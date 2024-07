Sinta a emoção dos esportes como nunca com os projetores Yaber

NOVA YORK, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Com a proximidade das Olimpíadas de Paris 2024, a empolgação já toma conta do planeta. Para mergulhar de cabeça nesse espetáculo global, é hora de aprimorar seus equipamentos de entretenimento e vivenciar cada momento com nitidez e cores vibrantes. A Yaber, pioneira em projetores de entretenimento, dará início às suas ofertas do Prime Day a partir de 16 de julho, com modelos populares como o V12, K2s e a novíssima série T2, para proporcionar essa oportunidade aos clientes.

Qualidade de imagem que impressiona para uma experiência inesquecível

Projetor de entretenimento Yaber

Para a melhor experiência de home theater, o Yaber Projector K2s é um divisor de águas. Com seus impressionantes 800 lúmens ANSI e resolução de tela de 1080p 60 Hz, ele traz as Olimpíadas de Paris 2024 para a sala de estar com detalhes incomparáveis. Imagine assistir a uma prova de velocidade eletrizante com tanta nitidez que dá para ver até o suor no rosto dos atletas. Com a ajuda do som JBL e Dolby, e um grande tamanho de projeção, cada momento se torna ainda mais emocionante.

Para quem busca versatilidade, o Yaber V12 é a solução perfeita. Com brilho de 700 lúmens ANSI, resolução de 1080P, suporte Dolby, acesso instantâneo à Netflix, YouTube, Prime Video e muito mais aplicativos, além de um pedestal removível, ele oferece imagens vívidas para assistir a jogos ao ar livre e curtir todo o seu entretenimento doméstico.

Curtindo os jogos sob as estrelas

Há duas semanas, a Yaber lançou os projetores portáteis T2 e T2 Plus, projetados para experiências audiovisuais excepcionais, ideais para filmes e jogos ao ar livre. Com dois alto-falantes JBL e suporte de áudio Dolby, a série T2 cria uma experiência de imersão, como se você estivesse no estádio, com o som vibrante da torcida ao seu redor.

Com uma faixa de projeção de 40" a 120" e tecnologias inteligentes de autocorreção, o projetor exibe facilmente imagens nítidas em superfícies irregulares, como a lateral de uma van de acampamento. O design portátil com bateria integrada torna o projetor muito mais prático que uma TV grande para levar a qualquer lugar. Assista seus jogos por 2,5 horas ou curta 18 horas de música no Bluetooth sem preocupações.

Prepare-se para os jogos no Prime Day

Os descontos especiais nos EUA incluem 40% de DESCONTO para o T2, 50% de DESCONTO para o V12 e 56% de DESCONTO para o K2s. Para ofertas no Reino Unido, oferecemos 34% de DESCONTO para o V12 e o K2s. Os membros do Amazon Prime podem aproveitar essas ofertas com entrega conveniente em casa, a tempo para os jogos.

