupassen.

Zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Energiesicherheit hat der Vorstand von Sinopec seine ESG-Governance-Struktur kontinuierlich verbessert, eine grüne und saubere Entwicklungsstrategie energisch umgesetzt und die Energiewende schrittweise vorangetrieben, während er den Elektrifizierungstrend im Transportwesen aufgegriffen hat. Sinopec wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, eine Schlüsselrolle bei der Schaffung einer sauberen und schönen Welt zu spielen, ein Vorreiter bei der grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung zu sein und den gemeinsamen Planeten zu schützen.

