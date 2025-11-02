Skyscanner 揭示塑造 2026 年旅遊的七大趨勢

2026 年旅遊趨勢包括：煥采之旅、超市尋味、靜謐高山遊、書卷漫遊、旅途覓情、跨代共享旅程、酒店即目的地

倫敦 2025年10月31日 /美通社/ -- 世界領先的旅遊應用程式 Skyscanner 發佈其《2026 年旅遊趨勢》報告，揭示將定義來年旅客行為的七大主要趨勢，並概述塑造未來旅遊業的重大走向。

在 2026 年，旅客將更傾向於策劃與自身特質及喜好同步的旅程。生活成本仍是首要考慮，因此 2026 年的旅遊將更具目的性。行程將圍繞旅客的熱情、優先事項及個人認為「值得」的體驗而建構。

Skyscanner 行政總裁 Bryan Batista 表示：「Skyscanner 的《2026 年旅遊趨勢》報告顯示，旅遊將變得前所未有地個人化。無論是圍繞一間『必住』的『目的地酒店』來規劃行程、在閱讀靜修之旅中沉醉於喜愛的新書、將美容程序融入行程，還是帶同全家大小一起出遊，旅遊將變得更精心策劃、更實在，也更獨一無二。」

該報告結合了 Skyscanner 的自身數據、全球消費者研究，以及來自 Reddit、Malin and Goetz、All Trails 和 Penguin Books 等知名品牌的洞察，從而識別出塑造 2026 年旅遊的七大趨勢。

塑造 2026 年旅遊的七大趨勢：

煥采之旅 (Glowmads)

美容習慣將塑造我們的旅遊方式，而不僅是目的地。

33% 的全球旅客希望體驗在地的美容文化，20% 表示他們受到 TikTok 及社交媒體的影響 [1]。

在 2026 年，護膚和美容程序將從社交平台走進現實世界的旅遊行為中。從機上護膚程序到造訪標誌性的在地美妝店購買熱門產品，美容已成為行程的一部分。雖然首爾持續作為全球美容文化的象徵，但此趨勢的重點不在於去哪裏，而在於美容如何塑造人們的旅遊方式。

超市尋味 (Shelf Discovery)

美食旅遊正從預訂餐廳轉向超市探險。

35% 的全球旅客計劃在下次假期時到訪或在當地超市購物。

現在，「像當地人一樣飲食」意味著走向零食貨架。 從東京的自動販賣機和 7-Eleven 的思樂冰，到冰島的地熱烤麵包，美食旅遊正在改變。人們為美食而旅遊的方式，如今既是文化深度遊，亦是慳錢妙法，提供了一種既實惠又地道的獨特方式來窺探當地生活。

靜謐高山遊 (Altitude Shift)

從雪景到靜謐，旅客正追求全年無休的山區度假體驗。

超過四分之三（76%）的全球旅客正考慮或計劃在2026年夏季或秋季進行山區度假[2]。

在 2026 年，旅客將真正地走向更高處。旅客前往高地不僅是為了滑雪，也是為了尋求寧靜。從多洛米蒂山脈到安納布爾納峰，再到加拿大洛磯山脈，世界各地的高山度假勝地正以淡季的寧靜吸引著全年旅客。Skyscanner發現，全球使用我們「山景房」篩選條件的酒店預訂量按年增長了103%。[3]

書卷漫遊 (Bookbound)

為如何放鬆、重拾聯繫和恢復活力編寫新篇章。

超過一半（57%）的旅客曾預訂或考慮過受文學作品啟發的旅程[4]。

無論是追尋小說主角的足跡、圍繞閱讀靜修來計劃一趟慢活假期，還是尋訪世界上最美的書店和圖書館，人們正選擇以旅遊和文學來放鬆、重拾聯繫和恢復活力。這一趨勢也反映在人們搜尋酒店預訂的方式上，Skyscanner的「圖書館」篩選條件全球使用量按年增長了70%。[5]

旅途覓情 (Catching Flights and Feelings)

