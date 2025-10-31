Skyscanner تكشف عن سبعة اتجاهات ترسم ملامح السفر في عام 2026

اتجاهات السفر لعام 2026 تشمل: "جلو مادز" (Glowmads) ، و"شيلف ديسكفري" (Shelf Discovery) ، و"ألتيتيود شيفت" (Altitude Shift) ، و"بوك باوند" (Bookbound) ، و"كاتشينج فلايتس آند فيلينجز" ( Catching Flights and (Feelings ، و"فاميلي مايلز" (Family Miles) ، و"ديستنيشن تشيك إن" ( Destination Check-in ).

لندن, 31 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أطلق Skyscanner، وهو تطبيق رائد عالميًا في مجال السفر، تقريره حول "اتجاهات السفر لعام 2026"، والذي يسلط الضوء على سبعة اتجاهات رئيسية ستحدد سلوك المسافرين في العام المقبل، ويرسم ملامح الاتجاهات الكبرى التي تشكل مستقبل السفر.

في عام 2026، يُصمم المسافرون رحلاتهم لتكون أكثر انسجامًا مع شخصياتهم واهتماماتهم. ومع بقاء تكلفة المعيشة أولوية رئيسية، يصمم المسافرون رحلات 2026 بوعي وهدف، فهي تقوم على الشغف والأولويات والقناعة بأنها تستحق التجربة.

قال بريان باتيستا، الرئيس التنفيذي لشركة Skyscanner : "يكشف تقرير Skyscanner لاتجاهات السفر 2026 أن السفر أصبح أكثر ارتباطًا بالاهتمامات الشخصية من أي وقت مضى." "المسافرون اليوم يخططون لرحلات متنوعة: فندق استثنائي يشكل وجهة بحد ذاته، خلوة هادئة للقراءة مع كتاب مفضل، تجربة جمال محلية، أو رحلة عائلية. كلها تعكس اهتمامات شخصية عميقة، ما يجعل السفر أكثر تخصيصًا وعمقًا وتميزًا."

يجمع التقرير بين بيانات Skyscanner الخاصة وأبحاث المستهلكين العالمية، بالإضافة إلى رؤى من علامات تجارية شهيرة من بينها Reddit و Malin and Goetz و All Trails و Penguin Books ، لتحديد الاتجاهات السبعة التي ترسم ملامح السفر في عام 2026.

الاتجاهات السبعة التي ترسم ملامح السفر في عام 2026:

جلو مادز ( Glowmads )

طقوس العناية بالجمال ستحدد طريقة سفرنا وليس وجهتنا فقط.

% 33 من المسافرين العالميين يرغبون في تجربة ثقافة الجمال المحلية، و% 20 يقولون إنهم يتأثرون بـ TikTok ووسائل التواصل الاجتماعي[1].

في عام 2026، ستصبح العناية بالبشرة والجمال جزءًا من تجربة السفر الفعلية، لا مجرد منشورات على وسائل التواصل. من العناية بالبشرة على متن الطائرة إلى زيارة متاجر التجميل الشهيرة لشراء المنتجات الأكثر رواجًا، يصبح الجمال جزءًا أساسيًا من الرحلة. وبينما تستمر سيول في النمو كرمز عالمي لثقافة الجمال، فإن هذا الاتجاه لا يتعلق بالوجهة بقدر ما يتعلق بكيفية تأثير الجمال على تجربة السفر.

شيلف ديسكفري ( Shelf Discovery )

سياحة تذوق الطعام تتحول من حجوزات المطاعم إلى جولات في متاجر البقالة المحلية.

% 35 من المسافرين العالميين يخططون لزيارة أو التسوق من متاجر البقالة المحلية في عطلتهم القادمة.

الأكل كالسكان المحليين يعني الآن التوجه إلى رفوف الوجبات الخفيفة في المتاجر. من آلات البيع في طوكيو ومشروبات Slurpees في متاجر 7- Eleven ، إلى الخبز المخبوز بالطاقة الحرارية الأرضية في أيسلندا، تتغير سياحة تذوق الطعام. بات السفر من أجل الطعام وسيلة للانغماس في الثقافة المحلية وتوفير المال معًا، مع الحصول على تجربة أصيلة بأسعار معقولة.

ألتيتيود شيفت ( Altitude Shift )

من الثلوج إلى الهدوء، يبحث المسافرون عن الملاذات الجبلية على مدار العام.

أكثر من ثلاثة أرباع (% 76 ) المسافرين العالميين يفكرون أو يخططون لملاذ جبلي لصيف أو خريف 2026[2].

في عام 2026، سيتوجه المسافرون نحو المرتفعات، حرفيًا. يتجه المسافرون إلى المرتفعات ليس فقط من أجل منحدرات التزلج، ولكن بحثًا عن الهدوء أيضًا. من جبال الدولوميت إلى أنابورنا وصولًا إلى جبال روكي الكندية، تجذب الملاذات الجبلية في جميع أنحاء العالم الناس على مدار العام بحثًا عن الهدوء بعيدًا عن مواسم الذروة. شهدت Skyscanner زيادة بنسبة % 103 عالميًا على أساس سنوي في حجوزات الفنادق باستخدام فلتر غرفة بإطلالة على الجبل[3].

بوك باوند ( Bookbound )

كتابة فصول جديدة في رحلة الهروب وإعادة التواصل واستعادة الحيوية.

