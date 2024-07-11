Наслаждайтесь спортивными событиями как никогда раньше с проекторами Yaber

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- В то время как мир с нетерпением ждет Олимпийских игр 2024 в Париже, ажиотаж витает в воздухе. Чтобы полностью погрузиться в это глобальное зрелище, пришло время обновить развлекательную систему и наслаждаться каждым моментом в блестящей четкости и ярких цветах. Чтобы помочь клиентам достичь этого, компания Yaber, первопроходец в сфере развлекательных проекторов, объявляет с 16 июля скидки Prime Day на популярные модели, такие как V12, K2s, и новейшую серию T2.

Потрясающее качество изображения для незабываемых впечатлений от просмотра

Yaber Entertainment Projector

Проектор Yaber K2s — это революционный продукт для максимальных впечатлений от домашнего кинотеатра. Благодаря превосходной яркости 800 люменов ANSI и разрешению дисплея 1080p при 60 Гц на этом проекторе вы увидите парижскую Олимпиаду 2024 у себя в гостиной в беспрецедентных деталях. Представьте, что вы смотрите захватывающий спринт с такой четкостью, что видны капли пота на лицах спортсменов. С поддержкой звука JBL и Dolby и большим размером проекции каждый момент вызывает больше восторга.

Для тех, кому нужна универсальность, проектор Yaber V12 — это идеальное решение. Яркость 700 люменов ANSI, разрешение 1080P, поддержка Dolby, мгновенный доступ к Netflix, YouTube, Prime Video и другим приложениям, а также съемная подставка обеспечивают яркие изображения для просмотра игр на открытом воздухе и для домашних развлечений.

Наслаждайтесь просмотром игр под звездами

Две недели назад компания Yaber выпустила портативные проекторы T2 и T2 Plus, сконструированные для исключительных аудиовизуальных впечатлений, которые идеально подходят для просмотра фильмов и игр на открытом воздухе. Двойные динамики JBL и поддержка Dolby Audio в проекторах серии T2 обеспечивают зрителям захватывающие впечатления от просмотра, как на стадионе.

Благодаря диапазону размеров проекции от 40 до 120 дюймов и интеллектуальным технологиям автокоррекции проектор легко демонстрирует четкие изображения на неровных поверхностях, например на кузове фургона для кемпинга. Портативная конструкция этого проектора со встроенными батареями делает его более удобным в дороге, чем большой телевизор.

Наслаждайтесь просмотром игр в течение 2,5 часов или прослушиванием музыки в режиме Bluetooth в течение 18 часов без хлопот.

Подготовьтесь к играм в Prime Day

Специальные скидки в США: СКИДКА 40 % на T2, СКИДКА 50 % на V12 и СКИДКА 56 % на K2s. Скидки в Великобритании: СКИДКА 34 % на V12 и K2s. Подписчики Amazon Prime могут воспользоваться этими предложениями с удобной доставкой до двери вовремя прямо к играм.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2459030/T2_______for_PD_PRN.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg