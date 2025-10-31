Skyscanner revela as sete tendências que moldarão as viagens em 2026

As tendências de viagem para 2026 incluem: De Mãos Dadas com a Beleza, Os Sabores nas Prateleiras, Mudança de Altitude, Viagens Literárias, Conexões Aéreas e Humanas, Milhas em Família, O Destino é o Check-in

LONDRES, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ — A Skyscanner, aplicativo de viagens de destaque mundial, lança seu relatório Tendências de Viagens 2026, ressaltando as sete principais tendências que definirão o comportamento dos viajantes no próximo ano e delineando os grandes movimentos que estão moldando o futuro das viagens.

Em 2026, os viajantes estão planejando viagens que estejam mais alinhadas com quem são e com o que amam. Com o custo de vida ainda em destaque, as viagens em 2026 estão sendo planejadas com propósito. Elas são moldadas por paixões, prioridades e uma percepção pessoal do que realmente "vale a pena."

Bryan Batista, CEO da Skyscanner, disse: "O relatório Tendências de Viagens 2026 da Skyscanner mostra como as viagens estão prestes a se tornar mais pessoais do que nunca. Seja planejando uma viagem em torno de um "hotel de destino" imperdível, mergulhando em um novo livro favorito durante um retiro literário, incorporando uma rotina de beleza ao itinerário ou levando toda a família na jornada, as viagens se tornarão mais personalizadas, enraizadas e únicas."

O relatório combina dados próprios da Skyscanner com pesquisas globais de consumidores e insights de marcas renomadas como Reddit, Malin and Goetz, All Trails e Penguin Books para identificar as sete tendências que moldarão o setor de viagens em 2026.

As sete tendências que moldarão o setor de viagens em 2026:

De Mãos Dadas com a Beleza

Rituais de beleza vão moldar não apenas para onde viajamos, mas como viajamos.

33% dos viajantes globais querem vivenciar a cultura local de beleza e 20% dizem ser influenciados pelo TikTok e pelas redes sociais[1].

Em 2026, as rotinas de cuidados com a pele e beleza irão além das redes sociais e passarão a influenciar diretamente os comportamentos de viagem no mundo real. De rotinas de cuidados com a pele durante o voo a visitas a icônicos varejistas locais de beleza para adquirir produtos cult, a beleza passa a fazer parte do itinerário. Enquanto Seul continua a se consolidar como um símbolo global da cultura da beleza, essa tendência diz menos respeito ao destino em si e mais a como a beleza molda a forma como as pessoas viajam.

Os Sabores nas Prateleiras

O turismo gastronômico está trocando reservas em restaurantes por safáris em supermercados.

35% dos viajantes globais planejam visitar ou fazer compras em mercados locais durante as próximas férias.

"Comer como um local" agora significa ir direto ao corredor de snacks. Das máquinas de venda automática de Tóquio e os Slurpees da 7-Eleven ao pão assado geotermicamente da Islândia, o turismo gastronômico está mudando. A forma como as pessoas viajam em busca de comida agora é parte imersão cultural, parte estratégia econômica, oferecendo um vislumbre único da vida local que é acessível e autêntico.

Mudança de Altitude

Da neve à serenidade, os viajantes estão em busca de refúgios alpinos durante todo o ano.

Mais de três quartos (76%) dos viajantes globais estão considerando ou planejando uma escapada para as montanhas no verão ou outono de 2026[2].

Em 2026, os viajantes estarão buscando altitudes mais elevadas — literalmente. Os viajantes estão buscando altitudes mais elevadas — não apenas pelas pistas de esqui, mas também pela serenidade. Dos Dolomitas a Annapurna, passando pelas Montanhas Rochosas canadenses, refúgios alpinos ao redor do mundo estão atraindo pessoas durante todo o ano em busca de tranquilidade fora da alta temporada. A Skyscanner observou um aumento global de 103% ano a ano nas reservas de hotéis usando nosso filtro "Quarto com vista para a montanha."[3]

Viagens Literárias



Escrevendo novos capítulos sobre como escapar, reconectar e restaurar.

Mais da metade (57%) dos viajantes já reservaram ou considerariam uma viagem inspirada na literatura[4].

