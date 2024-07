Profitez des événements sportifs comme jamais auparavant grâce aux projecteurs Yaber

NEW YORK, le 12 juillet 2024 /PRNewswire/-- Alors que le monde attend avec impatience les Jeux olympiques de Paris 2024, l'excitation est palpable Pour s'immerger pleinement dans ce spectacle mondial, il est temps de moderniser vos installations de divertissement et de vivre chaque moment avec une clarté éclatante et des couleurs vives. Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, lancera ses offres Prime Day à partir du 16 juillet avec des modèles populaires tels que le V12, le K2s et la toute nouvelle série T2, pour aider les clients à réaliser cela.

Yaber Entertainment Projector

Qualité visuelle époustouflante pour une expérience de visionnage inoubliable

Pour une expérience de home cinéma ultime, le projecteur Yaber K2s est révolutionnaire. Avec ses 800 lumens ANSI et sa résolution d'affichage 1080p 60 Hz, il apporte les Jeux olympiques de Paris 2024 dans le salon avec un détail inégalé. Imaginez regarder un sprint excitant avec une telle clarté que vous pouvez voir la sueur sur le visage des athlètes. Grâce au son JBL et Dolby et une grande taille de projection, chaque moment devient plus exaltant.

Pour ceux qui recherchent la polyvalence, le Yaber V12 est la solution parfaite. Avec une luminosité de 700 lumens ANSI, une résolution 1080P, un support Dolby, un accès instantané à Netflix, YouTube, Prime Video et d'autres applications, ainsi qu'un support détachable, il offre des images vives pour regarder des matchs en extérieur comme pour le divertissement à domicile.

Profitez des Jeux sous les étoiles

Il y a deux semaines, Yaber a lancé les projecteurs portables T2 et T2 Plus, conçus pour des expériences audiovisuelles exceptionnelles, idéales pour les films et les jeux en plein air. Avec des haut-parleurs JBL doubles et le support Dolby audio, la série T2 crée des expériences de visionnage immersives, comme si vous étiez dans le stade.

Avec une plage de projection de 40″ à 120″ et des technologies intelligentes de correction automatique, le projecteur affiche facilement des images nettes sur des surfaces inégales, comme le côté d'un camping-car. Son design portable avec batteries intégrées le rend plus pratique qu'une grande télévision pour une utilisation nomade. Profitez de 2,5 heures de jeux ou écoutez 18 heures de musique en mode Bluetooth sans aucun souci.

Préparez-vous pour les Jeux lors du Prime Day

Les remises spéciales aux États-Unis incluent 40 % de réduction pour le T2, 50 % de réduction pour le V12, et 56 % de réduction pour le K2s. Pour les offres au Royaume-Uni, c'est 34 % de réduction pour le V12 et le K2s. Les membres Amazon Prime peuvent profiter de ces offres avec une livraison à domicile pratique à temps pour les jeux.