在旅途中遇見對象、朋友和潛在伴侶。

高達55%的旅客曾經或考慮過專程出國結識新朋友，例如建立友誼或約會[6]。

隨著約會習慣的轉變和「catch-up friends」（定期見面的朋友）的興起，越來越多旅客從網絡交友轉向現實世界的火花——從在遙遠城市與對象見面、到海外約會，再到在旅途中尋找旅伴。我們發現，使用「單人旅遊」篩選條件的酒店預訂量全球按年躍升了83%。[7]

跨代共享旅程 (Family Miles)

跨代旅行和創造家庭回憶的趨勢正在增長。

全球31%的旅客計劃與家人（包括跨代）一同出遊[8]。

跨代旅遊正在興起——不僅是為了分擔費用，更是為了重拾共聚時光，在父母、子女和祖父母之間創造恆久的回憶。

在預算考量及許多二十多歲年輕人仍與家人同住的情況下，家庭——特別是年輕一代——在旅遊方式和地點上正發揮更多創意。

酒店即目的地 (Destination Check-in)

酒店成為旅程的主角，塑造了我們旅遊的地點和原因。

29% 的旅客將入住本身就是旅遊體驗或目的地一部分的住宿[9]。

旅客比以往任何時候都更傾向於根據心儀的住宿地點來決定旅遊目的地。酒店不再僅僅是過夜的地方——它們本身就是目的地。從令人驚嘆的建築、引人入勝的設計到整體的氛圍，旅客正優先考慮獨特的住宿體驗。隨著年輕旅客（及其社交平台）助長「平替」熱潮，非凡的住宿正在重新定義「環遊世界」的意義，而無需長途飛行。

旅遊的未來

未來的旅遊將比以往任何時候都更精心策劃、更深思熟慮、更睿智巧妙。有 84% 的受訪者表示，他們在 2026 年外遊的次數將與 2025 年持平或更多[10]，旅客將更靈活地運用預算，以換取更豐富、更有價值的體驗。

AI 將從輔助角色轉變為主導角色，多個系統將協同運作，以解決旅客的複雜需求，從行程靈感到即時支援。這不僅是一場演變——而是一個全新的旅遊作業系統。

社交媒體和搜尋引擎現已成為獲取靈感、研究和規劃的首選工具。隨著搜尋功能變得更智能，社交平台正透過呈現熱門地點、小眾體驗和個人化推薦，重塑靈感啟發的階段，使其感覺個人化且充滿樂趣。

欲閱讀更多關於《 2026 年旅遊趨勢》的資訊，請點擊： https://www.skyscanner.net/travel-trends

關於 Skyscanner

Skyscanner 是全球領先的旅遊公司，幫助旅客輕鬆且自信地計劃和預訂旅程。Skyscanner 每月以 37 種語言為 52 個國家/地區的數百萬名旅客，聯繫超過 1200 間值得信賴的旅遊合作夥伴，以便他們找到最合適的機票、酒店或租車選項。

Skyscanner 成立於 2003 年，其辦事處遍佈全球，包括歐洲、亞太地區和北美，並在當地以數據和洞察力為基礎，開發以旅客為先的創新功能。Skyscanner 利用最新科技，簡化旅遊的複雜性並提供誠實透明的解決方案，每日搜尋約 1000 億個價格，確保旅客能一站式看到最佳選擇。

[1] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的調查結果。

[2] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的調查結果。

[3] 數據比較了 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期間，與前一年同期（2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日）全球在Skyscanner上使用「山景房」篩選條件的酒店跳轉次數。

[4] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的調查結果。

[5] 數據比較了 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期間，與前一年同期（2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日）全球在 Skyscanner 上使用「圖書館」篩選條件的酒店跳轉次數。

[6] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的調查結果。

[7] 數據比較了 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期間，與前一年同期（2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日）全球在Skyscanner上使用「單人旅遊」篩選條件的酒店跳轉次數。

[8] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的調查結果。

[9] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的調查結果。

[10] 此為 2025 年 6 月至 7 月由 OnePoll 對全球 22,000 名旅客進行的全球調查結果。

SOURCE Skyscanner