Skyscanner、2026年の旅行トレンド

2026年の旅行トレンド：美容ツーリズム (Glowmads）、ご当地巡り (Shelf Discoveryr山間リトリート（Altitude Shift）、tit、"読書リトリート" （Book-bound）、旅先マッチング（ Catching Flights & Feelings ）、家族旅行（Family Miles）、おこもりステイ (Destionation Check-In)

ロンドン, 2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 世界有数の旅行アプリであるSkyscannerは、来年の旅行者の行動を定義する7つの主要なトレンドを紹介し、旅行の未来を形作る大きなトレンドを概説した2026年の旅行トレンド・レポートを発表しました。

2026年、人々は自分自身や自分の好きなものとより調和した旅行を計画するようになります。生活費が依然として最大の関心事である中、2026年の旅行は目的を持って計画されています。それらは情熱、優先事項、そして「価値がある」という個人的な感覚を中心に形作られます。

SkyscannerのCEO、Bryan Batista氏は次のように述べています。「Skyscannerの2026年旅行トレンド・レポートは、旅行がこれまで以上にパーソナルなものになることを示しています。必ず泊まりたい『滞在先ホテル』を中心に旅を計画するにしても、読書の旅で新しいお気に入りの本に没頭するにしても、旅程に美容ルーティンを組み込むにしても、家族全員で旅をするにしても、旅行はより厳選され、地に足が着いた、ユニークなものになるでしょう。」

このレポートでは、Skyscanner独自のデータと、世界的な消費者調査、Reddit、Malin and Goetz、All Trails、Penguin Booksなどの有名ブランドの知見を組み合わせて、2026年の旅行を形作る7つのトレンドを特定しています。

2026年の旅行を形作る7つのトレンド：

美容ツーリズム (Glowmads)

美容の習慣は、どこに旅行するかだけでなく、どのように旅行するかを形作ります。

世界中の旅行者の33%は地元の美容文化を体験したいと考えており、20%はTikTokやソーシャル・メディアの影響を受けていると答えています[1]。

2026年には、スキンケアと美容ルーティンはソーシャル・フィードを超えて、現実世界の旅行行動へと移行します。機内でのスキンケア・ルーティンから、地元の有名な美容店を訪れて人気商品を購入することまで、美容は旅程の一部になります。ソウルは美容文化の世界的な象徴として成長を続けていますが、このトレンドはどこに行くかということではなく、美が人々の旅行の仕方にどのような影響を与えるかということに重点が置かれています。

ご当地巡り (Shelf Discovery）

グルメ・ツーリズムは、レストランの予約をスーパーマーケットの探検に置き換えつつあります。

世界中の旅行者の35%が、次の休暇で地元の食料品店をチェックしたり買い物をしたりすることを計画しています。

「地元の人のように食べる」ということは、今ではスナック売り場に向かうことを意味します。東京の自動販売機やセブンイレブンのスラーピーからアイスランドの地熱で焼いたパンまで、グルメ観光は変化しています。人々が食べ物を求めて旅行する方法は、今では文化の深掘りと予算の節約の一部であり、手頃な価格で本物の地元の生活を垣間見るユニークな機会を提供しています。

山間リトリート（Altitude Shift

雪から静寂まで、旅行者は一年中楽しめる山岳リゾートを求めています。

世界中の旅行者の4分の3以上（76%）が、2026年の夏または秋に山への旅行を検討または計画しています[2]。

2026年には、旅行者は文字通り高台を目指すことになるでしょう。旅行者はスキー場だけでなく静けさを求めて高い場所へ向かっています。ドロミテからアンナプルナ、そしてカナダのロッキー山脈まで、世界中の山岳リゾートは、オフピーク時の静寂を求めて一年中人々を魅了しています。Skyscannerによるとは、「Room with a mountain view」フィルターを使用したホテル予約が世界全体で前年比103%増加しました。[3]

読書リトリート"（Book-bound)

