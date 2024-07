Užijte si s projektory Yaber sportovní události jako nikdy předtím

NEW YORK, 12. července 2024 /PRNewswire/ -- Svět netrpělivě očekává olympijské hry v Paříži 2024 a napětí je všude kolem nás. Abyste se však mohli do této globální podívané plně ponořit, je na čase modernizovat zábavní sestavy a vychutnat si každý okamžik her v brilantní čistotě a živých barvách. Společnost Yaber, průkopník v oblasti zábavních projektorů, zahajuje od 16. července nabídku Prime Day s oblíbenými modely, jako jsou V12, K2s a nejnovější řada T2, které vám tento cíl pomohou splnit.

Ohromující vizuální kvalita pro nezapomenutelný zážitek ze sledování

Yaber Entertainment Projector

Projektor Yaber K2s je převratnou novinkou pro dokonalý zážitek z domácího kina. Se svými vynikajícími 800 ANSI lumeny a rozlišením displeje 1080p 60 Hz přenese olympijské hry v Paříži 2024 do vašeho obývacího pokoje, a to s nepřekonatelnými detaily. Představte si například sledování strhujícího sprintu s takovou ostrostí, že vidíte i kapky potu na tvářích sportovců. Díky podpoře zvuku JBL & Dolby a velké promítací ploše pak bude každý okamžik ještě napínavější.

Pro ty, kteří hledají všestrannost, je dokonalým řešením projektor Yaber V12. S jasem 700 ANSI lumenů, rozlišením 1080P, podporou Dolby, okamžitým přístupem k aplikacím Netflix, YouTube, Prime Video a dalším a odnímatelným stojanem poskytuje ostrý obraz pro venkovní sledování sportovních zápasů i domácí zábavu.

Užijte si olympiádu pod hvězdami

Před dvěma týdny společnost Yaber uvedla na trh přenosné projektory T2 a T2 Plus, které jsou se svými parametry pro výjimečné audiovizuální zážitky ideální volbou na venkovní sledování filmů a hraní her. Díky duálním reproduktorům JBL a podpoře Dolby Audio přináší řada T2 strhující divácké zážitky jako na stadionu, které diváky přenesou přímo do středu dění.

Projekční rozsah 40" až 120" a inteligentní technologie automatické korekce snadno zajistí ostrý obraz i na nerovném povrchu, například na boku kempinkového vozu. Přenosné provedení s vestavěnými bateriemi je navíc pro použití na cestách praktičtější než velký televizor. Vychutnejte si bez nejmenších potíží 2,5 hodiny sledování her nebo 18 hodin poslechu hudby v režimu Bluetooth!

Připravte se na hry v rámci Prime Day

Speciální slevy v USA zahrnují 40% slevu na model T2, 50% slevu na model V12 a 56% slevu na model K2s. Ve Spojeném království platí sleva 34 % na modely V12 a K2s. Členové služby Amazon Prime mohou tyto nabídky využít s pohodlným doručením až do domu právě včas před zahájením her.