Seja seguindo os passos de heróis fictícios, planejando férias tranquilas em torno de um retiro literário ou explorando as livrarias e bibliotecas mais bonitas do mundo, as pessoas estão escolhendo viajar e ler como forma de escapar, reconectar e restaurar. Essa tendência está se refletindo na forma como as pessoas buscam por reservas de hotéis, com o uso do filtro "biblioteca" da Skyscanner registrando um aumento global de 70% ano a ano.[5]

Conexões Aéreas e Humanas

Encontrando pares, amizades e possibilidades em movimento.

Impressionantes 55% dos viajantes já viajaram ou consideraram viajar para o exterior especificamente para conhecer novas pessoas, por exemplo, em busca de amizade ou namoro[6].

À medida que os hábitos de namoro mudam e os "amigos para colocar o papo em dia" viram tendência, mais viajantes estão trocando os aplicativos por conexões reais — desde encontrar pares em cidades distantes até namorar no exterior ou descobrir um companheiro de viagem pelo caminho. Observamos que as reservas de hotéis usando o filtro "solo" aumentaram 83% globalmente ano a ano.[7]

Milhas em Família

As viagens multigeracionais e a criação de memórias em família estão em ascensão.

31% dos viajantes ao redor do mundo planejam viajar com a família, incluindo jornadas multigeracionais[8].

As viagens multigeracionais estão em alta — não apenas para dividir custos, mas para resgatar o tempo em família e criar memórias duradouras entre pais, filhos e avós.

Com o orçamento em jogo e muitos jovens na casa dos vinte ainda morando com os pais, as famílias — especialmente as gerações mais novas — estão ficando criativas sobre como e para onde viajar.

O Destino é o Check-in

Os hotéis são o grande destaque, moldando onde e por que viajamos.

29% dos viajantes optam por acomodações que fazem parte da própria experiência de viagem ou do destino em si[9].

Mais do que nunca, os viajantes estão escolhendo para onde ir com base em onde querem se hospedar. Os hotéis deixaram de ser apenas um lugar para dormir — eles se tornaram o próprio destino. De arquitetura impressionante a design imersivo e atmosfera envolvente, os viajantes estão priorizando hospedagens únicas. E à medida que os viajantes mais jovens (e seus feeds sociais) alimentam a obsessão por dupes, acomodações incomuns estão redefinindo o que significa "viajar pelo mundo" sem enfrentar voos de longa distância.

O futuro das viagens

O futuro das viagens é mais curado, consciente e inteligente do que nunca. Com 84% dizendo que viajarão para o exterior tanto quanto — ou até mais — em 2026 em comparação com 2025[10], os viajantes ajustarão seus orçamentos para adequar experiências mais ricas e gratificantes.

A IA está prestes a passar de assistente a agêntica, com múltiplos sistemas trabalhando juntos para resolver necessidades complexas dos viajantes — desde inspiração para a viagem até suporte em tempo real. Não é apenas uma evolução — é um novo sistema operacional para as viagens.

Social e busca agora são as ferramentas preferidas para inspiração, pesquisa e planejamento. À medida que a busca se torna mais inteligente, as plataformas sociais estão remodelando a fase de inspiração ao destacar locais em alta, experiências de nicho e recomendações de forma pessoal e divertida.

Para ler mais sobre as Tendências de Viagens 2026, clique em: https://www.skyscanner.com.br/tendencias-de-viagens

Sobre a Skyscanner

A Skyscanner é líder global em viagens que ajuda os viajantes a planejar e reservar suas viagens com facilidade e confiança. Todos os meses, a Skyscanner conecta milhões de viajantes, em 52 países e 37 idiomas, a mais de 1200 parceiros de viagem confiáveis para que possam encontrar opções de voo, hotel ou aluguel de carro.

Fundada em 2003, a Skyscanner possui escritórios em todo o mundo, como na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, onde inovações focadas no viajante são desenvolvidas e impulsionadas por dados e insights. Aproveitando as tecnologias mais recentes, a Skyscanner simplifica a complexidade das viagens e oferece soluções honestas e transparentes, pesquisando cerca de 100 bilhões de preços todos os dias para que os viajantes tenham certeza de que viram as melhores opções possíveis, tudo em um só lugar.