脱出、再接続、回復の方法について新たな章が執筆されています。

旅行者の半数以上（57%）が文学に触発された旅行を予約したか、検討しています[4]。

架空の英雄の足跡を辿ったり、読書をしながらゆっくりとした休暇を計画したり、世界で最も美しい書店や図書館を巡ったり、人々は現実逃避したり、再びつながり、元気を取り戻すために旅行や文学を選んでいます。この傾向は、人々がホテルの予約を検索する方法にも反映されており、Skyscannerの「library」フィルターの使用は世界中で前年比70％増加しています。[5]

旅先マッチング（ Catching Flights & Feelings )

移動中にマッチした相手、仲間、そして潜在的な相手と出会う旅です。

旅行者の55%は、特に友人やデートなど新しい人と出会うために海外へ行ったことがある、または行くことを検討しています[6]。

デートの習慣が変化し、「キャッチアップ・フレンズ（近況報告だけの友達）」新たな関係性が生まれる中、遠く離れた都市で理想の相手と出会ったり、海外でデートしたり、旅の途中で旅行仲間を見つけたりと、スワイプを現実世界での出会いに変える旅行者が増えています。「solo」フィルターを使用したホテル予約は世界的に前年比83%増加しました。[7]

家族旅行（ Family Miles ）

複数世代での旅行や家族の思い出作りが増加しています。

世界中の旅行者の31%は、複数世代での旅を含め、家族との旅行を計画しています[8]。

複数世代での旅行が増加しているのは、費用を分担するためだけでなく、一緒に時間を過ごし、親、子供、祖父母の間で長く続く思い出を作るためです。

予算が重要な要素であり、20代の多くが実家暮らしをしていることから、家族連れ、特に若い世代は、旅行の方法や行き先について創意工夫を凝らしています。

おこもりステイ (Destionation Check-in)

ホテルは、私たちがどこに、なぜ旅行するかを決める主要なイベントです。

29%は、宿泊施設に宿泊することが旅行体験または目的地そのものの一部になっています[9]。

これまで以上に、旅行者は滞在したい場所に基づいて行き先を選択するようになっています。ホテルはもはやただ寝るだけの場所ではなく、それ自体が目的地となっています。素晴らしい建築物から、移り変わる雰囲気を感じられるデザインまで、旅行者はユニークな滞在を優先しています。そして、若い旅行者（と彼らのソーシャル・フィード）が「dupe（人気の観光地や高級ホテルの代わりとなるお手頃な場所や施設）」への執着を煽るなか、ユニークで珍しい宿泊施設が長距離フライトなしで「世界を旅する」という概念を刷新しつつあります。

旅行 の 未来

旅行の未来は、これまで以上に精選され、熟慮され、そして賢いものになります。2026年には2025年と同程度かそれ以上に海外旅行に行くと回答した旅行者は84%に上り[10]、旅行者はより豊かで価値のある体験をするために予算を増やすことになるでしょう。

AIはアシスタントからエージェントへと移行し、複数のシステムが連携して、旅行のインスピレーションからその場でのサポートまで、旅行者の複雑なニーズを解決します。これは単なる進化ではなく、旅行のためのまったく新しいオペレーティング・システムです。

ソーシャル・メディアと 検索は、現在、インスピレーション、リサーチ、計画に欠かせないツールとなっています。検索がよりスマートになるにつれ、ソーシャル・プラットフォームは、トレンドのスポット、ニッチな体験、おすすめを個人的かつ楽しい方法で表示することで、旅のプロセスにおけるインスピレーションの段階を再形成しています。

2026 年の旅行トレンド：

https://www.skyscanner.jp/travel-trends

Skyscanner について

Skyscannerは、旅行者が簡単に安心して旅行を計画し、予約できるよう支援する旅行業界のグローバル・リーダーです。Skyscannerは毎月、52か国、37言語にわたる何百万人もの旅行者を 1,200社以上の信頼できる旅行パートナーと結び付け、フライト、ホテル、レンタカーのオプションの検索を支援しています。

2003年に設立されたSkyscannerは、ヨーロッパ、アジア太平洋、北米など世界中にオフィスを構え、データと知見に基づいて旅行者を第一に考えたイノベーションを開発しています。Skyscannerは最新のテクノロジーを活用して旅行の複雑さを簡素化し、正直で透明性の高いソリューションを提供します。毎日約1,000億の価格設定を検索することで、旅行者は自分にとって最良の選択肢を1か所で確実に見つけることができます。