أكثر من نصف المسافرين (% 57 ) حجزوا أو سيفكرون في حجز رحلة مستوحاة من الأدب[4].

سواء بتتبع خطى شخصيات روائية مفضلة، أو قضاء عطلة هادئة في خلوة للقراءة، أو زيارة أجمل المكتبات ومتاجر الكتب في العالم، يختار الناس السفر والأدب وسيلة للهروب وإعادة التواصل واستعادة الحيوية. يظهر هذا الاتجاه في طريقة بحث المسافرين عن حجوزات الفنادق، حيث ارتفع استخدام فلتر "مكتبة" في Skyscanner بنسبة % 70 عالميًا على أساس سنوي[5].

كاتشينج فلايتس آند فيلينجز ( Catching Flights and Feelings )

التعرف على شركاء محتملين وأصدقاء جدد أثناء السفر.

نسبة مذهلة تبلغ % 55 من المسافرين سافروا أو فكروا في السفر إلى الخارج خصيصًا للقاء أشخاص جدد، على سبيل المثال، لتكوين صداقات أو للمواعدة[6].

مع تغير ثقافة المواعدة وعودة التواصل مع الأصدقاء القدامى، يستبدل المزيد من المسافرين تطبيقات المواعدة بلقاءات حقيقية - من مقابلة شركاء محتملين في مدن بعيدة إلى المواعدة في الخارج أو إيجاد رفيق سفر. شهدنا قفزة في حجوزات الفنادق باستخدام فلتر "بمفردي" بنسبة % 83 عالميًا على أساس سنوي[7].

فاميلي مايلز ( Family Miles )

الرحلات متعددة الأجيال وصناعة الذكريات الأسرية في تزايد.

% 31 من المسافرين حول العالم يخططون للسفر مع أسرهم في رحلات متعددة الأجيال[8].

السفر متعدد الأجيال في تزايد ليس فقط لتقاسم التكاليف، ولكن لاستعادة الوقت معًا وخلق ذكريات طويلة الأمد بين الآباء والأبناء والأجداد.

مع محدودية الميزانية وبقاء كثير من الشباب في العشرينيات مع أسرهم، تبتكر العائلات، وخاصة الأجيال الشابة، طرقًا جديدة للسفر.

ديستنيشن تشيك إن ( Destination Check-in )

الفنادق هي محور الرحلة، فهي التي تحدد الوجهة وسبب السفر.

% 29 سيقيمون في مكان إقامة يُعد جزءًا من تجربة السفر أو الوجهة نفسها[9].

أكثر من أي وقت مضى، يختار المسافرون وجهتهم بناءً على المكان الذي يريدون الإقامة فيه. لم تعد الفنادق مجرد مكان للمبيت، بل الوجهة في حد ذاتها. من الهندسة المعمارية المذهلة إلى التصميم الذي ينقلك إلى عالم آخر وصولًا إلى الأجواء العامة، يعطي المسافرون الأولوية للإقامات الفريدة. ومع اهتمام المسافرين الشباب ومنشوراتهم على وسائل التواصل بإيجاد تجارب مماثلة، تعيد أماكن الإقامة الفريدة تعريف معنى السفر حول العالم دون رحلات طيران طويلة.

مستقبل السفر

مستقبل السفر أكثر تخصيصًا وتفكيرًا وذكاءً من أي وقت مضى. مع قول % 84 إنهم سيسافرون إلى الخارج بنفس القدر، أو أكثر، في عام 2026 مقارنة بعام 2025[10]، سيعمل المسافرون على توسيع ميزانياتهم لإفساح المجال لتجارب أغنى وأكثر إثراءً.

سيتحول الذكاء الاصطناعي من مساعد إلى عامل استباقي، حيث تتعاون أنظمة متعددة لتلبية احتياجات المسافر المعقدة، من إلهام الرحلة إلى الدعم الفوري. إنه ليس مجرد تطور، بل نظام تشغيل جديد كليًا لعالم السفر.

باتت وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الأدوات المفضلة للإلهام والبحث والتخطيط. مع تزايد ذكاء البحث، تعيد المنصات الاجتماعية تشكيل مرحلة الإلهام من خلال إبراز الأماكن الرائجة والتجارب المتخصصة والتوصيات بطريقة تبدو شخصية وممتعة.

لقراءة المزيد حول اتجاهات السفر 2026، يرجى النقر على: https://www.skyscanner.ae/ae/ar-ae/aed/travel-trends

https://www.skyscanner.com.sa/travel-trends

نبذة عن Skyscanner

Skyscanner هي شركة عالمية رائدة في مجال السفر تساعد المسافرين على تخطيط وحجز رحلاتهم بسهولة وثقة. شهريًا، تربط منصة Skyscanner ملايين المسافرين في 52 دولة و37 لغة بأكثر من 1200 شريك سفر موثوق به حتى يتمكنوا من العثور على أفضل خيارات الطيران أو الفنادق أو تأجير السيارات .

تأسست Skyscanner في عام 2003، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، حيث يجري تطوير ابتكارات تضع المسافر في المقام الأول، مدعومة بالبيانات والرؤى. باستخدام أحدث التقنيات، تبسط Skyscanner تعقيدات السفر وتوفر حلولًا نزيهة وشفافة من خلال البحث في نحو 100 مليار سعر يوميًا، ما يتيح للمسافرين التأكد من اطلاعهم على أفضل الخيارات الممكنة في مكان واحد.

